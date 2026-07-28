Il Tridente a Trieste con le rinnovate GranTurismo, GranCabrio e Grecale

Il motore V6 Nettuno twin turbo da 3.0 litri e 490 cavalli per GranTurismo e GranCabrio adesso eroga 590 cavalli nella versione Trofeo; la Grecale ora vanta 390 cavalli e le versioni elettriche Folgore migliorano l’autonomia a 580 chilometri

Nel 1926 i Fratelli Maserati iniziarono a produrre vetture con il loro nome e con l’iconico Tridente ispirato alla fontana del Nettuno di Bologna. Inizialmente solo vetture da corsa, vittoriose in numerose competizioni, tra le quali la Targa Florio del 1926 con la Tipo 26 pilotata da Alfieri Maserati. Solo nel 1947 venne presentata al Salone di Ginevra la prima Maserati stradale , la A6 1500. Nel 1957 l’ing. Giulio Alfieri progetta un nuovo motore a 6 cilindri in linea da 3.485 cc per equipaggiare la Maserati 3500 GT, alla quale seguirono altri iconici modelli come la Sebring e la Mistral del 1963.

Per tradizione le Maserati erano ancora molto presenti nelle competizioni, tra le quali va menzionata la gara in salita Trieste-Opicina, dove ottennero la vittoria assoluta nel 1955 con la 300 S, nel 1957 con la 200 SI spider e nel 1960 con la Tipo 60 Birdcage.

A Trieste la gamma rinnovata

Adesso Maserati è tornata a Trieste per presentare alla stampa nazionale e internazionale le GranTurismo, GranCabrio e Grecale rinnovate, non solo esteticamente, ma anche meccanicamente, con trazione integrale 4WD, sospensioni pneumatiche regolabili e motore V6 da 3.0 litri biturbo che eroga 590 cavalli nella versione Trofeo.

Questo propulsore chiamato Nettuno, chiaro richiamo al Tridente, progettato da Gianluca Pivetti e Matteo Valentini, equipaggia le Maserati dal 2020 e segna il ritorno del brand alla produzione in proprio dei motori nello stabilimento di Modena. Nato per equipaggiare nel 2020 la Maserati MC20, vanta la tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion) derivata dalla Formula 1 e per la prima volta viene montato anche sulle vetture stradali del Tridente.

Stesso motore, ma con potenze diverse

Il motore è lo stesso montato sulla Maserati MCPura sulla quale eroga 630 cavalli, contenuti a 590 cavalli per le versioni top di gamma Trofeo della GranTurismo e GranCabrio, ma che comunque offre prestazioni esaltanti, velocità massima oltre 320 km/h e 0-100 km/h in 3,5 secondi.

Per le più «tranquille versioni normali» degli stessi modelli, il motore eroga 490 cavalli per una velocità massima di 302 km/h e lo 0-100 km/h in 3,9 secondi.

Impressionanti le prestazioni delle versioni Folgore 100% elettriche della GranTurismo e GranCabrio; hanno tre motori elettrici per una potenza totale di 761 cavalli, con lo 0-100 km/h coperto in 2,7 secondi e una velocità massima di 325 km/h. Circa 170.000 euro per guidare un lampo…

Anche il SUV Grecale condivide lo stesso motore ma, novità assoluta, con la potenza di 390 cavalli per una velocità massima di 260 km/h, potenza che anche per questo modello nella versione Trofeo sale a 530 cavalli per una velocità massima di 285 km/h con lo 0-100 km/h raggiunto in 3,8 secondi, valori di rilievo per una vettura che pesa quasi 2 tonnellate .

Il SUV Grecale è disponibile anche con la motorizzazione MHEV Mild Hybrid con una unità a 4 cilindri da 2 litri abbinata ad un motore elettrico per una potenza totale di 250 o 300 cavalli che salgono a 330 cavalli nella versione Modena.

C’è anche la versione Folgore 100% elettrica BEV che eroga 410 kW (550 cv) e una velocità massima di 220 km/h con un’ autonomia media di oltre 500 km.

Estetica rinnovata

Il Centro Stile Maserati ha rielaborato i canoni stilistici della MCPura adattandoli alle caratteristiche della GranTurismo e GranCabrio che ora si presentano con un frontale più orizzontale e aggressivo, una evoluzione dello «sharknose» della pluri-vittoriosa F250 di Formula 1 degli anni ‘50, diventato successivamente una caratteristica stilistica di molti modelli Maserati. Riprogettate le prese d’aria anteriori e laterali che ora consentono di aumentare il volume d’aria verso gli scambiatori di calore e migliorare il raffreddamento.

Anche il frontale della Grecale è stato aggiornato, pur rispettando le caratteristiche SUV del modello, calandra bassa e griglia imponente che, nella versione Trofeo, è stata avanzata di qualche millimetro e accentuata per esaltarne la sportività.

Prezzi

Il prezzo di una Maserati GranTurismo parte da 163.000 euro, mentre la GranCabrio costa 174.000 euro che salgono rispettivamente a 200.000 e 213.000 euro per la versione Trofeo. Più contenuto il prezzo della Grecale che parte da 102.000 euro per il modello con il motore V6 da 390 cavalli e sale a 128.000 euro per la versione Trofeo da 530 cavalli. Ancora più contenuto il prezzo per la Mild Hybrid da 250 cavalli, offerta a 80.000 euro che sale a 86.000 nella configurazione da 300 cavalli. 100.000 euro invece per la Grecale Folgore 100% elettrica da 550 cavalli.

Personalizzazione Maserati Fuoriserie

Chi acquista una Maserati spesso non si accontenta della versione «base» e, per rendere ancora più prezioso questo regalo, si rivolge alla Bottega Fuoriserie nata a Modena, in sinergia tra Alfa Romeo e Maserati, dove esperti artigiani possono rendere unica la propria vettura.

Senza entrare nei particolari di ogni singola personalizzazione possibile, menzioniamo solo quelle più normalmente richieste. Il colore base della carrozzeria senza sovrapprezzo è il Bianco Astro, poi c’è un lungo elenco di varianti possibili con prezzi che possono superare i 20.000 euro. Per gli interni si può scegliere tra la pelle nera mono colore o bicolore a 1.800 euro o rossa a 2.400 euro. Se poi si vuole anche il Tridente ricamato sul poggiatesta bisogna aggiungere ancora 1.000 euro.

[ Paolo Pauletta ]