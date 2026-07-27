Lepas L8: dopo il debutto europeo alla Milano Design Week, il SUV PHEV sbarca in Europa

Saranno 1.500 le unità che raggiungeranno l’Italia e altri 5 paesi europei. Il SUV del gruppo Chery, a cinque posti, è mosso da un sistema di propulsione Super Hybrid plug-in formato da un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller e da due unità elettriche per una potenza complessiva di 279 cavalli

Chery, fondata nel 1997 con headquarter a Wuhu, è presente in Italia con i brand OMODA & JAECOO e Lepas, primo gruppo automotive cinese per esportazioni nel mondo che sta sviluppando la propria presenza con l’obiettivo di rafforzare progressivamente le attività locali nei diversi mercati, adattando prodotti, servizi ed esperienza del brand alle esigenze dei clienti delle singole regioni.

Lepas ha focalizzato il suo interesse verso il mercato europeo dei veicoli elettrici in virtù del suo significativo potenziale di crescita sostenuto dal green deal e relative applicazioni sul territorio e ha iniziato a muoversi in Italia debuttando al Salone dell’Auto di Torino 2025 per partecipare poi alla Milano Design Week.

Tutto questo lavoro preparatorio si concretizza iniziando dalla presentazione del SUV plug-in hybrid a 5 posti Lepas L8, protagonista della spedizione europea di cui al titolo.

Lepas L8

Sviluppato sulla Intelligent LEX Platform, adotta il linguaggio stilistico Leopard Aesthetics, elemento distintivo della gamma LEPAS , impostato per incontrare anche i gusti del pubblico europeo sia nello stile esterno quanto negli interni con l’obiettivo di rispondere alle esigenze tanto di utilizzo quotidiano quanto nei trasferimenti sulle lunghe distanze.

Lo stile: “Drive Your Elegance”

“Drive Your Elegance” è la «brand proposition» con cui LEPAS vuole diventare un punto di riferimento nel campo della mobilità elegante. La filosofia del brand si sviluppa attorno a tre pilastri principali:

Leopard Aesthetics;

Elegant Technology;

Exquisite Space.

ovvero creare un ambiente dove design, tecnologia e qualità dello spazio a bordo trasformino il concetto di mobilità elegante in un’esperienza concreta per la vita quotidiana degli utenti.

La tecnica

Lepas L8 è a trazione anteriore ed è mosso dal sistema LEPAS Super Hybrid plug-in formato da un’unità a benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller e due motori elettrici per una potenza complessiva di 279 cavalli (205 kW) e 365 Nm di coppia; il tutto è servito da una batteria LFP da 18,4 kWh.

► Prestazioni dichiarate:

velocità massima: 180 km/h;

accelerazione: 0-100 km/h in 7,9”;

consumi in ciclo WLTP: 2,2 L/100 km e 53 g/km di CO 2 ;

; autonomia elettrica: 90 km (123 km in ciclo urbano);

autonomia totale: oltre 1.000 km.

Le versioni per l’Italia

Nel nostro Paese Lepas L8 sarà proposto nelle versioni «Essence» ed «Elegance», entrambe mosse dall’appena descritto sistema «LEPAS Super Hybrid plug-in».

«Essence»

La dotazione di serie di questo allestimento base – peraltro piuttosto ricco – comprende cerchi in lega da 19”, display centrale da 13,2”, strumentazione digitale da 10,2”, climatizzatore automatico bi-zona, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera panoramica a 540°, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e 8 airbag.

◘ Prezzo di listino: 41.700 euro chiavi in mano.

«Elegance»

Oltre alla suddetta dotazione base, nella «Elegance» troviamo: cerchi da 20”, tetto panoramico apribile, sedili anteriori elettrici in ecopelle riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, impianto audio SONY® a 8 altoparlanti, sistemi di parcheggio automatico e da remoto e 10 airbag; optional: interni in tinta Cuoio a 500 euro.

◘ Prezzo di listino: 44.700 euro chiavi in mano.

Gamma colori

Il bianco Himalayan è di serie. Sono proposte, come optional a 700 euro le Tinte metallizzate (Provence Purple, Mariana Black e Norwegian Forest Green), mentre la vernice opaca Iceland Lava Matte Gray (riservata alla sola versione «Elegance») è proposta a 1.200 euro.

Garanzia

La garanzia per entrambe le versioni è di 7 anni o 150.000 km, con estensione a 8 anni o 160.000 km per i componenti ad alta tensione.

[ Redazione Motori360 ]