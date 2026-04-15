Come intervenire sulle Flotte…. ci pensa LoJack con l’Agentic AI che prevede il furto

Nuova soluzione «AI Theft Detection»: prevenzione attiva e intervento in tempo reale nelle ore notturne più a rischio, questa la strategia di LoJack

La notte si conferma il momento più critico per la sicurezza dei veicoli: il 64% dei furti d’auto avviene tra le 21.00 e le 6.00 del mattino (fonte: ISTAT) e oltre il 70% viene scoperto solo al risveglio (fonte: LoJack). Un ritardo che pesa: dopo 48 ore dal furto, le probabilità di recupero si dimezzano!

In questo scenario, LoJack, società leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, compie un ulteriore salto tecnologico e introduce «AI Theft Detection», una nuova soluzione basata su intelligenza artificiale progettata per portare la sicurezza delle flotte aziendali da un modello reattivo a uno predittivo e proattivo.

Come funziona il sistema

Sviluppato sulla base di decenni di dati, analisi e casi reali a livello internazionale, il sistema è in grado di intercettare in anticipo i segnali di rischio e attivare un intervento immediato. In particolare, la soluzione genera alert in tempo reale in 3 situazioni critiche:

tentativo di sollevamento del veicolo a motore spento;

disconnessione della batteria;

presenza notturna in aree ad alto rischio (porti, zone di confine o territori noti per l’occultamento e il traffico illecito di veicoli).

Il cuore dell’innovazione è un motore di AI avanzata che intensifica il monitoraggio nella fascia 24-6 e valida ogni segnale attraverso un’analisi delle anomalie e dei movimenti delle ultime 48 ore, riducendo significativamente i falsi positivi e risolve problemi in tempo reale.

Una volta confermato il rischio, il sistema attiva automaticamente la centrale operativa LoJack, attiva 24/7, che contatta immediatamente il driver, il fleet manager e il noleggiatore. In caso di furto, viene avviata in tempo reale la localizzazione del veicolo anche grazie al team di esperti LoJack sul territorio, in supporto alle Forze dell’Ordine.

Massimo Braga, Vice-President e Direttore Generale di LoJack Italia ha dichiarato che “La lotta ai furti d’auto è sempre più una sfida contro il tempo, dove la tecnologia, guidata dall’esperienza e dall’organizzazione sul territorio, fa la differenza. In Italia quasi due furti su tre avvengono di notte, quando i criminali possono contare su ore preziose prima che il crimine venga scoperto. Con «AI Theft Detection» abbiamo ottimizzato un sistema di AI Agentica capace di anticipare il rischio e attivare tempestivamente la risposta, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente i nostri tassi di recupero, già oggi pari al doppio della media nazionale”.

Con questa innovazione, LoJack rafforza il proprio posizionamento come partner strategico per aziende e operatori della mobilità, portando sul mercato una soluzione che trasforma la «sicurezza delle flotte» in un vantaggio competitivo misurabile.