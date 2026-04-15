Chery Auto inaugura a Barcellona il proprio Centro Operativo Europeo e l’Istituto di R&D

Una scelta strategica che consolida la centralità della Spagna nei programmi di crescita in Europa del Costruttore cinese primo esportatore di autovetture

Chery Auto – una delle principali case automobilistiche cinesi – ha inaugurato ufficialmente il proprio Centro operativo europeo e l’istituto di R&D spagnolo a Cornellà de Llobregat (Barcellona); l’iniziativa segna una tappa fondamentale della strategia europea del Costruttore cinese e dei suoi programmi di localizzazione a lungo termine riconoscendo inoltre l’importanza strategica di Catalogna e Spagna nei programmi di espansione europea e internazionale dell’azienda.

Quale primo centro operativo regionale estero di Chery Auto, il polo spagnolo fungerà da piattaforma centrale per le attività europee dell’azienda, integrando la gestione operativa, la conformità, il coordinamento della catena di fornitura, la finanza e gli affari pubblici. Insieme all’Istituto di R&D spagnolo, il centro riunisce in un’unica sede le competenze chiave in materia di distribuzione, tecnologia e collaborazione industriale, un approccio che nella visione aziendale consentirà di migliorare la reattività al mercato e l’adattabilità ai diversi requisiti normativi.

Il progetto contribuirà inoltre allo sviluppo dell’ecosistema industriale locale, creando posti di lavoro altamente qualificati nei settori ingegneria, innovazione, sviluppo di prodotto e distribuzione, anche attraverso la collaborazione con i talenti e le istituzioni locali.

Chery Auto e l’Europa

Il vecchio continente riveste un ruolo centrale nella strategia di sviluppo globale di Chery Auto, sia come mercato chiave e sia come punto di riferimento per l’innovazione, la sostenibilità e gli standard normativi.

Chery Auto sta perseguendo una strategia di localizzazione incentrata sul principio di operare “in Europa, con l’Europa, per l’Europa“, con l’obiettivo di integrarsi nell’ecosistema industriale regionale e di rafforzare le partnership a lungo termine.

L’istituzione di questo centro operativo in Europa riflette da un lato l’impegno di Chery Auto di volersi allineare agli elevati standard continentali e di voler sviluppare le capacità e professionalità locali a lungo termine.

Sostegno istituzionale e visione a lungo termine

All’inaugurazione hanno partecipato Miquel Sàmper, Ministro dell’Economia e del Lavoro del Governo della Catalogna, Antonio Balmón, Sindaco di Cornellà de Llobregat, Pol Gibert, Segretario generale del Dipartimento per l’Economia e l’Occupazione, Pere Navarro, delegato statale del Consorzio della Zona Franca di Barcellona e altri rappresentanti del Governo della Catalogna e delle istituzioni regionali.

Erano presenti anche partner industriali, accademici e istituzionali, a testimonianza del forte sostegno allo sviluppo di Chery Auto in Spagna.

Gli ospiti sono stati accolti da Yin Tongyue, Presidente di Chery Auto, Zhang Guibing, Presidente di Chery International, e Zhu Shaodong, vice-Presidente di Chery International e CEO per l’Europa, insieme ad altri dirigenti senior dell’azienda.

hanno dichiarato…

Miquel Sàmper, Ministro dell’Economia e del Lavoro del Governo della Catalogna: “Questo è un momento che simboleggia l’inizio concreto di un progetto con una visione lungimirante e un impatto profondo per il nostro Paese. La Catalogna occupa un posto centrale nella strategia europea di Chery Auto. Si tratta di un impegno strategico. L’industria automobilistica sta attraversando una profonda trasformazione, caratterizzata da decarbonizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Di fronte a questa sfida, la Catalogna punta a essere parte della soluzione e progetti come questo ci collocano proprio al centro di essa”.

Antonio Balmón, Sindaco di Cornellà de Llobregat: “Avere il Nuovo Centro Operativo Europeo e l’Istituto di R&D di Chery Auto a Cornellà rappresenta un’importante opportunità per consolidare la città come centro di innovazione e sviluppo strategico all’interno dell’area metropolitana, offrendo strutture tecnologiche di altissimo livello in una posizione privilegiata grazie alla nostra ubicazione e ai collegamenti di trasporto. Allo stesso modo, la fiducia riposta da questa multinazionale cinese rappresenta una spinta economica per Cornellà e contribuisce a creare partnership che generano occupazione e attraggono talenti”.

Chery Auto ha costantemente ampliato la propria presenza in Europa, avendo già servito più di centomila utenti in tutta la regione e prevedendo un forte slancio di crescita nei prossimi anni.

Mentre l’industria automobilistica globale si orienta verso l’elettrificazione, la mobilità intelligente e la sostenibilità, Chery Auto continuerà a investire in tecnologie diversificate, allineandosi agli standard europei in materia di protezione dei dati, responsabilità ambientale e conformità.

Le dichiarazioni

Zhu Shaodong, CEO di Chery Europe: “L’industria automobilistica globale sta attraversando una profonda trasformazione verso le nuove energie, la mobilità intelligente e la sostenibilità. Chery Auto continuerà a perseguire percorsi tecnologici diversificati, basati sulle reali esigenze del mercato, ponendo al contempo un’enfasi significativa sulla protezione dei dati, la privacy, la conformità e la sostenibilità, in linea con gli standard europei”.

Yin Tongyue Chairman di Chery Auto: “Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nel percorso globale di Chery Auto, ma segna anche l’inizio di una nuova fase del nostro impegno a lungo termine nei confronti dell’Europa.

In qualità di azienda nata in Cina e in continua crescita a livello globale, Chery Auto si è sempre distinta per il suo impegno nel campo della tecnologia. Il nostro obiettivo è costruire un marchio automobilistico competitivo a livello globale e ogni risultato è frutto della fiducia dei nostri utenti globali e della nostra continua spinta a migliorare i nostri prodotti e le nostre tecnologie”.

[ Redazione Motori360 ]

[ A proposito di Chery Group ]

Chery Auto, fondata nel 1997, è una delle principali case automobilistiche cinesi e il primo marchio indipendente ad aver superato i cinque milioni di unità vendute ed esportate. Presente in oltre 130 Paesi, è cresciuta fino a diventare un gruppo diversificato, incentrato sull’innovazione nel settore automobilistico e sullo sviluppo a livello globale.

Da oltre due decenni è il primo esportatore cinese di autovetture e figura tra i marchi automobilistici in più rapida ascesa a livello mondiale. Nella classifica Fortune Global 500 del 2025, Chery Auto si è classificata al 233° posto.