In tutta Europa FIAT cresce del 25% nelle vendite

Il primo trimestre di FIAT si è chiuso con performance eccellenti raggiungendo una quota di mercato del 3,4%, in crescita di 0,6 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2025, mentre le immatricolazioni totali in Europa sono aumentate di un impressionante 25% (oltre 27.000 immatricolazioni in più)

FIAT inizia il 2026 con grande slancio, registrando risultati eccezionali in tutta Europa (UE29) nel primo trimestre dell’anno.

FIAT guida il segmento A con Pandina e 500 in Europa (UE29), confermando oltre 45.000 vendite nei primi tre mesi dell’anno.

In Italia, Pandina conferma la sua posizione di best-seller del mercato, con un totale di oltre 37.000 unità dall’inizio dell’anno, pari al 7,6% del mercato totale. Insieme alle 3.700 unità della 500 Hybrid immatricolate dall’inizio dell’anno, FIAT domina il segmento A delle city car con una quota del 57,6%.

Un fattore chiave del forte avvio di FIAT è la Grande Panda: nel primo trimestre del 2026, la Grande Panda ha superato le 21.000 unità vendute, dimostrando una rapida e accelerata crescita sin dal suo lancio.

L’andamento della Grande Panda beneficerà presto anche dell’arrivo sul mercato britannico della versione con guida a destra e della versione equipaggiata con l’unità turbo benzina da 100 cavalli abbinato al cambio manuale a 6 marce, che completano la gamma insieme alle attuali versioni elettrica e ibrida.

In Italia, la Grande Panda si posiziona già al terzo posto tra le auto più vendute nel primo trimestre del 2026, confermando il suo forte impatto sul mercato.

La Grande Panda ha ottenuto riconoscimenti anche in altri importanti mercati europei, tra cui:

l’ AUTOBEST CONQUEST Award 2026 nella categoria Design , un titolo che la riconosce come Miglior Design Automobilistico d’Europa 2026;

nella categoria , un titolo che la riconosce come Miglior Design Automobilistico d’Europa 2026; il premio « Miglior Rapporto Qualità-Prezzo » ai Top Gear Electric Vehicle Awards 2026 nel Regno Unito;

» ai Top Gear Electric Vehicle Awards 2026 nel Regno Unito; il premio «City Car of the Year» ai Seguro Directo Car of the Year/Volante de Cristal Awards 2026 in Portogallo.

FIAT è inoltre leader nel settore della micromobilità nei principali paesi europei (UE29)*, con Topolino che domina le vendite nella categoria dei quadricicli leggeri con oltre 3.000 unità (+10% rispetto al primo trimestre del 2025). Ulteriori sviluppi sono previsti per il secondo trimestre, con l’introduzione di una nuova versione speciale pensata per i clienti più giovani.

Risultati eccellenti anche per FIAT Professional, che in Europa (UE29) nel primo trimestre ha raggiunto una quota di mercato del 7,4%, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2025.

In Italia, Fiat Professional conferma la sua leadership nel primo trimestre con oltre 12.000 immatricolazioni, corrispondenti a una quota di mercato del 25,6%, e con i suoi modelli più rappresentativi – Ducato e Doblò – in testa alle immatricolazioni di veicoli commerciali.