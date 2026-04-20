Alla Milano Design Week la Microlino My Style Bags

In programma dal 20 al 26 aprile, la «Milano Design Week» è l’occasione per presentare due realtà simbolo dell’eccellenza e dell’innovazione italiane: My Style Bags e la Microlino 90 nella sofisticata colorazione London Green

La collaborazione tra Microlino e My Style Bags nasce da una visione condivisa, in cui la praticità della mobilità elettrica più avanzata incontra la tradizione raffinata degli accessori personalizzati, dando vita a un dialogo armonioso tra tecnologia e artigianalità

Fondato nei primi anni 2010 come brand indipendente specializzato in borse e accessori, My Style Bags si distingue per una proposta contemporanea, una forte presenza online, in particolare sui social media, e una distribuzione prevalentemente europea.

Fulcro della partnership è la presentazione della Serie Limitata Microlino My Style Bags, sviluppata sulla base del modello Microlino 90 nella sofisticata colorazione London Green. Questa edizione speciale fonde le anime dei due brand con l’estetica compatta e funzionale della microcar, l’eccellenza tessile e la cura sartoriale del brand milanese.

Microlino e MyStyle Bags condividono la stessa filosofia: l’eleganza riflette il modo di essere adattandosi al proprio gusto e personalità.

L’accuratezza nei dettagli rispecchia la scelta personale: le iniziali del cliente diventano il filo conduttore che unisce il veicolo ai suoi accessori. La Microlino le porta con orgoglio sulla carrozzeria, mentre le borse coordinate MyStyle Bags accompagnano il cliente nella vita quotidiana, in perfetta armonia di colori e materiali. È l’unica esperienza di mobilità in cui veicolo e accessori parlano la stessa lingua: un’espressione su misura dell’identità del cliente, dal momento in cui guida al momento in cui entra nel mondo.

Durante la settimana del design, questa piccola ma agile icona attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Milano, partendo dallo store di via V. Monti per fare tappa alla Torre Branca, dove avverrà la visita in esclusiva per poi ripartire alla volta dello store di via Procaccini 29, presso Soccol Cars&Boats, flagship milanese di Microlino. Un itinerario che celebra il design, valorizzando l’incontro tra sostenibilità e urban mobility.

Come prenotare un test della Microlino

In occasione della Design Week, ci sarà una grande novità: Microlino My Style Bags potrà essere prenotata e si potranno prenotare i test drive di Microlino da ogni boutique di My Style Bags in Italia. Un esempio di eccellenza di sinergia che da vita ad un nuovo modello di distribuzione di prodotti. Questo sodalizio rappresenta molto più di una collaborazione temporanea: è l’espressione di un comune impegno nella promozione del Made in Italy, dell’attenzione al dettaglio e di una visione contemporanea della mobilità e della moda. Il progetto, infatti, prosegue oltre la Design Week con un calendario di appuntamenti che ne amplifica la portata e il respiro internazionale.

Da maggio fino a settembre…

Dal 7 al 10 maggio, i due brand si ritroveranno in occasione di Orticola Milano, dove My Style Bags sarà presente con un proprio stand, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione per scoprire la Serie Limitata. La collaborazione continuerà poi dal 20 al 26 luglio nell’ambito di CLIP, Concorso Lirico Internazionale di Portofino, uno dei concorsi lirici più prestigiosi a livello globale. Nato nel 2015, CLIP rappresenta oggi un punto di riferimento internazionale per giovani talenti, che si esibiscono davanti a una giuria composta dai direttori e dai responsabili artistici dei più importanti teatri d’opera del mondo.

Nel corso dell’estate, da metà giugno a metà settembre, Microlino e My Style Bags saranno inoltre presenti a Forte dei Marmi, simbolo della villeggiatura italiana di lusso, presso i Bagni Santa Maria, consolidando il legame con un contesto esclusivo di eleganza. A completare questo percorso, la collaborazione si estende al Trofeo Bellora, storico torneo di tennis a inviti che riunisce appassionati e protagonisti in un contesto sofisticato, tra sport e competizione.

Due mondi accomunati da valori condivisi, come lo spirito di famiglia e la dedizione alla qualità, che durante la settimana più importante per il design europeo danno vita a una nuova idea di mobilità urbana: più consapevole, sostenibile e profondamente legata allo stile. Un progetto che celebra il talento italiano in tutte le sue forme – dall’arte alla musica, dal design allo sport – e che racconta una visione contemporanea fatta di esclusività, ingegno e visione proiettata al futuro.