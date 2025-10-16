Volvo Cars festeggia i quattro milioni di vetture prodotte utilizzando l’architettura SPA

Dalle linee di produzione di Volvo Cars è uscita la quattro milionesima vettura basata sulla rivoluzionaria Scalable Product Architecture* (SPA) di prima generazione. Introdotta nel 2014 con la seconda generazione della Volvo XC90, la SPA ha posto le basi del marchio Volvo per come lo conosciamo oggi. Questa architettura ha cambiato radicalmente la produzione della Casa automobilistica, permettendo che modelli, propulsori e tecnologie diversi potessero essere realizzati su un’architettura e una linea di assemblaggio condivise, con una significativa riduzione dei costi.

La SPA è frutto di un’attività di ricerca e sviluppo di matrice orgogliosamente svedese, con progettazione e sviluppo svolti internamente. Fin dalla sua introduzione, ha costituito la base di sei diversi modelli, prodotti in tre continenti e in quattro Paesi: Belgio, Cina, Svezia e Stati Uniti.

L’esemplare che contrassegna il raggiungimento di questa importante tappa è una Volvo XC90 prodotta di recente presso lo stabilimento della Casa automobilistica in Svezia.

“La SPA ha segnato il rilancio della Casa automobilistica come brand moderno e di fascia alta”, ha dichiarato Michael Fleiss, Chief Strategy & Product Officer di Volvo Cars. “Ancora oggi costituisce la base di alcuni dei modelli Volvo di maggior successo nella storia del Marchio e continua a garantire prestazioni sempre più elevate grazie alle migliorie che apportiamo costantemente”.

Nel celebrare questo importante traguardo, Volvo Cars ha sottolineato anche i numerosi vantaggi che la flessibilità della SPA ha garantito ai clienti di tutto il mondo. La SPA ha introdotto in anteprima mondiale diverse caratteristiche di sicurezza che hanno contribuito a rendere la XC90 e i modelli successivi tra le auto più sicure a livello globale. Fra queste figurano il pacchetto di protezione in caso di uscita di strada e la funzione di frenata automatica in corrispondenza degli incroci. Un altro esempio è la scocca di sicurezza, ulteriormente migliorata grazie a un maggiore utilizzo di acciaio al boro ad alta resistenza. Molte di queste dotazioni sono tuttora oggetto di ottimizzazione, per garantire che i clienti Volvo possano trarne beneficio, ora come in futuro.

La piattaforma ha inoltre lasciato al team di progettazione una maggiore libertà creativa, che si è tradotta nella realizzazione delle suggestive luci per la marcia diurna conosciute come “Martello di Thor” e diventate ormai un tratto distintivo del Marchio. Ha anche permesso l’introduzione dell’innovativo sistema “Twin Engine”, una combinazione di alimentazione a benzina e trazione elettrica che è ancora oggi utilizzata nei modelli Volvo ibridi plug-in.

Guardando al futuro, gli elementi fondamentali della piattaforma SPA saranno trasferiti alle piattaforme SPA2 e SPA3 di prossima introduzione, continuando a definire e ad alimentare le Volvo negli anni a venire. Grazie agli aggiornamenti software in modalità over-the-air, molte delle vetture basate sulla piattaforma SPA attualmente in circolazione continuano a ricevere aggiornamenti gratuiti.



Note aggiuntive

*Il riferimento è solo alla piattaforma SPA di prima generazione e non include le auto prodotte su piattaforma SPA2.

La piattaforma SPA di prima generazione è utilizzata anche per la Volvo XC60, il modello attualmente più venduto della Casa automobilistica, che dal prossimo anno sarà prodotto anche nello stabilimento statunitense di Charleston. Gli altri modelli attualmente realizzati su questa piattaforma sono la S60, la V60 e la S90, oltre alla XC90.