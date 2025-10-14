ROMA ECO RACE: torna la gara più green

Una gara di regolarità, ma anche di efficienza energetica e innovazione tecnologica quella che vede in sfida veicoli ecologici provenienti da tutta Italia. Una carovana virtuosa che si snoderà per 200 km lungo il Lazio pronta a sensibilizzare pubblico e istituzioni sull’importanza del trasporto a basso impatto ambientale. In gara anche la solidarietà con la partecipazione dell’associazione Peter Pan ODV, e mirate iniziative per i bambini, «piloti» di domani

La lotta contro il cambiamento climatico si declina anche così, in una gara tra veicoli ecologici a dimostrazione dell’importanza e della fattibilità del trasporto a basso impatto ambientale. Torna l’edizione numero tre di Roma Eco Race: 200 km di virtuosa competizione in un avvincente percorso nel Lazio. I partecipanti saranno sulla griglia sabato 18 ottobre alle 8.00 presso il club Solum in via Appia Antica a Roma. Effettuate le verifiche tecniche dai giudici Aci, a distanza di un minuto l’una dall’altra le auto prenderanno il via verso Subiaco, dove è prevista la prima sosta della giornata, per poi procedere alla volta di Fiuggi, dove a fine giornata, effettuate le opportune verifiche, avverrà la premiazione dei primi classificati.

È l’Aci ad occuparsi, tra le altre attività promosse da Automobile Club Roma in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025, delle iscrizioni alla gara (presso il sito ufficiale: https://www.romaecorace.it/iscrizioni-roma-eco-race.php).Tema ispiratore della terza edizione: «Mobilità per tutti», una sorta di programma per garantire a tutte le persone la possibilità di accedere a trasporti sostenibili, abbattendo ogni tipo di barriere economiche, fisiche o infrastrutturali che impediscono l’accesso ai servizi essenziali e alle opportunità quotidiane.

Una gara valida per il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport

Organizzata da Automobile Club Roma e Pik Race per gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, la 3a Roma Eco Race è inserita nel calendario sportivo nazionale del Trofeo Green Challenge e della Green Endurance Cup, consentendo ai partecipanti di ottenere punti validi per il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport.

La gara, che fa parte della categoria degli eco rally, disciplina nata nel 2006 tra Italia, San Marino e Città del Vaticano, si svolge in contemporanea con la 3a Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, con le stesse caratteristiche ma riservata ai giornalisti e ai media.

Veicoli ammessi

Ma chi può scendere in pista e partecipare alla gara? È ammesso ogni mezzo omologato per la circolazione stradale nell’UE alimentato con carburanti e propulsioni alternativi: elettrico, ibrido, mono, bifuel e dual fuel gassoso (GPL, metano e biometano), a idrogeno o biodiesel.

I veicoli ammessi sono divisi in tre gruppi:

Il Gruppo 1 comprende i mezzi elettrici, con le categorie BEV – Battery Electric Vehicles e FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles.

Il Gruppo 2 è quello degli ibridi elettrici ed è composto dalle categorie MHEV – Mild Hybrid, Electric Vehicles, HEV – Full Hybrid Electric Vehicles, PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicles ed EREV – Extended Range Electric Vehicles.

Il Gruppo 3 è dedicato alle categorie ICE GPL – Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel GPL/BioGPL, ICE CNG – Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG, ICE HVO – Internal Combustion Engine Biodiesel HVO e ICE H2 – Internal Combustion Engine Hydrogen.

La competizione è aperta anche ai prototipi, purché regolarmente targati e comunque omologati per la circolazione su strade aperte al pubblico. Non sono accettate targhe prova.

Il premio va ai più parsimoniosi nei consumi

Anche la 3a edizione di Roma Eco Race, come avvenuto per la seconda, oltre che sulle prove di media si basa anche su quelle riguardanti i consumi, sottolineando l’importanza di adottare uno stile di guida sostenibile per ottenere un buon posizionamento in classifica.

“Il Roma Eco Race – ha sottolineato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma – rappresenta un appuntamento che coniuga sport automobilistico e sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile. L’Automobile Club Roma sostiene con convinzione questa competizione, che valorizza l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale e promuove stili di guida responsabili ed efficienti. La prova consumi, in particolare, offre ai partecipanti l’opportunità di misurarsi con una sfida che va oltre la prestazione sportiva, richiamando l’attenzione sull’importanza del risparmio energetico; allo stesso tempo, consente di confrontare «sul campo» le prestazioni energetiche di diversi tipi di motorizzazioni”.

La manifestazione ha il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, di Sport e Salute, CONI, Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e del Comune di Fiuggi.

Torna anche quest’anno la partnership con UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti Automotive, che schiererà tre equipaggi ufficiali, Assogasliquidi-Federchimica, Sara Assicurazioni e BRC Gas Equipment sono invece sponsor dell’evento. Nuova, invece, la collaborazione con Coldiretti Lazio, per sostenere il binomio «guida sicura e sana alimentazione».

Si riconferma charity partner l’organizzazione di volontariato Peter Pan che offre sostegno e alloggio gratuito alle famiglie provenienti da vari Paesi e da tante regioni italiane costrette a spostarsi nella Capitale per curare i figli malati di cancro.

Motori360 & testMotori360 Heritage-Sicurezza-SPORT in gara

Per il terzo anno consecutivo le nostre testate appartenenti al gruppo editoriale Ecoedizioni Internazionali parteciperanno alla gara, nella categoria press. Una scelta obbligata per chi, come noi, crede nella mobilità sostenibile per un futuro migliore. La competizione, infatti, è un’occasione unica nel suo genere capace com’è di legare la passione per le quattroruote all’obiettivo di rendere più vicina una mobilità cittadina ad emissioni zero.

Per quest’edizione, l’equipaggio sarà composto dal pilota e direttore di «Motori360» Tony Colomba e dal suo giovanissimo copilota Cristiano Fortini che, in questa edizione, gareggeranno con l’Audi Q6 e-tron.

Il 19 ottobre a Fiuggi percorso attrezzato con mini kart

La 3a Roma Eco Race non dimentica i bambini. Con «Consapevoli alla guida – Scoprire la mobilità divertendosi!», un evento gratuito aperto a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni, previsto dalle 9.00 alle 13.30 di domenica 19 ottobre a Fiuggi, ideato per avvicinare i più piccoli, in modo ludico ed educativo, al tema della guida consapevole e della mobilità sostenibile. L’iniziativa è promossa da Automobile Club Frosinone, Automobile Club Roma, Punto Gas e Pik Race, con l’obiettivo di stimolare nei più piccoli la curiosità verso il mondo dei motori, incoraggiando al tempo stesso comportamenti responsabili e attenti nella vita quotidiana. All’interno del Villaggio Roma Eco Race, i bambini potranno cimentarsi in un percorso attrezzato con mini kart, accompagnati da personale esperto. Un’esperienza pratica e coinvolgente che permetterà loro di apprendere i primi concetti legati alla guida in sicurezza e al rispetto delle regole della strada.

Con «Consapevoli alla Guida» i giovani partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la guida di un mezzo vivendo un’esperienza divertente che allo stesso tempo promuove una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella mobilità del futuro.

[ Roberta Di Giuli ]