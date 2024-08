Il mercato italiano premia Opel: vendite record con Corsa in primo piano

In grande crescita l’intera gamma della Casa di Rüsselsheim con Opel Corsa che registra risultati di vendita record: +140% nelle immatricolazioni, una quota di segmento raddoppiata (11,6%) e raccolta contrattuale a privati triplicata!

Lo scorso luglio la Casa di Rüsselsheim ha fatto registrare nel nostro Paese ottimi risultati di vendita con una crescita del 32% nelle immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali (sotto il Movano) rispetto al 2023 raggiungendo una quota totale del 3,3%, corrispondenti ad una crescita di 0,7 punti percentuali.

L’Opel Movano: grande capacità di carico, comfort elevato e consumi ridotti Cambio automatico a 8 marce con il turbodiesel, anche elettrico e presto a idrogeno





In particolare questa crescita è stata guidata dalla vendita delle vetture, con un +43% di e un aumento della quota di mercato pari a 0,9 punti percentuali.

Va in particolare sottolineata la performance record dell’Opel Corsa: +140% nelle immatricolazioni, una quota di segmento raddoppiata (11,6%) e raccolta contrattuale a privati triplicata.

Il notevole gradimento della clientela italiana ha fatto diventare Opel Corsa la vettura tedesca più venduta in Italia, «piazzandola» al terzo posto fra le vetture più vendute nel suo segmento e la quinta in assoluto in Italia.

Una gamma ampia ed apprezzata

Il rinnovato design di nuova Opel Corsa, che include il caratteristico frontale Opel Vizor e la scritta Corsa posta nella parte centrale del posteriore, è tra i motivi di maggiore gradimento da parte del pubblico italiano.

Oggi nuova Opel Corsa offre anche:

una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit (di Qualcomm Technologies), con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e uno schermo touch a colori, fino a 10”;

fari a matrice di Led Intelli-Lux LED ® , introdotti da Opel Corsa nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED;

, introdotti da Opel Corsa nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED; maggiore potenza e una batteria migliorata che consente un’autonomia di 402 chilometri, guidando come prescritto dal ciclo WLTP2 ( * ).

Anche in versione ibrida ed elettrica 100%

Opel Corsa è il primo modello della Casa disponibile anche in versione ibrida con un sistema a 48 V che non necessita di ricarica alla colonnina o alla wallbox e questo si traduce per i clienti in un’ampia scelta in termini di motorizzazioni: da quella puramente elettrica a quella ibrida, fino a quella a combustione ad alta efficienza, una gamma ampia e adatta a tutte le esigenze.

Opel, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei suoi primi 125 anni di produzione automobilistica, offre almeno un modello elettrico a batteria per ogni modello, tra cui il nuovo Opel Frontera, SUV spazioso e familiare anche a sette posti, e la seconda generazione di Opel Grandland.

Opel Frontera Opel Grandland





La dichiarazione di Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia: “In Opel contribuiamo alla democratizzazione delle tecnologie offrendo equipaggiamenti su vetture molto popolari come la nostra Opel Corsa che prima erano disponibili solo su vetture premium e di segmenti superiori. Questo approccio che fa parte della cultura Opel ha dimostrato di essere molto apprezzato dai clienti italiani che ci stanno premiando”.

(*) nota del Costruttore: i valori di autonomia sono stati calcolati secondo la procedura di prova WLTP (R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1151). I valori registrati nell’uso quotidiano possono risultare differenti e dipendono da numerosi fattori, tra cui: stile di guida personale, caratteristiche del percorso, temperatura esterna, riscaldamento/climatizzazione ed eventuale precondizionamento.