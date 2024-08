Hispano Suiza farà debuttare in California la nuova hypercar Carmen Sagrera

Alla Monterey Car Week (9-18 agosto), la nuova supersportiva spagnola sarà affiancata dall’iconica Hispano Suiza Xenia Dubonnet del 1938, fonte d’ispirazione dell’attuale gamma di hypercar

La città californiana di Carmel-by-the-Sea e l’area circostante attirano ogni anno dal 9 al 18 agosto circa 100.000 persone, tra le quali collezionisti, appassionati, VIP e celebrità.

Uno dei momenti top di questa esclusiva manifestazione sarà The Quail, “A Motorsports Gathering” in occasione del quale la factory spagnola presenterà la Carmen Sagrera, una hypercar dal nuovo design, che ospita un propulsore da 1.114 cavalli e una batteria da 103 kWh e che sarà prodotta in soli 24 esemplari.

Questa presentazione sarà per l’azienda spagnola l’occasione per celebrare i suoi 120 anni di storia, un passato celebre e glorioso che il 16 agosto, giorno di presentazione della Carmen Sagrera, vedrà questa supersportiva affiancata dalla fascinosa Xenia Dubonnet del 1938; questo modello – considerato l’ispirazione per l’attuale gamma di queste hypercar spagnole – fu costruita sul telaio della Hispano-Suiza H6B, su cui venne montata una carrozzeria disegnata dall’esperto di aerodinamica Jean Andreau e realizzata a mano da Jacques Saoutchik.

Il tributo all’heritage di Hispano Suiza sarà completato da una mostra nell’esclusiva Chairman’s Lounge e da una conferenza – organizzata nell’ambito della sua tradizionale collaborazione con il Petersen Museum di Los Angeles – ospitata dalla nota Casa d’aste Bonhams di Carmel, incentrata sull’anniversario di Hispano Suiza e sull’evoluzione del settore delle hypercar elettriche.

Secondo Sergio Martínez Campos, CEO di Hispano Suiza: “Presentare la Carmen Sagrera negli Stati Uniti in concomitanza con il nostro 120° anniversario è una pietra miliare nella nostra storia. E non potevamo immaginare una cornice migliore della Monterey Car Week e, in particolare, The Quail. Ancora una volta, e questo è il terzo anno consecutivo, sponsorizziamo un evento che ci permette di offrire un’esperienza unica ai nostri clienti e partner in un mercato chiave per noi”.

L’Hispano Suiza in pillole

Marchio automobilistico spagnolo di proprietà di quattro generazioni della famiglia Suqué Mateu;

fondata a Barcellona nel 1904 da Damián Mateu, con l’aiuto del Direttore tecnico e ing. Marc Birkigt, anch’egli socio dell’azienda;

tra il 1904 e il 1946, Hispano Suiza ha prodotto più di 12.000 veicoli di lusso ad alte prestazioni e 50.000 motori per aerei;

nel 2019 presentata la Hispano Suiza Carmen, la sua «Hypercar» 100% elettrica, e un anno dopo ha alzato la posta con la Hispano Suiza Carmen Boulogne;

nel 2024 festeggia 120 anni di storia con la presentazione della Carmen Sagrera completa la gamma di hypercar elettriche ridefinendo il concetto di Gentleman Driver e segnando la futura linea di design del marchio.

