Il 2026 di FIAT si è aperto con le offerte “più forti dell’Universo”

La definizione di FIAT vuole sottolineare l’eccezionalità del suo programma di attività promozionali che valorizza l’iconicità e l’accessibilità dei modelli tra i più amati dagli italiani e non solo… Porte Aperte quindi il 17-18 gennaio e il 24-25 gennaio durante le quali le concessionarie FIAT saranno a disposizione dei visitatori per dare informazioni sulla promozione e far loro conoscere e provare su strada l’intera gamma FIAT

Pandina Hybrid “L’italiana più amata dell’universo”, da ora è ancora più accessibile a 9.950 € (*) per tutti anche senza usato in permuta o da rottamare. L’offerta è con finanziamento Stellantis Financial Services e in pronta consegna. Per comunicare la nuova offerta dedicata a Pandina è arrivato anche un nuovo spot televisivo dal titolo “L’Italieno”, che ne interpreta l’anima con un linguaggio ironico.

Nuove offerte ancora più competitive anche per Nuova 500 Hybrid, Grande Panda e 600 Hybrid: Nuova 500 Hybrid da 15.950€ (*), Grande Panda benzina da 14.950€ (*) e Hybrid in pronta consegna da 15.950€ (*) e 600 Hybrid da 18.950€ (*) in caso di finanziamento Stellantis Financial Services e rottamazione.

Nei giorni 17-18 e 24-25 gennaio gli showroom FIAT resteranno aperti per dare la possibilità a tutti di scoprire e provare l’intera gamma, oltre a conoscere le imperdibili promozioni valide fino al 31 gennaio.

Il 2026 da poco iniziato vede FIAT lanciare una forte iniziativa commerciale che unisce contenuti tecnologici e accessibilità in linea con il DNA del marchio, sostenuta da una campagna promozionale pensata per valorizzare alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma.

Protagonista di tali azioni commerciali è la gamma FIAT che, grazie al supporto di Stellantis Financial Services, rende disponibili nel mese di gennaio promozioni ancora più vantaggiose su:

Pandina Hybrid

500 Hybrid

Grande Panda (versioni con motore turbo da 1.2L a benzina abbinata a un cambio manuale a 6 marce e Hybrid con cambio automatico doppia frizione) e

(versioni con motore turbo da 1.2L a benzina abbinata a un cambio manuale a 6 marce e Hybrid con cambio automatico doppia frizione) e 600 Hybrid.

Un’offerta ampia e trasversale – valida fino al 31 gennaio – che conferma l’impegno del brand nel rendere la mobilità sempre più accessibile, senza rinunciare a stile, efficienza e contenuti tecnologici.

Per garantire a tutti i clienti l’opportunità di “toccare con mano” i prodotti e le offerte promozionali straordinarie, il marchio ha organizzato due Porte Aperte il 17-18 gennaio e il 24-25 gennaio durante le quali le concessionarie FIAT saranno a disposizione dei visitatori per dare informazioni sulla promozione e far loro conoscere e provare su strada l’intera gamma FIAT.

◘ Pandina Hybrid: si colloca al centro dell’iniziativa e viene proposta a un prezzo straordinario di 9.950 euro, valido per tutti anche senza usato in permuta o da rottamare.

Prodotta in Italia, a Pomigliano d’Arco, è la city car più amata dagli italiani per l’efficienza della motorizzazione, l’agilità nella guida e il prezzo d’acquisto; l’offerta è resa ancora più appetibile dagli aggiornamenti sulla sicurezza che si basa su sistemi avanzati di assistenza alla guida come riconoscimento segnali stradali, mantenimento corsia, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza del conducente e sensori di parcheggio posteriori.

Del resto, da anni è l’auto più venduta in Italia, confermandosi icona del marchio italiano, capace di coniugare accessibilità, semplicità e un design iconico profondamente radicato nell’immaginario collettivo.

L’operazione commerciale dedicata a Pandina Hybrid è amplificata da un nuovo spot televisivo dal titolo “L’Italieno”, un’idea creativa nata da una constatazione irrefutabile: Pandina è talmente iconica, pratica e intramontabile da essere amata ovunque, persino – ecco l’italieno – in un altro universo.

In un contesto surreale che guarda ad altri mondi che scoperte e progresso rendono realmente ed emotivamente vicini, la Pandina diventa il simbolo di un gusto e di un modo di vivere italiano che risulta irresistibile anche per i simpatici alieni che incontra, assieme ai quali dà vita a momenti gioiosi, ironici e travolgenti.

Così Pandina porta con sé un piccolo nucleo di italianità, capace di diffondere calore, familiarità e convivialità anche a milioni di anni luce da casa, confermandosi l’italiana più amata dell’universo.

Firmato dall’agenzia LEO BURNETT, lo spot si apre con il brano Flight of the UFO di MacLennan, tratto dall’album Cosmic Playtime edito da Abaco Music, per poi proseguire con la canzone Quando quando quando del 1963 cantata da Tony Renis e composta dallo stesso Tony Renis e Alberto Testa.

◘ 500 Hybrid Pop: chi ama questo modello, divenuto anch’esso iconico, può contare – per il solo mese di gennaio – su nuove offerte ancora più competitive: il prezzo promozionale è infatti di 15.950 €, in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 e con finanziamento Stellantis Financial Services.

La nuova 500, prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, risponde alle esigenze della mobilità urbana contemporanea grazie al motore benzina FireFly 1.0 Hybrid e a una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida e connettività.

◘ Grande Panda: a gennaio – in caso di rottamazione di vetture da euro 0 a euro4 – si propone con due significative offerte supportate dal finanziamento di Stellantis Financial services:

950 € per la versione a benzina con motore turbo da 1.2L con cambio manuale che eroga 100 cv e

950 € per la versione con motore ibrido da 110 cv, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a un cambio automatico a doppia frizione (eDCT), per garantire efficienza nei consumi e fluidità nella guida disponibile in pronta consegna.

Infine, solo nel mese di gennaio, 600 Hybrid è offerta in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 ad un prezzo promozionale di 18.950 € che la rende ancora più accessibile grazie al supporto di Stellantis Financial Services.

FIAT inizia il nuovo anno con un’iniziativa commerciale senza precedenti, che rafforza l’impegno del Brand, insieme a Stellantis Financial Services, nel fornire soluzioni di mobilità accessibili e valorizza l’iconicità dei modelli della propria gamma.

