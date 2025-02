Hyundai INSTER alla Milan Loves Seoul

Dal 28 febbraio al 3 marzo, nei suggestivi spazi di Palazzo Bovara, Hyundai sarà Official Car dell’evento con la presentazione, attraverso un percorso espositivo e interattivo, di INSTER l’innovativo e sorprendente City SUV da poco approdato nel mercato italiano

Il connubio tra Hyundai e l’industria della moda, di per se’ non nuovo, si coniuga questa volta con la partecipazione, in qualità di Official Car, al Milan Loves Seoul, ossia all’evento che, reduce dal successo delle edizioni precedenti, torna alla Milano Fashion Week per celebrare moda, beauty e cultura made in Korea.

L’appuntamento, previsto dal 28 febbraio al 3 marzo 2025 a Palazzo Bovara, sarà l’occasione per offrire una vetrina esclusiva ai designer emergenti dei due Paesi seguendo il tema «Seoul Sense: sleek fashion, pure beauty».

A «sfilare» in questa occasione sarà, con un design distintivo e innovativo, INSTER inedito city-SUV di Hyundai, ultracompatto ma decisamente spazioso e versatile.Alti livelli anche per qualità di guida, tecnologie e sicurezza, con doti mai proposte su auto di queste dimensioni. Il suo design personale, futuristico e distintivo, permette di distinguersi dalla massa e di conquistare un pubblico che desidera un prodotto di carattere. Soluzione ideale per il commuting quotidiano casa-lavoro, è dotata anche di un powertrain 100% elettrico che garantisce un’autonomia ai vertici della categoria grazie ad un’eccellente efficienza, rispondendo perfettamente alle esigenze attuali dei clienti italiani, specie in città.

A raccontare la sua estetica e il concept cromatico che la contraddistingue sarà un percorso espositivo all’interno di Palazzo Bovara: dalla «Sala INSTER» – ambiente che verrà personalizzato con l’interpretazione Hyundai della Korean wave e verrà valorizzato anche attraverso la collezione di merchandising realizzato a partire da INSTER – al cortile dello storico palazzo, dove sarà esposta all’interno di un dome trasparente, offrendo un ulteriore spazio di esplorazione specifico dedicato all’auto. L’esperienza si arricchirà ulteriormente con un appuntamento speciale.

Sabato 1° marzo, un altro appuntamento importante: una Masterclass esplorerà il processo creativo e di ricerca che ha ispirato la genesi di INSTER e del significato della collezione merchandising che nasce da essa, realizzato con materiali provenienti dai sedili dell’inedito City SUV, un tessuto innovativo ottenuto da bottiglie di PET riciclate. L’adozione di questo materiale, insieme ad altre soluzioni sostenibili, evidenzia l’impegno di Hyundai verso l’upcycling e i principi dell’economia circolare, trasformando i rifiuti in prodotti di alta qualità e dal design ricercato.

Infine, i partecipanti potranno immortalare la loro esperienza attraverso una photo opportunity personalizzata.

[ Andrea Colomba ]