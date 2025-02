Design moderno e tecnologie avanzate: Kia svela le due versioni di EV4

La Casa coreana presenta la declinazione in due modelli di EV4. Entrambi ispirati da innovazione nel design e grande personalità. Attrattiva per gli acquirenti attenti allo stile di vita e pronti a sperimentare strade nuove

È avvenuta ieri, al Kia EV Day 2025 di Tarragona in Spagna, la presentazione ufficiale di due gioielli di casa Kia Corporation che, giocando di anticipo, aveva già svelato il 17 febbraio. Ecco dunque il design delle due declinazioni di EV4 berlina (sedan in inglese) e hatchback.

A muovere… la matita sono stati i principi della filosofia di design di Kia “Opposites United”, che con EV4 concilia, in modo armonico e innovativo, elementi contrastanti. Gli stilemi stilistici peculiari di questa filosofia del design si ritrovano nei profili dinamici del veicolo, che uniscono sapientemente linee nette e distintive a dettagli tecnici audaci. L’innovativa silhouette di EV4 preannuncia lo stile della prossima generazione di berline elettriche e introduce su un mercato fortemente omogeneo una nuova tipologia di EV. Superare i canoni tradizionali, in nome di un desiderio di libertà, sono concetti espressi sia con la EV4 sedan che con EV4 hatchback, dove l’approccio di design unico di Kia assicura che entrambi i modelli siano ugualmente a loro agio sulle strade urbane o nelle avventure che attraversano i continenti.

“Kia EV4 è un chiaro riflesso del nostro impegno a ripensare la mobilità e ad ampliare i confini di quello che il design è in grado di realizzare. Proponendo EV4 nelle due varianti, berlina e hatchback, offriamo ai nostri clienti l’esperienza unica di modernità e praticità che caratterizza la famiglia EV di Kia, in grado di adattarsi a diversi stili di vita e di rispondere alle esigenze più varie“, ha dichiarato Karim Antoine Habib, Executive Vice-President and Head of Kia Global Design.

“In questa inedita interpretazione di berlina, EV4 si presenta con un frontale basso ed elegante ed una silhouette slanciata. EV4 hatchback invece si propone come agile e versatile. Distintiva e pulita, è progettata per distinguersi in ogni condizione“.

L’Identikit nel dettaglio di EV4 sedan

Il frontale sorprendente sia della EV4 sedan sia della EV4 hatchback presenta l’innovativo EV Tiger Face, posto in risalto dai fari con sviluppo verticale e dall’iconica firma luminosa del brand, Star Map. Questo abbinamento dinamico valorizza l’aspetto ampio e sportivo del veicolo, sottolineandone al contempo il carattere raffinato e all’avanguardia.

EV4 sedan reinventa il concetto di berlina con una silhouette elegante e aerodinamica, grazie ad una linea del cofano basso che si estende verso il posteriore per terminare con un design a coda lunga. Un esclusivo spoiler sul tetto valorizza l’estetica premium, mentre i cerchi da 19 pollici si distinguono per un intricato disegno a strisce geometriche interpretando appieno lo spirito di “Opposites United“. Nel complesso queste caratteristiche delineano una presenza su strada di grande impatto e fortemente progressiva.

Alla vista posteriore EV4 sedan conferma l’approccio innovativo grazie ad uno spoiler specifico e distintivo, realizzato in due parti, che vanno a raccordarsi con i gruppi ottici dallo sviluppo verticale, enfatizzando l’ampia statura del veicolo e il suo carattere pionieristico. Il design pulito del paraurti, sottolineato da un dettaglio nel punto in cui si congiunge con il portellone posteriore, evidenzia l’attenzione di Kia per i particolari e il design all’avanguardia.

Il design di EV4 hatchback

EV4 hatchback si presenta con un look contemporaneo e muscoloso, grazie ai montanti C a sviluppo verticale, di colore nero a contrasto e dalle linee perfettamente definite. Robusti parafanghi e specifici cerchi in lega da 19 pollici contribuiscono ad un’immagine di potenza e dinamicità, mentre i motivi geometrici inseriti nelle sezioni inferiori del corpo vettura ne esaltano la natura innovativa.

Alla vista posteriore EV4 hatchback rispecchia le proporzioni forti della sorella sedan, distinguendosi al contempo per una personalità unica. Linee scolpite in modo netto, gruppi ottici posteriori dal disegno ampio e un lunotto inclinato definiscono un aspetto nitido e forte. L’audace rivestimento verticale del montante C rappresenta un elemento visivo di forte contrasto, andando ad enfatizzare le proporzioni e l’identità di design del veicolo.

Design esterno di EV4 GT-Line

EV4 GT-Line presenta elementi di design esclusivi che attribuiscono un carattere ancora più dinamico, rispetto all’innovativo modello da cui deriva. I paraurti a forma di ala, sia anteriore che posteriore, definiscono un’immagine più forte e slanciata, mentre i cerchi da 19 pollici con motivo triangolare esaltano lo spirito futuristico e fortemente sportivo di questa versione.

