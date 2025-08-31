Yamaha Marine presenta la gamma Waverunner 2026

La Casa giapponese lancia tre nuovi, innovativi modelli: FX Limited SVHO, VX Limited HO e JetBlaster LTD

Yamaha Motor Europe presenta la gamma Waverunner 2026 composta da tre nuovi modelli aggiornati in tecnologia e prestazioni e «vestiti» da una nuova line-up caratterizzata da colori audaci e attrattivo design.

FX HOCR





Anche questa gamma 2026 mantiene segmenti ben differenziati in modo da offrire tre esperienze di guida (Cruising, Sport e Recreation) e rendere più semplice per i clienti trovare l’abbinamento migliore per loro.

La gamma 2026

È formata da FX Limited SVHO, VX Limited HO, JetBlaster LTD mentre le livree, che vedremo più avanti, sono tre per ogni modello.

FX Limited SVHO

Questo top di gamma 2026 è un’ammiraglia sovralimentata progettata per dare il meglio che Yamaha sa offrire.

Il ben noto motore SVHO da 1.812 cc è dotato del sistema Drive Control con GPS integrato e di due modalità Auto Trim per il miglior controllo alle alte velocità, mentre il touchscreen Connext da 7” offre controllo centrale con il sistema audio Yamaha Music integrato, connettività Bluetooth e funzioni di sicurezza.

La clientela apprezzerà il modello Cruiser a tre posti che offre, fra l’altro, un vano portaoggetti impermeabile con porta USB e ricarica da 12 V, un pratico refrigeratore di prua sagomato e spazi integrati per gli effetti personali.

VX Limited HO

Questo nuovo modello VX Limited HO aggiunge potenza, controllo e divertimento maggiori rispetto al suo predecessore. Il propulsore Yamaha da 1,9 litri a potenza elevata garantisce sicure accelerazioni mentre la tecnologia RiDE e la modalità di retromarcia assistita semplificano la navigazione in spazi ristretti o durante il traino.

Questo modello offre un display Connext da 4,3″ con audio Bluetooth, navigazione assistita, un vano portaoggetti con ricarica USB e un vano portaoggetti impermeabile sotto la sella.

JetBlaster LTD

Questa moto d’acqua leggera, reattiva e carica di energia è stata concepita per il puro divertimento e per questo può volare più in alto sulle onde amplificando questa sensazione di libertà con un più intenso rombo del motore, in altre parole la nuova JetBlaster LTD incarna appieno la storica anima freestyle di Yamaha.

Un motore a potenza elevata TR-1 a 3 tempi spinge agevolmente questo mezzo dall’agile telaio, mentre il trim elettrico e il trim automatico ad alte prestazioni garantiscono un controllo preciso, sia nelle acrobazie che nelle virate strette.

Novità per il 2026 sono il manubrio rialzato e i dettagli blu Yamaha in rilievo.

I nuovi colori 2026

Yamaha rinnova l’intera famiglia Waverunner con queste particolari livree:

GP SVHO : il suo aggressivo rosso corsa con dettagli neri, esprime immediatamente potenza e aggressività;

: il suo aggressivo rosso corsa con dettagli neri, esprime immediatamente potenza e aggressività; GP HO : sfoggia un audace look racing che abbina un viola intenso a un nero elegante;

: sfoggia un audace look racing che abbina un viola intenso a un nero elegante; FX Cruiser SVHO : sfoggia un raffinato turchese con dettagli neri;

: sfoggia un raffinato turchese con dettagli neri; FX SVHO : il suo nero profondo è affiancato da un viola acceso, una combinazione voluta per sottolineare il suo DNA ad alte prestazioni;

: il suo nero profondo è affiancato da un viola acceso, una combinazione voluta per sottolineare il suo DNA ad alte prestazioni; FX Cruiser HO : la sua vivace livrea rosso corsa è impreziosita da dettagli neri e grigi;

: la sua vivace livrea rosso corsa è impreziosita da dettagli neri e grigi; FX HO : la sua sobria combinazione di blu e grigio si armonizza con l’acqua e trasmettere relax;

: la sua sobria combinazione di blu e grigio si armonizza con l’acqua e trasmettere relax; VX DeLuxe : propone una dinamica combinazione di rosso da corsa con dettagli neri e grigi;

: propone una dinamica combinazione di rosso da corsa con dettagli neri e grigi; JetBlaster PRO : adotta l’iconico blu Yamaha che vuole sottolineare il suo deciso spirito freestyle;

: adotta l’iconico blu Yamaha che vuole sottolineare il suo deciso spirito freestyle; JetBlaster DLX: sostituisce il rosso con il blu Yamaha, in una palette ispirata ai molteplici “umori” e cromie dell’oceano.

Alla ricerca dell’abbinamento perfetto

Per facilitare la propria clientela nella scelta del modello più adatto, la gamma Waverunner 2026 è stata suddivisa in tre segmenti chiari e intuitivi: Cruising, Sport e Recreation.

Cruising

Quest’anno la gamma è stata arricchita con l’introduzione di FX Limited SVHO, un modello di punta completamente equipaggiato che offre la sovralimentazione, un impianto audio Yamaha Music di primo equipaggiamento, navigazione GPS e comfort di lusso.

FX Cruiser SVHO ha una livrea in elegante turchese elegante con dettagli neri;

ha una livrea in elegante turchese elegante con dettagli neri; FX Cruiser HO è dipinta in rosso corsa con toni scuri a contrasto;

è dipinta in rosso corsa con toni scuri a contrasto; FX HO debutta con un mix elegante di blu e grigi, ispirato all’armonia tra acqua e cielo.

Nella gamma di modelli VX

la nuova VX Limited HO fa il suo ingresso deciso con un motore da 1,9 litri e un sistema audio Yamaha Music integrato mentre

fa il suo ingresso deciso con un motore da 1,9 litri e un sistema audio Yamaha Music integrato mentre la VX DeLuxe ritorna con una sorprendente finitura in rosso da corsa, arricchita da dettagli in nero e grigio, unendo stile, stabilità e versatilità.

Sport – GP

Il segmento Sport è dedicato ai piloti che apprezzano le prestazioni elevate, le curve strette, le accelerazioni rapide e le dinamiche ispirate alle competizioni.

Entrambi i modelli GP si presentano con un nuovo look audace per il 2026:

la GP SVHO è ora disponibile in un rosso da corsa aggressivo con dettagli neri;

è ora disponibile in un rosso da corsa aggressivo con dettagli neri; la GP HO è ora definita da un’elegante combinazione di nero e viola intenso, per una presenza sull’acqua imponente.

Recreation – JetBlaster

Il segmento Recreation di Yamaha guarda ai piloti che vogliono vivere il mare con stile ed energia e per questo ogni modello JetBlaster è progettato in modo da offrire reattività, divertimento e un look che non passa inosservato e così:

la nuova JetBlaster LTD porta un tocco di spirito freestyle, completato da un carattere esclusivo e audace;

porta un tocco di spirito freestyle, completato da un carattere esclusivo e audace; la JetBlaster PRO aggiunge un tocco di blu Yamaha alla sua già sorprendente tavolozza;

aggiunge un tocco di blu Yamaha alla sua già sorprendente tavolozza; la JetBlaster DLX sostituisce il rosso con il blu più vicino al colore dell’acqua che solca.

[ Motori360 Nautica ]