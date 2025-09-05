BYD lancia “CASI-NO Incentivi Statali”: fino a 10.000€ di bonus per la rottamazione

Un sistema di incentivi trasparente, destinato a rinnovare il parco auto e a far conoscere le nuove tecnologie di BYD come l’ibrido plug-in o il full Electric

BYD annuncia l’avvio dell’iniziativa “CASI-NO Incentivi Statali”, un programma nato con l’obiettivo di semplificare e accelerare il processo di sostituzione dei veicoli più inquinanti, favorendo il rinnovo del parco vetture nazionale e l’abbassamento dei livelli di CO 2 .

L’iniziativa prevede, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5, il riconoscimento del bonus economico BYD che arriva fino a 10.000 euro sull’acquisto di un nuovo modello del brand leader, disponibile sia nelle versioni elettriche sia nell’innovativa tecnologia ibrida plug-in DM-i.

Con questo programma, BYD offre una risposta concreta a chi vuole passare a una mobilità più sostenibile, senza doversi scontrare con i costi elevanti e la complessità dei tradizionali incentivi pubblici spesso legati a limitazioni dovute al reddito o all’area di residenza.

L’obiettivo è chiaro: semplificare la scelta di una nuova vettura e rendere l’accesso al bonus immediato e senza ostacoli.

Il sistema di incentivi BYD è trasparente, aperto a tutti e privo di burocrazia superflua: basta poco per ottenerlo, in modo semplice e rapido.

La rottamazione diventa così un’opportunità concreta di risparmio, senza prenotazioni obbligatorie, senza il rischio di fondi esauriti – interfacciandosi non più con lo Stato bensì con il marchio stesso – e senza esclusioni dovute a requisiti restrittivi.

L’iniziativa si rivolge sia a clienti privati che a imprese individuali che intendano sostituire la propria auto con un modello BYD. L’offerta è valida sino al 30 settembre recandosi presso tutti i concessionari della rete vendita BYD.