All’IAA Mobility 2025 di Monaco, BYD presenta in anteprima mondiale la nuova SEAL 6 DM-i Touring

L’8 settembre alle ore 12:00, presso il main stage del Padiglione 2 del Salone Internazionale di Monaco, BYD – la tech company principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia (NEV) – svelerà i contenuti della SEAL 6 DM-i TOURING, l’ultimo modello equipaggiato con l’innovativa tecnologia Super Hybrid DM, una vettura in grado di innovare il segmento delle berline e delle station wagon familiari, con un’autonomia combinata fino a 1.505 km.

Dal 9 al 14 settembre il pubblico potrà visitare e ammirare nei due stand di BYD:

► all’Odeonsplatz dal vivo, la nuova SEAL 6 DM-i TOURING insieme ai seguenti modelli:

SEAL

SEAL U DM-i

DOLPHIN SURF

ATTO 2

SEALION 7

DENZA con la Z9GT.

► al Königsplatz sarà possibile vivere dal vivo le innovazioni d’avanguardia che rendono il marchio un leader globale nella tecnologia. Qui il pubblico potrà assistere in anteprima alla dimostrazione della Ricarica «Flash» da 1 megawatt (1000 kW), un’innovazione tecnologica capace di permettere circa 400 km di autonomia in soli 5 minuti.

Sempre a Königsplatz, BYD offrirà la possibilità di effettuare test drive della sua gamma completa sia di veicoli 100% elettrici sia Super Hybrid, permettendo al pubblico di sperimentare su strada i suoi avanzati sistemi di propulsione e le sue tecnologie.