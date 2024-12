Stellantis si cambia! Dimesso Tavares, Elkann a capo di un Comitato Esecutivo

Occorrerà attendere il primo semestre del 2025 per la designazione del nuovo CEO di Stellantis. Nel frattempo, lasciato l’incarico Carlos Tavares, John Elkann presiederà il nuovo Comitato Esecutivo ad interim. Confermata la guidance finanziaria per l’intero anno 2024

Il comunicato ufficiale di Stellantis rilasciato il 1º dicembre 2024

Stellantis N.V. (“Stellantis” o “la Società”) annuncia che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di John Elkann, ha accettato le dimissioni di Carlos Tavares dalla carica di Chief Executive Officer con effetto immediato.

Il processo per la nomina di un nuovo CEO permanente è già in corso, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio, e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, sarà istituito un nuovo Comitato Esecutivo presieduto da John Elkann.

Stellantis conferma la guidance presentata alla comunità finanziaria il 31 ottobre 2024 in relazione ai risultati dell’intero anno 2024.

Il Senior Independent Director di Stellantis, Henri de Castries, ha commentato: “Il successo di Stellantis sin dalla sua creazione si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il CEO. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il CEO alla decisione di oggi”.

Il Presidente John Elkann ha dichiarato: “Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di PSA e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore. Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo CEO. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della Società nell’interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders”.

# # #

Annuncio organizzativo di Stellantis

Il Comitato esecutivo ad interim (“CEI”) sarà responsabile della direzione e della supervisione della Società per conto del Consiglio di amministrazione. Il CEI sarà presieduto da John ELKANN. Il Comitato è composto dal Presidente e dai seguenti dirigenti con le seguenti responsabilità:



◘ Xavier CHÉREAU – Human Resources and Heritage

◘ Ned CURIC – Engineering and Technology, Software and Free2move

◘ Arnaud DEBOEUF – Manufacturing and Supply Chain

◘ Antonio FILOSA – America’s (North and South America) Regions, Chrysler, Dodge, Jeep®️, Ram, and the Design North America organization, including Maserati Design.

◘ Béatrice FOUCHER – Planning

◘ Jean-Philippe IMPARATO – Enlarged Europe, Pro One, and Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel and Peugeot. The Design Europe organization will also report to this position.

◘ Douglas OSTERMANN – Finance

◘ Maxime PICAT – Purchasing and Supplier Quality and the regions of Middle East & Africa, India & Asia Pacific, and China together with Leapmotor International.

◘ Philippe de ROVIRA – Affiliates

A supporto del CEI e alle dirette dipendenze del Presidente ci saranno i seguenti Vicepresidenti esecutivi:

◘ Bertrand BLAISE – Communications and CSR

◘ Olivier BOURGES – Customer Experience

◘ Giorgio FOSSATI – General Counsel

◘ Santo FICILI – Maserati in addition to Alfa Romeo

◘ Olivier FRANÇOIS – Marketing in addition to FIAT, Abarth and DS

◘ Clara INGEN-HOUSZ – Public Affairs

◘ Richard PALMER è stato nominato Special Advisor del Presidente e parteciperà al CEI come consulente per il gruppo dirigente.

# # #