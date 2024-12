JAECOO 7, il fuoristrada urbano

Da sempre simbolo di adattabilità, vitalità e rigenerazione, il piccolo rettile in qualche modo rappresenta l’ultimo nato del gruppo CHERY, ma il nome deriva da tutt’altro significato. Scopriamolo insieme, con le sue varie caratteristiche in questo test drive

Si dice che quando una cosa è comoda, la si indossa come un guanto. Ebbene, con questa JAECOO 7 la sensazione è proprio questa, e avviene molto dolcemente.

Complice lo splendido sole autunnale, salire a bordo di un SUV così imponente è stato a dir poco entusiasmante.

Da una prima impressione di tanta roba, si passa gradualmente ad avere tutto sotto controllo. Lo schermo touch da 14” è di grande aiuto, e il resto dei comandi, posizionati ergonomicamente, fanno il resto.

JAECOO 7 dà i numeri

Le caratteristiche di questo ultimo nato del gruppo CHERY, già presentato nell’aprile del 2023 al Salone di Shanghai, ha fatto il suo debutto ufficiale alla fine di ottobre u.s. sul mercato italiano, dove ha subito manifestato il suo design robusto e contemporaneo.

L’abitacolo è progettato per garantire massimo comfort a tutti gli occupanti, grazie anche al sistema di infotainment con touchscreen da 14” e la spinta di un motore turbo benzina, abbinato al cambio a doppia frizione e alla trazione integrale (versione 4×4), che offrono sicurezza e ottime prestazioni con ben 21 sistemi di ausilio alla guida (ADAS).

Design evocativo

L’estetica dei fuoristrada classici è stata totalmente reinterpretata e robustezza ed eleganza si fondono in modo melodioso e sapiente.

In JAECOO 7 la potenza e lo stile convivono in modo modulato. Anche il nome è aggressivo e deriva dalla crasi delle parole Jäger, che in tedesco significa «cacciatore» e «cool», termine comunemente utilizzato per esprimere stile e tendenza.

La linea è decisa, squadrata, con la grande griglia anteriore esagonale a linee verticali e il logo oversize posizionato sul bordo superiore del cofano che conferiscono a questo SUV una natura selvaggia, potente e determinata, senza fare troppo il verso ad altri competitor.

La cura per i dettagli, come gli specchietti con inserti cromatici, le maniglie a filo estraibili elettricamente, la firma luminosa a tutta larghezza del retro che avvolge il logo, i cerchi in lega da 19”, arricchiti da luci diurne a matrice LED a lenti separate incastonate nel paraurti, conferiscono a JAECOO 7 eleganza ed equilibrio, in una sorta di viaggio nell’arte minimalista.

Comfort e tecnologia a bordo

Tralasciando i must che una vettura di questo segmento ha ormai di serie, come infotainment, comandi ergonomici ecc., quello che emoziona subito è il selettore del cambio a comando elettronico in stile «jet fighter».

Nella plancia è presente un comodo alloggiamento per ricaricare il cellulare in modalità wireless ad alta potenza, con un sistema di allerta nel caso lo si dimentichi a bordo. Tra le varie chicche, una fessura tra il bracciolo e il cambio, dalla quale estrarre fazzolettini di carta.

I materiali impiegati sono di elevata qualità e piacevoli al tatto, e nessuno di essi lascia sensazioni di fragilità o poca praticità. Il tetto panoramico di 1,1 metri quadrati permette di godere appieno di ogni emozione di guida, dando la sensazione di immergere l’abitacolo nel mondo esterno. Altra piacevole sorpresa avviene al buio, con una combinazione dinamica di ben 64 colori che creano un’ambientazione calda e coinvolgente.

I sedili, con supporto laterale, sono progettati per affrontare in piena sicurezza qualsiasi percorso e offrono numerose regolazioni. Tra queste, la funzione di memoria accessibile dal display, la gestione della seduta a sei vie (quella lombare è configurata con quattro posizioni), con le utilissime ventilazione e riscaldamento delle sedute anteriori.

La guida infine è accompagnata da un potente sistema audio con otto altoparlanti Sony che regalano un suono pieno, potente e pulito.

Motore Turbo, cambio DCT e una trazione integrale intelligente

JAECOO 7 si affaccia sul mercato con una meccanica di prim’ordine: un potente motore turbo benzina, un cambio automatico doppia frizione e una versione con la trazione integrale intelligente AWD che assicura prestazioni adeguate su tutti i terreni.

Il motore è un quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri, in grado di sviluppare 108 kW (145 CV). Fa parte della famiglia di motorizzazioni ACTECO, sviluppata internamente dal Gruppo e predisposta per essere declinata anche in varianti a doppia alimentazione e ibride. Le soluzioni tecnologiche adottate includono la combustione intelligente ad alta efficienza iHEC, la fasatura variabile delle valvole e una gestione intelligente della di lubrificazione grazie a una pompa dell’olio a portata variabile.

Questo motore è abbinato a un cambio a doppia frizione in bagno d’olio che consente all’auto di avere un comportamento sicuro e affidabile, con consumi ridotti. La sua efficienza infatti è del 98% e i passaggi di marcia avvengono in appena 0,2 secondi.

Nella versione 4×4, la nuova trazione integrale «Intelligent AWD» regola la trasmissione della coppia verso le ruote posteriori fino ad arrivare a una ripartizione 50/50 tra i due assi. Il sistema utilizza un ripartitore idraulico a controllo elettronico che reagisce agli impulsi inviati dai sensori sulle ruote nel giro di 0,1 secondi.

Il conducente dispone di 7 diversi programmi di marcia di cui tre dedicati alla guida su strada e quattro alla marcia su fondi o in condizioni climatiche ostili. I primi tre sono Economy, Standard e Sports, che attivano mappature più attente al risparmio o alla guida veloce. Gli altri quattro sono invece dedicati a fondi specifici come sabbia (Sand), fango (Mud), neve (Snow) e sterrati (Offroad).

ADAS e sicurezza

Per JAECOO, essere premium significa anche saper garantire un livello di sicurezza da prima della classe. Per questo motivo l’80% della struttura portante della JAECOO 7 è stata realizzata in acciai ad alta resistenza, arricchita da zone di assorbimento degli urti a deformazione progressiva, che garantiscono il più alto standard di sicurezza richiesto dalle stringenti normative europee. In attesa di essere sottoposta ai test dell’Euro NCAP, la JAECOO 7 ha già superato tutti gli altri test, dall’urto frontale fino a 100 km/h, al ribaltamento a 50 km/h.

Della dotazione di serie fanno parte pretensionatori e limitatori di carico per tutti i passeggeri e regolazione dell’altezza per quelle anteriori, airbag anteriori, laterali e a tendina e attacchi ISOFIX per il fissaggio dei seggiolini e il trasporto in massima sicurezza dei bambini. Senza dimenticare i gruppi ottici dotati di tecnologia FULL-LED.

Molto ricca la suite di ADAS offerta di serie, costituita da ben 21 dispositivi di ausilio alla guida gestiti da 4 telecamere perimetrali e multifunzionali, dove quella anteriore opera con tre radar: uno a lunga distanza posizionato nella parte anteriore e due di prossimità nel posteriore della vettura. I due radar posteriori assicurano il perfetto funzionamento del Rear Collision Warning (RCW), il Rear Cross Traffic Alert (RCTA) al quale si somma il Rear Cross Traffic breaking (RCTB) che scongiura il rischio di collisione in uscita dai parcheggi, il Blind Spot Detection (BSD), il Lane Changing Assistance (LCA) e il Door Opening Warning (DOW) che avvisa i passeggeri nel caso in cui questi aprano una portiera nel momento in cui sopraggiunge un altro veicolo. Attraverso il radar e la telecamera anteriore, invece, operano l’Automatic Emergency Breaking (AEB), il Front Collision Warning (FCW), il Lane Departure Warning con Emergency Lane Keeping e Intelligent Evasion System (LDW+LDP+ELK). A questi si aggiungono il Curve Speed Assistance (CSA), il Departure Ahead Inform (DAI), l’Integrated Cruise Assist con Vehicle, Speed Assist Control e Intelligent Active Speed Limiting (ICA+SCF+IASL).

L’insieme di questi sistemi permette il funzionamento dell’Adaptive Cruise Control e del Traffic Jam Assist, che consentono la guida autonoma di Livello 2.

JAECOO non si ferma mai: 4×4 test

L’area test 4×4 dove abbiamo provato il modello JAECOO AWD, era molto fangosa e poco invitante, e passare dalle 2 alle 4 ruote motrici non è stato comodo. Il nostro istruttore inoltre ci ha fatto notare che l’auto era equipaggiata con normalissime gomme estive e si sa, questo su certi terreni, fa la differenza.

A questo punto però la curiosità aumenta e cade subito l’occhio sul selettore della trazione integrale abbinata al cambio DSG. Tramite la rotella posta sulla console centrale, si inserisce la modalità «fango» e si parte!

Con una dolce accelerata, il 1,6 litri a quattro cilindri turbo benzina da 145 cavalli spinge in maniera docile e asseconda la pressione sul pedale del gas. Si affronta subito una prima salita particolarmente ripida e tortuosa. Nessun problema di trazione e potenza, e si nota soprattutto la buona insonorizzazione e la qualità costruttiva generale. Non ci sono scricchiolii e le sospensioni, ben tarate, riescono a garantire un ottimo smorzamento delle asperità.

Altro purtroppo attuale ostacolo, a un’enorme pozza d’acqua. Ghiotta occasione di passarci dentro! Non è un guado profondo, circa 30-40 cm, ma sia la fase di discesa che la successiva risalita avvengono senza alcun tentennamento grazie all’efficiente sistema di trazione integrale.

Proseguendo nel percorso, si affronta una pendenza laterale particolarmente accentuata e, come se non bastasse, piena di fango fresco, praticamente liquido. Con un filo di gas il controllo di trazione interviene in maniera impercettibile, mai invasivo, permettendo di superare di slancio anche questo ostacolo.

L’altra prova che va senz’altro effettuata è la discesa assistita: l’attivazione di questa funzione avviene in maniera semplice, con uno swipe sullo schermo e la pressione di una icona. Probabilmente per questo tipo di funzioni sarebbe meglio rimanere fedeli ai cari e vecchi tasti fisici, che verrebbero attivati anche con guanti e mani sporche. Comunque, senza gas e freno, l’auto percorre completamente in autonomia tutta la discesa a velocità costante, circa 13 km/h.

Alla fine del test, su una bella distesa di fango fresco, pur schiacciando a fondo l’acceleratore per testare il controllo di trazione, l’auto rimane allineata in maniera impercettibile, senza mai perdere aderenza e con controlli dolci nei loro interventi.

Durante la prova, anche le cunette di diverse altezze e pendenze non hanno dato problemi e sia l’angolo d’attacco che di uscita sono risultati più che sufficienti per superare forti asperità, con buona pace di paraurti e grazie all’ampia luce dell’angolo di dosso, anche il sottoscocca. Con un test più lungo e impegnativo avremo modo di farle esprimere ulteriori doti offroad.

In conclusione, l’auto risulta molto equilibrata, con un ottimo compromesso sia su strada che in fuoristrada, anche se permane la piena consapevolezza che JAECOO 7 dovrà affrontare soprattutto la giungla… cittadina.

[ Fausto Passi ]

Prezzi e offerta finanziaria

JAECOO 7 è disponibile nella motorizzazione a benzina con prezzi a partire da 33.900 euro per la versione Premium 2WD, per arrivare al top della gamma con la versione Exclusive 4WD, che è offerta a 37.900 euro.

È inoltre possibile finanziare JAECOO 7 con delle innovative formule flessibile di CA Auto Bank, dedicate a OMODA & JAECOO, molto vantaggiose, che prevedono anche eventuale riscatto finale.

“In Europe for Europe”

Il lancio di OMODA & JAECOO ha segnato l’inizio dell’ingresso nel mercato italiano di un gruppo che a oggi è presente in 5 Continenti, ha 6 centri di Ricerca e Sviluppo, 17 stabilimenti K&D, oltre 4.000 concessionari partner e più di 80 mila addetti in tutto il mondo. Nel 2023, i volumi di vendita del gruppo Chery hanno raggiunto 1,88 milioni di auto.

Con 940 mila vetture esportate nel 2023, il Gruppo Chery ha confermato per il ventunesimo anno consecutivo una stabile presenza sul podio dei maggiori esportatori. Questi numeri importanti dichiarano a pieno titolo la vocazione e l’intento del Gruppo di creare un’apertura internazionale, oltre che la comprensione delle dinamiche dei mercati esteri.

Per raggiungere tali risultati ci vogliono basi solide e, soprattutto, la piena coscienza che il cliente europeo e il sistema economico continentale sono centrali. Un concetto che per Zangshan Zhang si esprime in tre punti:

l’ascolto e la capacità di accogliere le esigenze degli utenti e dei partner;

l’azione, cioè la velocità di risposta nel mettere in atto piani concreti per soddisfare le necessità dei clienti;

il dovere di assumersi una enorme responsabilità sociale d’impresa.

Il 2024 ha segnato l’inizio dell’ingresso in Europa dove il Gruppo Chery intende costruire rapidamente solide capacità di vendita e di assistenza, per diventare – a medio e lungo termine – un’azienda veramente europea con un Centro Ricerca & Sviluppo locale, una produzione on-site e un approvvigionamento efficace sul Continente, mettendo sempre al centro il cliente e garantendo capacità di reazione rapide.

“In Europe for Europe” non è solo un motto, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti ed è con questo presupposto che il Gruppo Chery rafforza con il modello JAECOO 7 la sua presenza in Italia, con l’obiettivo di arrivare nel Vecchio Continente per rimanere, creare sinergie e attivare un circolo virtuoso di relazioni che sappiano valorizzare la catena del business automotive.

La filosofia del Gruppo Chery è precisa: creare un rapporto win-win con tutte le parti interessate, dalla governance europea a fornitori, concessionari, clienti, istituzioni finanziarie, e tutti i partner dell’ecosistema, per raggiungere un successo comune e condiviso.

In questo piano di progressiva «europeizzazione» di Chery, l’Italia gioca un ruolo strategico. Dopo il lancio avvenuto in Spagna, il nostro Paese è il secondo mercato ad inaugurare l’arrivo del marchio OMODA & JAECOO. Per Zhang “L’Italia ha una storia automobilistica incredibile, è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo. Approdare in questa realtà ci riempie di orgoglio è un onore e lo sarà ancora di più quando, progressivamente, cresceremo consolidando partnership locali e radicheremo ulteriormente il nostro rapporto con questo meraviglioso Paese”.

La rete di vendita

Trattandosi di un colosso cinese del settore automotive, il Gruppo Chery sta facendo le cose in grande: oggi infatti la sua rete di vendita italiana si compone di una struttura capillare che copre l’intero territorio nazionale e raggiunge i 58 punti vendita, con altre LOI in essere.

Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale per l’affermazione del marchio sul nostro mercato e consolida la posizione di OMODA & JAECOO tra le aziende leader nel settore automotive.

Il successo ce lo spiega il Business Developer di OMODA Giuseppe Graziuso, con una battuta che fa riferimento all’antico adagio cinese “moglie felice, casa felice”, che lui ha reinterpretato per la rete in “dealer felice, brand felice”.

La rete di vendita italiana di OMODA & JAECOO è stata costruita infatti per offrire un’esperienza di acquisto e trattamento post-vendita impeccabile. Le concessionarie, allestite con grafiche e arredamenti che rispecchiano lo stile e i valori dei marchi OMODA e JAECOO, offrono un ambiente moderno e accogliente e una consulenza professionale e personalizzata per la scelta del veicolo più adatto alle esigenze di ogni cliente. I Saloni, dislocati strategicamente sul territorio con gli annessi Centri di assistenza, garantiscono servizi di manutenzione e riparazione rapidi ed efficienti con ricambi originali e tecnologie all’avanguardia.

Ecco alcuni dealer con cui OMODA & JAECOO ha siglato accordi

Ambrosi S.p.A.

Amica & C. S.r.l

Auto Zatti

Autocity Lecce S.r.l.

Autocogliatti

Autoingros S.p.A.

Autopiù

Autoserenissima 3.0 S.r.l.

Autostar Flaminia S.p.A.

Autoteam S.r.l.

Brandini S.p.A.

Car Point

Carraro S.p.A.

Car Village

Clerici Auto S.p.A.

Comer Sud S.p.A.

Contauto Due S.r.l.

De Bona Motors

Errepiu S.r.l.

Euromotor Automobili S.r.l.

Galdieri Auto S.r.l.

Gecar S.p.A.

Gino S.p.A.

Gran Prix

Gruppo Bossoni S.p.A.

Gruppo Ferrari S.r.l

Jolly Auto

Lodauto S.p.A.

Mocautogroup S.r.l

Ms Auto S.r.l.

Paradiso S.r.l.

Pasquarelli Auto S.p.A.

Pieffeauto S.r.l.

Pieralisi F.lli S.p.A.

Resicar

Venus S.p.A.

Profilo Aziendale di Chery Holding Group

Chery Holding Group è un leader nella produzione automobilistica in Cina, operando in sette settori chiave. Fondata con una visione tecnologica, Chery mira a diventare un marchio automobilistico globale di riferimento.

Divisioni e Marchi

Chery Holding Group si suddivide in diverse divisioni e marchi, ciascuno focalizzato su specifici segmenti di mercato:

◘ Automobili

Chery Automobile Co., Ltd.

Cowin Auto

Qoros

Chery Jaguar Land Rover

EXEED Auto

Chery New Energy

Chery Automobile

Chery Commercial Vehicles Co., Ltd.

Special Vehicle

REV Special Vehicle

Wanda Passenger Car

Karry/New Energy

Jetour Auto

◘ Componenti e Parti

Chery Technology Co., Ltd .

◘ Servizi: Ruiyuan International

Pusi Technology

Jinju Technology

Maika Travel

Ro-Ro terminal

Recycling Resources Technology

◘ Servizi Finanziari

Chery Huiyin

◘ Veicoli Connessi Intelligenti

Chery Lion

◘ Navi e Trasporti

Fujiheng

Wuhu Shipyard Co., Ltd.

◘ Immobiliare

TJCAMP

Zhuorui Real Estate

Visione

Chery si impegna a essere un brand automobilistico globale, guidato dalla tecnologia, presente in tutte le fasce di mercato: mainstream, premium e lusso.

Presenza Globale

Chery vanta una presenza internazionale significativa con 5 centri di ricerca e sviluppo (R&D), due in Cina (a Wuhu e Shanghai) e tre nel resto del mondo (in America Latina, Nord America ed Europa); 10 basi produttive all’estero (Russia, Brasile, Iraq, Egitto, Siria, ecc.) e presenza commerciale in oltre 80 paesi e regioni come Ecuador, Cile, Argentina, Italia, Tunisia, Ucraina, Arabia Saudita.

Volumi di vendita

Le vendite internazionali di Chery sono in costante crescita, passando da oltre 960.000 veicoli venduti nel 2021 a più di 1,2 milioni nel 2022 (+28%). Le esportazioni sono passate nello stesso periodo da oltre 235.000 a più di 451.000 (+92%).

Obiettivi di Vendita

Chery si propone di raggiungere esportazioni pari o superiori a un milione di unità entro il 2025 e due milioni entro il 2030, espandendosi in mercati chiave come l’Europa (dal 2024) e il Nord America (dal 2026).

Espansione in Europa

Chery Holding Group è una realtà in continua espansione, con una solida presenza globale e una chiara visione di crescita. Grazie alla sua vasta gamma di prodotti e servizi, Chery continua a rafforzare la sua posizione di leader nell’industria automobilistica mondiale. Le basi dell’espansione nel Vecchio Continente prevedono la creazione di sinergie locali e un circolo virtuoso di relazioni che sappiano valorizzare la catena del business automotive per consentirle di diventare una vera azienda europea. Come annunciato da Zangshan Zhang, Vice President di Chery Automobile, Chery sarà “in Europa per l’Europa”. In futuro, la produzione, la ricerca e la supply chain saranno locali, per dedicare la massima attenzione alla centralità del cliente, garantendo capacità di reazione rapide.

[ F.P. ]