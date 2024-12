In Hyundai Italia il benvenuto a Giulio Marc D’Alberton, nuovo capo Dipartimento PR & Events

“Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Giulio MARC D’ALBERTON che si unisce alla squadra Hyundai Italia in qualità di capo del Dipartimento PR & Events” , così il Presidente & CEO Francesco Calcara che ha continuato: “In un periodo di grandi cambiamenti e sfide per l’industria automobilistica, sappiamo di avere le carte in regola per continuare a crescere e cogliere tutte le opportunità che si presenteranno anche grazie a un rinnovato impegno nella comunicazione. Sono sicuro che Giulio, grazie a una consolidata esperienza nelle PR ed una grande passione per l’automotive, ci aiuterà a trasmettere al pubblico italiano i nostri valori, quelli dei nostri prodotti e del futuro a cui aspiriamo, portando a maggiori riconoscibilità e apprezzamento del brand”.

A Marc D’Alberton, 49 anni, grande professionista che ha contribuito al rilancio del marchio Dacia, gli auguri di Motori360 per il nuovo importante incarico nel team della Casa coreana e in qualità di nuovo capo del Dipartimento PR & Events riporterà direttamente a Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia.