BYD Italia sceglie come PR Manager Chiara Garbuglia

BYD Italia ha annunciato l’ingresso di Chiara Garbuglia come PR Manager, con la responsabilità della Comunicazione e dell’Ufficio Stampa del brand per il mercato italiano.

Chiara Garbuglia, trentaquattrenne abruzzese e con un’esperienza consolidata di 8 anni in Fiat Chrysler Automobiles (FCA, ora Stellantis), con responsabilità via via crescenti, si è occupata di aspetti commerciali e digital marketing per approdare successivamente all’Ufficio stampa per il mercato Italia dei brand Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Jeep e Mopar, ai quali si è affiancata la gestione della comunicazione del dipartimento Fleet & Business Sales, a livello EMEA. Dal 2021 al 2022 il ruolo di PR & Communication Manager in Helbiz, leader globale nei servizi di micro-mobilità, e negli ultimi anni è stata a capo delle Relazioni Pubbliche e dell’Ufficio Stampa del Gruppo Koelliker.

Chiara Garbuglia inizia ora una nuova sfida approdando in BYD con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il marchio cinese, ed è un riporto diretto del Marketing Director Italia, prima linea del Country Manager Alessandro Grosso. Ricordiamo che il colosso cinese a settembre ha schierato nel suo team il top manager Alfredo Altavilla come Special Advisor per il mercato europeo.