Ferretti Group al FLIBS con 10 modelli e due première americane

Massiccia presenza del Gruppo cantieristico italiano al Fort Lauderdale International Boat Show 2024: oltre a INFYNITO 90 e Ferretti Yachts 670 Riva 82′ troviamo Pershing, Itama, Custom Line e wallytender

Ferretti Group si prepara a incantare il pubblico del Fort Lauderdale International Boat Show, una delle manifestazioni nautiche più influenti al mondo, con una flotta di dieci imbarcazioni che esprimono il meglio dell’innovazione, del lusso e del giustamente celebrato – e universalmente riconosciuto – saper fare italiano.

Ferretti e i suoi brand in mostra

La prestigiosa kermesse americana, che attira appassionati e professionisti da ogni dove, vedrà il debutto americano di Ferretti Yachts INFYNITO 90, modello che rappresenta la grande capacità innovativa di Ferretti Group in termini di design, sostenibilità e comfort, affiancato dalla première Ferretti Yachts 670.

Degno seguito di queste due prestigiose anteprime sono le altre otto barche firmate Riva, Pershing, Itama, Custom Line e Wally, che per la forte presenza, la loro forza distintiva e gli elevatissimi standard costruttivi e prestazionali, confermano l’eccellenza del Gruppo e dei suoi brand; più in dettaglio, le imbarcazioni esposte sono le seguenti:

Riva 82′ Diva

Riva 90′ Argo

Pershing 8X

Pershing 9X

Itama 62RS

Custom Line 120′

wallytender48X

wallytender43

In buona compagnia…

Una serie di importanti partner – italiani e non – accompagnerà la partecipazione di Ferretti Group al FLIBS, arricchendo l’evento con esperienze uniche per gli ospiti. Tra questi, Range Rover, partner ufficiale automobilistico, Flexjet, leader nell’aviazione privata, e nomi illustri come Perennials&Sutherland, Poltrona Frau, Frette e Dolce&Gabbana, che firmano rispettivamente arredi e divise dello staff.

Per la parte beverage, gli ospiti potranno degustare le miscele di Savage Coffees ed etichette pregiate come quelle offerte da La Scolca, Champagne Pommery e Voss Water. A completare l’elenco dei partner, Bang&Olufsen e Seabob.

Gruppo Ferretti e i suoi marchi

È leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con un portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi quali Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally.

Guidato dall’Amministratore Delegato Avv. Alberto Galassi, il Gruppo Ferretti possiede e gestisce direttamente sette cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un’efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale che hanno conquistato le preferenze di una selezionata clientela in più di 70 paesi.

Il Gruppo è presente – sia direttamente sia con una rete di circa 60 concessionari accuratamente selezionati – in Europa, Stati Uniti e Asia.

I motor yacht del Gruppo Ferretti, massima espressione del genio creativo e dell’eleganza Made in Italy, si distinguono da tempo per l’eccezionale qualità, le soluzioni tecnologiche all’avanguardia, i record di sicurezza e le eccellenti prestazioni in mare, oltre che per il design esclusivo e l’appeal senza tempo.