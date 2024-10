Auto Europa 2025 di UIGA assegnato alla Dacia Duster

Nella sede della BOSCH a Milano, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ha premiato il modello più significativo della produzione europea sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio, la vittoria alla nuova Duster. Gli altri due riconoscimenti, All’Alfa Romeo Junior il voto della giuria popolare e alla BMW X2 quello della giuria degli opinion leader

A eleggere la Dacia Duster «Auto Europa 2025» sono stati gli iscritti dell’UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) che l’hanno scelta dapprima tra 27 modelli – rigorosamente prodotti in Europa – la cui commercializzazione è iniziata tra il 1° settembre 2023 e il 31 agosto 2024, quindi tra le 7 finaliste che si sono giocate il premio durante l’evento organizzato ieri e oggi (21 e 22 ottobre) nel quartier generale della BOSCH a Milano, partner dell’iniziativa. Il brand del gruppo Renault è la prima volta che conquista il titolo di «Auto Europa».

Fabrizio Giugiaro, che si è presentato alla guida di un avanzato prototipo di sua realizzazione, dopo la premiazione ha parlato anche dei programmi futuri della sua azienda GFG.

“Sono contento di essere qui a premiare l’Auto Europa 2025 – ha affermato Fabrizio Giugiaro – perché si tratta di uno tra i modelli significativi dell’automotive europeo, che si distinguono per un trend stilistico molto interessante. Il designer in questi tempi è molto importante perché aiuta il brand a trasmettere la personalità e identità del marchio in modo immediatamente percepibile, soprattutto in questa fase in cui sono in pochi a osare”.



Dacia ha superato la concorrenza agguerrita delle sette finaliste (nella foto in alto): Mini Countryman, Maserati Grecale Folgore, Alfa Romeo Junior, BMW X2, Lancia Ypsilon e Toyota C-HR.

La motivazione per cui Dacia Duster è stata scelta dai giornalisti dell’automotive è perché il brand ha compiuto notevoli miglioramenti per quanto riguarda stile, qualità e completezza di gamma, senza tuttavia rinunciare alle sue caratteristiche tradizionali, come economicità e praticità, senza snaturare quindi l’identità del brand.

Per Giulio Marc D’Alberton (Dacia/Mobilize Communication Manager) si tratta di “un riconoscimento per noi importante di quello che è stato un lungo cammino di rinnovamento del brand che è passato dal low cost al value for money. Nuovo Duster rappresenta infatti al meglio questa nuova era per la Casa ed è quasi un brand nel brand, con una forte riconoscibilità presso il pubblico. Un premio che rende merito al lavoro di un intero team e che per la prima volta é stato attribuito a Dacia”.

Giulio Marc D’Alberton, Communication manager di Dacia e Mobilize posa accanto alla Duster con il premio ricevuto da parte della UIGA

Guido TOCCI, Managing Director DACIA Italia ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento che rende merito ad un prodotto che ha saputo intercettare e soddisfare le necessità di un cliente che nel corso degli anni si è evoluto, un acquirente che cerca concretezza, essenzialità, ma oggi con caratteristiche e tecnologie al passo coi tempi, tenendo bene a mente come obiettivo un ottimo controvalore per quello che decide di spendere. Nuovo Duster è la migliore risposta a queste esigenze. Desidero quindi ringraziare l’UIGA per questo importante premio che ci rende oltremodo orgogliosi di questo prodotto che ha saputo democratizzare il SUV all’interno del mercato”.

La manifestazione di proclamazione di Auto Europa 2025 ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo automotive: oltre a Bosch, sono stati presenti rappresentanti di PointS, Drivalia e Asi oltre a autorevoli esperti del settore come Sergio Savaresi del Politecnico di Milano e Enrico Bonizzoli di Beyond.

Oltre al premio Auto Europa 2025, sono stati assegnati anche i premi alle vetture scelte dagli opinion leader e dalla giuria popolare, che hanno votato le loro preferenze sul sito messo a disposizione dall’UIGA.