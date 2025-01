Al Boot Düsseldorf Fabbrica Italiana Motoscafi porta al debutto la nuova Gamma Contessa

Il cantiere di Cividate al Piano, nato nel 2019, sarà presente al salone nautico tedesco, che si terrà dal 18 al 26 gennaio 2025, con due modelli iconici della Gamma open walk-around Regina e svelerà la nuova Gamma «Contessa»

Il prestigioso salone nautico indoor tedesco vedrà il ritorno del cantiere FIM (Fabbrica Italiana Motoscafi), una delle realtà più dinamiche e in forte crescita dell’industria nautica italiana con sede a Cividate al Piano (BG). Protagonisti nello stand FIM al Boot Düsseldorf saranno due modelli iconici della gamma open walk-around Regina: il 440 Regina (foto sopra e in apertura) e il 340 Regina (foto sotto), che incarnano l’eccellenza costruttiva, l’innovazione e l’attenzione al dettaglio che caratterizzano le imbarcazioni del cantiere.

Il debutto della Gamma Contessa

Il Boot Düsseldorf sarà l’occasione perfetta per mostrare come il cantiere – fondato da Corrado Piccinelli, Manuela Barcella e Vannis Marchi – continui a guardare avanti, offrendo agli armatori imbarcazioni che rappresentano il futuro dello yachting. Dal 18 al 26 gennaio sarà quindi possibile ammirare la nuova Gamma Contessa, declinata nei modelli FIM 560 Contessa e FIM 640 Contessa: sport fly yacht dalle linee esterne sportive e filanti e un approccio rivoluzionario al comfort e alla tecnologia.

Dall’automotive partnership con BMW Group

Fabbrica Italiana Motoscafi in particolare svelerà al salone tedesco i dettagli del modello 640 Contessa, che ha visto la collaborazione con Design aLOT per gli esterni, come per il 560 Contessa, e con Designworks (fondato nel 1972), l’innovation studio di BMW Group, che ha messo a frutto la sua esperienza nel design di lusso e premium maturata nel settore automobilistico, adattandola con maestria al mondo dello yachting. La collaborazione progettuale con Designworks per il 640 Contessa si è sviluppata a più livelli: dall’interior design concept, che presenta un layout essenziale e multifunzionale e allo sviluppo di una «FIM driving experience».

Il team di designer e professionisti basati a Monaco, e definiti gli “Architetti del futuro”, sono stati coinvolti inoltre nella selezione di materiali innovativi ispirati al mondo automobilistico e nella valorizzazione dell’esperienza di guida dello yacht. Uno degli elementi distintivi è il sistema di illuminazione all’avanguardia, che consente di configurare diverse atmosfere a bordo in base all’uso desiderato, trasformando lo yacht in un’oasi di relax o in uno spazio perfetto per l’intrattenimento, con un semplice tocco.

Con il debutto della Gamma Contessa, FIM rinnova il suo impegno verso una nautica sempre più innovativa, emozionale e orientata al cliente che sicuramente potrà essere apprezzata grazie anche alla fitta rete dei concessionari presenti in Europa, Nord e Centro America e nel bacino del Mediterraneo.

[ Andrea Colomba ]