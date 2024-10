Cinque equipaggi UIGA al Roma Eco Race

L’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive scende in campo con cinque equipaggi alla seconda edizione di Roma Eco Race, la competizione che sottolinea la sfida della mobilità sostenibile attraverso la partecipazione dei veicoli green e che si snoderà lungo il percorso Roma-Fiuggi

La manifestazione Roma Eco Race, edizione seconda, lancia un messaggio oltre il traguardo… portando all’attenzione degli utenti della strada e agli automobilisti in primo luogo le opportunità offerte già oggi da veicoli che hanno una minore impronta carbonica e presentano requisiti in grado di migliorare le prestazioni, aiutare il conducente nella guida e ridurre sensibilmente i rischi connessi.

Gaetano Cesarano, Presidente dell’Unione Italiana Giornalisti Automotive, soddisfatto della nutrita partecipazione alla gara della UIGA e dei suoi soci – ben cinque equipaggi con diverse tipologie di vetture – sottolinea i risvolti virtuosi della manifestazione: “Roma Eco Race – ha spiegato il Presidente Cesarano – rappresenta un’opportunità straordinaria per sensibilizzare il pubblico e gli automobilisti sul potenziale della mobilità sostenibile. Non è solo una gara, ma un viaggio attraverso le possibilità offerte da veicoli a basso impatto ambientale, che già oggi possono fare la differenza sulle nostre strade. È importante promuovere queste iniziative, come ha fatto l’UIGA, per costruire una consapevolezza diffusa sui benefici concreti dei veicoli ecologici, in termini di prestazioni e sicurezza. La mobilità sostenibile è il futuro delle nostre città, e manifestazioni come Roma Eco Race ne facilitano la diffusione”.

Organizzata da Automobile Club Roma (che ne cura gli aspetti sportivo-automobilistici) e da Punto Gas (operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile), la seconda edizione di Roma Eco Race, la competizione valida per il Trofeo Green Endurance e per la Green Challenge Cup – entrambe inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport – parte dalla Capitale sabato 12 ottobre con destinazione Fiuggi. La manifestazione è riservata alle vetture con alimentazione elettrica, ibrida, idrogeno, biodiesel, GPL, metano e biometano (queste ultime tre monofuel, bifuel e dualfuel).

Marco Belletti e Germano Longo correranno su una BYD Seal UDM-i ibrida plug-in; Andrea Cauli e Simone Stoini su una Renault Rafale E-Tech Hybrid; Tony Colomba e Fausto Passi su una Audi Q6 s line e-tron quattro, Carlo e Marco Morandini su una Dacia Duster bifuel; Marco e Sofia Perugini su una BMW X2 elettrica.

Ad aggiudicarsi la vittoria sarà l’equipaggio che avrà adottato uno stile di guida sostenibile, rispettato il codice della strada e la regolarità richiesta dagli organizzatori. Inoltre, il percorso sarà diviso in settori all’interno dei quali sono stati individuati tratti chiamati Green Special Stage in cui la velocità media deve essere sempre rispettata. La classifica di ogni Green Special Stage concorrerà all’assegnazione di punti extra per determinare la classifica assoluta.

Il programma

I concorrenti raggiungeranno il luogo decretato alle verifiche tecniche e amministrative venerdì pomeriggio 11 ottobre mentre la partenza ufficiale è prevista sabato 12 da piazza Bocca della Verità: la prima vettura partirà alle 8.50, gli altri concorrenti partiranno a un minuto di distanza l’uno dall’altro. La sfilata delle auto toccherà varie località: Albano Laziale, Frascati, San Cesareo, Palestrina, Rocca di Cave e Subiaco, dove termineranno le prove del primo settore di gara. Nel pomeriggio la competizione continuerà toccando Aniene e Guarcino, con arrivo a Fiuggi intorno alle 18.00, cui seguirà la premiazione dei vincitori. Oltre ai premi per le competizioni del Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, verrà assegnato anche il riconoscimento per il memorial «Fiammetta La Guidara», riservato ai giornalisti e ai media del settore automotive.

[ Roberta Di Giuli ]