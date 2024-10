BRC Gas Equipment con Maestro insegna… il GPL ai veicoli ibridi

Scende in campo, al 2° Roma Eco Race, il sistema BRC per convertire a GPL i modelli ibridi plug-in. Si tratta dell’aggiornamento del sistema Maestro che scende in gara con due vetture: una Jeep Renegade plug-in e una Opel Corsa Mild Hybrid trasformate a GPL

In un palcoscenico ideale, come la virtuosa gara automobilistica di regolarità Roma Eco Race, BRC Gas Equipment, il Gruppo Westport – marchio storico nella produzione di sistemi per l’alimentazione a GPL e metano dei veicoli – presenta in anteprima per il mercato italiano il suo sistema «Maestro», il cui recente aggiornamento di omologazione permette la conversione a GPL delle vetture ibride plug-in a benzina.

BRC Gas Equipment ha aggiunto, alla già esistente omologazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per trasformare a gas i modelli ibridi, anche quella per i modelli ibridi plug-in con motori Euro 6e-bis-FCM (EC) e precedenti. Le ricadute virtuose di questa alimentazione riguardano sia aspetti economici, in quanto il risparmio alla pompa è considerevole, che ecologici.

“La trasformazione a GPL degli autoveicoli ibridi – spiegano i responsabili – consente un ulteriore abbattimento delle emissioni inquinanti, soprattutto nei tratti in cui l’alimentazione elettrica non entra in funzione”.

Un veicolo ibrido convertito a GPL può arrivare ad emettere il 24% in meno di anidride carbonica (CO 2 ) rispetto allo stesso veicolo benzina/ibrido (dati rilevati effettuando test con strumentazione PEMS – Portable emissions measurement system).

La nuova tecnologia scende in campo

Alla 2a edizione di Roma Eco Race, BRC Gas Equipment gareggia con due vetture, entrambe ibride e trasformate in after market: la Jeep Renegade plug-in e la Opel Corsa Mild Hybrid. La Jeep Renegade PHEV 1.3 T4 4xe AT6 con kit GPL Sequent Maestro specifico per la trasformazione di auto ad iniezione diretta di benzina, presenta un serbatoio GPL da 55 litri lordi, 44 netti, alloggiato sotto il piano di carico del baule.

La Opel Corsa Hybrid 1.2 – 100 cavalli – sigla motore HN09, anch’essa trasformata a GPL sempre con il sistema Sequent Maestro, alloggia un serbatoio GPL da 42 litri lordi, 33,6 netti.

In entrambe le vetture il sistema ad iniezione diretta Sequent Maestro replica in modo efficace i parametri della centralina originale e calibra con precisione il gas da iniettare per avere anche a GPL le medesime prestazioni del funzionamento a benzina.

BRC Gas Equipment al fianco di Roma Eco Race

L’azienda di Cherasco, Cuneo, sostiene la manifestazione motoristica organizzata da Automobile Club Roma e Punto Gas fin dalla sua prima edizione e ha deciso di riconfermare la partnership diventando ancora una volta sponsor ufficiale.

“Abbiamo scelto la Roma Eco Race per presentare l’aggiornamento di omologazione del nostro sistema Maestro per la trasformazione a GPL degli ibridi plug-in per dimostrare sul campo i vantaggi di questa soluzione – fanno sapere da BRC Gas Equipment – nell’ambito di una manifestazione che ha proprio come obiettivo quello di promuovere e diffondere tecnologie e vantaggi della mobilità ecocompatibile”.

La 2a Roma Eco Race si svolge all’insegna della neutralità tecnologica su un percorso di circa 200 chilometri che avrà come protagonisti la città di Roma, l’area dei Castelli Romani e il territorio della Provincia di Frosinone, con taglio del traguardo a Fiuggi.

Alla manifestazione, che consente di ottenere punti validi per le competizioni motoristiche Trofeo Green Endurance e Green Challenge Cup, inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, possono partecipare tutti, purché a bordo di un mezzo ecologico: elettrico, ibrido, mono, bifuel e dual fuel gassoso (GPL, metano e biometano). La competizione è aperta anche ai prototipi, purché regolarmente targati e comunque omologati per la circolazione su strade aperte al pubblico.

[ Andrea Colomba ]