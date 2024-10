Salone di Parigi 2024: ecco chi mostrerà le ultime novità

Qualche inevitabile assenza non può certamente scalfire l’entusiasmo- di curiosi e appassionati pronti a toccare con mano le auto presenti nel polo fieristico Porte de Versailles al Mondial de l’Auto Paris

Dal 14 ottobre andrà in scena la 90esima edizione del Salone di Parigi che ci terrà compagnia fino a domenica 20. Il pubblico potrà perdersi tra le novità che la kermesse francese ha da offrire, ammirando da vicino le ultime novità che le case automobilistiche hanno da offrire.

ALFA ROMEO

Con il marchio del biscione giochiamo in casa, e anche se non vedremo grandi novità (a quanto pare la più attesa per gli appassionati è la nuova Stelvio che non vedremo prima del 2025) alcune gradevoli conferme sapranno incuriosirci.

Tra queste la Tonale model year 2025, la Junior nelle versioni da 280 cv e 1.2 ibrida, ma anche la già leggendaria 33 Stradale.

ALPINE

Qui si gioca in casa, e i francesi lo sanno bene. Nel caso specifico presenteranno al mondo la nuova concept A390β che con le sue linee da fastback sportiva anticipa quello che sarà il corso stilistico del futuro modello del marchio. Altra novità di assoluto rilievo è la Alpenglow Hy6, che porta, seppur in forma prototipale, un sistema di propulsione a idrogeno. Per i più nostalgici c’è una bella sorpresa, rappresentata dalla versione sportiva della nuova Renault 5 ovvero la Alpine A290.

AUDI

Il marchio dei 4 anelli ha deciso di portare a Parigi un vastissimo assortimento di veicoli, tutti nelle ultime aggiornatissime versioni. Attenzione non solo alla gamma e-tron (A6, Q6 nella foto) ma anche alle versioni endotermiche con la nuova A5, la Q5 e il restyling della RS3. Ben fatto, come sempre Audi è attenta alle esigenze di una clientela completa.

BMW

Qui il discorso si fa complicato. BMW infatti sarà presente solo con la sua divisione francese, difficile comprendere in anticipo quali prodotti esporranno. È però quasi certa la presenza della nuovissima M5 Touring che oltre alle ben note comodità di una station wagon offre anche un’esorbitante numero di cavalli. Molti estimatori del marchio aspettano anche qualche nuova Serie 1, ma al momento non sembra confermata la sua presenza. Dovranno aspettare al 2025 tutti quelli che mostrano interesse per il nuovo SUV elettrico. È infatti certo che in questa occasione non sarà presente. Stesso discorso dicasi per la nuova supercar, che stando alle ultime indiscrezioni vuole auto definirsi come erede della M1.

BYD

In queste occasioni i cinesi non possono proprio mancare per promuovere i loro prodotti. Ecco allora che BYD espone parte della sua gamma e qualche novità assoluta. Partiamo dal fuoristrada YangWang U8, con motore plug-in da ben 1.195 cavalli. Questo gigante sarà disponibile anche nella versione solo elettrica, forte dei suoi 4 motori (uno su ogni ruota). Occhio di riguardo anche per le famiglie, con la nuova Denza Z9 GT, una intrigante shooting brake appartenente al ramo luxury del gruppo. BYD ha inoltre fatto sapere che il Salone di Parigi sarà l’occasione giusta per presentare un nuovo modello. A quanto pare potrebbe essere un SUV di circa 5 metri con ben 523 cavalli. Il suo nome? Sea Lion 7, totalmente elettrico.

CADILLAC

Dall’america con furore, ma dimenticatevi Escalade e compagnia bella. Niente V8, niente sound e poco divertimento. Gli americani, sbarcati da poco in Europa, si adeguano alle stringenti limitazioni presentando il loro SUV green. Parliamo della Cadillac Optiq, con 300 cavalli e 500 km di autonomia.

CITROEN

Anche Citroën può contare sul fattore “aria di casa” e decide quindi di presentare ben 3 novità. Nello specifico parliamo di una concept car e di due vetture di serie. La concept inedita che vedremo solo dal 14 ottobre ha il compito di presentare al mondo il nuovo corso stilistico del marchio francese. Le due vetture di serie invece sono la C4 e la C4X, che sono stilisticamente e concettualmente più vicine ai modelli attuali. Molti ipotizzano che il prototipo in questione possa essere la nuova C5 AirCross in arrivo nel 2025. Chiaramente non mancheranno vetture già presenti in gamma come Ami (la piccola elettrica), C3 e C3 aircross nelle nuove declinazioni.

DACIA

Quando Francia e Romania decidono di fare le cose insieme Dacia insegna che il risultato è assicurato. È infatti giunto il momento per il pubblico di osservare dal vivo la Bigster, della quale abbiamo parlato in modo approfondito in un articolo dedicato. È molto probabile che Dacia esporrà anche gli altri modelli di recente presentazione, una su tutte la Duster.

FORD

Che il marchio non viva il suo miglior momento non è certamente una novità. Le recenti uscite di scena di Focus e Fiesta non sono state gradite dal pubblico. A ciò si aggiunge l’elettrico, sempre in profonda crisi. Ford però non vuole darsi per vinta e per lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi decide di partecipare dopo qualche anno al Salone francese. Si parte parlando di sicurezza con l’ultima versione di BlueCruise che equipaggerà la Mustang Mach-E. Si tratta dell’ultimo aggiornamento ai sistemi di sicurezza e si traduce in ADAS di secondo livello. Così facendo non sarà necessario toccare il volante, ma un sistema monitorerà lo sguardo che dovrà sempre essere fisso sulla strada. Allo stand Ford non mancheranno Explorer (elettrico) e Kuga e Puma nelle loro declinazioni ibride. La vera novità però è rappresentata dalla Capri, il nuovo SUV coupé elettrico nato sulla piattaforma MEB di Volkswagen.

FORTHING

Il marchio cinese di proprietà di Dongfend è già presente in Italia seppur poco conosciuto. Le nostre aspettative vedono al centro dello stand un nuovo prodotto che potrebbe essere la berlina Xinghai S7 già disponibile in Cina. Non ci sono al momento rumors ne tantomeno conferme. Sicuramente non mancherà la gamma “europea” che vede un suv elettrico, uno termico e una monovolume.

GAC

Ricordate una delle auto che ha fatto più discutere al Salone di Milano qualche settimana fa? Era la Hyper SSR una super sportiva da 1.241 cavalli capace di prestazioni esagerate. Ebbene, la casa madre GAC ha deciso di presentare altro, ovvero 3 concept che anticipano delle versioni più razionali e alla portata di tutti. A quanto pare attenzione particolare dedicata al contesto urbano.

KIA

I coreani dovrebbero mostrare la nuova Sportage 2024, che in realtà dovrebbe essere soltanto un intelligente restyling, e la EV9 GT, versione ad altissime prestazioni del ben noto SUV elettrico a 7 posti.

LEAPMOTOR

Seppur inaspettatamente Leapmotor negli scorsi mesi ha fatto breccia nel cuore degli automobilisti. Con la presentazione europea di 2 modelli il pubblico ha iniziato a conoscere questa realtà cinese che per il 21% è di proprietà di Stellantis. Questo forse per i consumatori occidentali è sembrato sinonimo di garanzia, e l’interesse è cresciuto velocemente.

A Parigi oltre alle già note T03 e C10 ci sarà anche la prima ufficiale della Leapmotor B10, un SUV al momento solo elettrico dalle dimensioni compatte. La nuova piattaforma B con tecnologia Leap 3.5 dovrebbe assicurare numerosi vantaggi rispetto alla concorrenza, ma lo scopriremo nei prossimi mesi.

MICROLINO

Micro si, ma non nelle intenzioni. Raccogliendo la pesantissima eredità spirituale di una certa Isetta, la Microlino a Parigi sembra voler fare le cose in grande. Ma c’è un ma. Al momento tanto hype ma nessuna informazione ufficiale. I rumors parlano di una nuova variante di carrozzeria o di una versione con autonomia da record. Sarà vero? Vedremo.

MINI

Finalmente dopo un totale rinnovamento è giunto il momento di puntare dritto al cuore di ogni appassionato. Conosciamo già piuttosto bene i prodotti firmati John Cooper Works, ma non conosciamo ciò che MINI sta per proporre con questa iconica sigla. Si parla con certezza di due modelli con powertrain del tutto elettrico e assetto curato per renderle degne del fregio JCW.

MOBILIZE

Il gruppo Renault non dimentica la mobilità urbana e con Mobilize vuole dare una forte scossa a tutto il mercato. Presenti a Parigi le Mobilize DUO e le Bento, quadricicli solo elettrici con ricarica rapida.

PEUGEOT

SUV, monovolume, crossover? Chiamatele un po’ come vi pare ma a Parigi il brand francese porta le sue nuove 3008, 5008 (entrambe in versione long range) ma sopratutto la 408 elettrica.

Nello specifico parliamo di motore anteriore con 210 cavalli e 455 km di autonomia. Peugeot non è però intenzionata a perdere la clientela affezionata alle versioni da lunghe percorrenze. Ecco quindi versioni termiche, mild-hybrid e plug-in, già presenti sul mercato.

RENAULT

Partiamo con la concept Embleme, elegante e sportiva shooting brake che porta in dote un powertrain che mette d’accordo elettrico e idrogeno. Non una versione elettrica della Twingo, denominata E-Tech Electric, che arriverà nel 2026 e sarà un’elettrica con prezzi al di sotto dei 20 mila euro. I riflettori però sono puntati sulle operazioni nostalgiche che il brand francese sta facendo da qualche tempo. Renault 5 presta la sua meccanica al servizio della mai dimenticata Renault 4, che dopo più di 30 anni di carriera e 30 anni di oblio torna alla ribalta.

SERES

Siamo al cospetto di un altro brand cinese che non vuole spifferare nulla. Sarà forse Parigi il momento giusto per la presentazione della Seres 7? In questo caso parliamo di un SUV con range extender e design di grande impatto. Staremo a vedere.

SKODA

Se c’è un marchio che sforna prodotti che meritano quasi sempre di essere definiti intelligenti quello è Skoda. Negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e a Parigi non vuole nascondere quanto di buono c’è nei suoi veicoli. Dovrebbe infatti debuttare la Eiroq, ma non è detto che ciò avvenga proprio in questa occasione. Eiroq è un SUV compattissimo, elettrico, con potenze tra 120 kW e 220 kW e autonomia superiore ai 550 km. Anche questa volta, niente male Skoda.

TESLA

Da anni leader e pioniera della tecnologia automotive, Tesla partecipa stranamente a un salone. E’ infatti raro vedere le creature di Elon Musk in tale contesto. Ottima notizia dunque se volete osservarle dal vivo. Il 10 Ottobre Tesla presenterà al mondo il robotaxi, la sua presenza a Parigi non è però scontata. Non è da escludere neanche la presenza della nuova Model Y, ma tutto resta ancora incerto.

VOLKSWAGEN

Caso analogo a quello dei conterranei di BMW. A rappresentare VW ci penserà la filiale francese. È però quasi sicuro che avremo modo di osservare da vicino l’intera gamma di sportive elettriche GTX e la ID GTI. Non mancherà la neonata Tyron e forse la concept ID.2.

XPENG

Altri cinesi e ancora una volta fanno dannatamente sul serio. Intera gamma presente a Parigi e molte novità su software e hardware alcune delle quali davvero interessanti a quanto pare. Verrà presentato il nuovo sistema operativo Tianji XOS 5.4 che integra alla perfezione l’intelligenza artificiale abbinandosi a un cockpit di ultima generazione.

Gli assenti

Nessuna notizia e quindi quasi certa l’assenza di Fiat, Abarth, Volvo, Link&CO, Seat, Bentley, Ferrari e molte altre…

Ancora una volta le tante assenze confermano che il mondo dell’automotive sta vivendo un periodo estremamente delicato, frutto dei numerosi cambiamenti di mentalità ma anche a livello burocratico. È un peccato, perché chi scrive ricorda bene gli anni del MotorShow di Bologna o del Salone di Ginevra. Anni in cui le case facevano a “cazzotti” per partecipare con lo stand più attraente.

Salone di Parigi: orari e biglietti

Sul sito ufficiale è possibile acquistare i biglietti, ecco i prezzi:

18 euro adulti da martedì 15 a venerdì 18.

22 euro adulti da sabato 19 a domenica 20.

10 euro per bambini tra 10 e 15 anni.

Per i minori di 6 anni l’ingresso sarà del tutto gratuito.

Orari:

dalle 9.30 alle 20.00 da martedì a giovedì

dalle 9.30 alle 22.00 venerdì

dalle 9.00 alle 22.00 sabato

dalle 9.00 alle 18.30 domenica

Muoversi a Parigi: con metro (fermata Porte de Versailles, linea 12 e T3), tram o taxi recarsi al Gate A2. Se siete con auto privata parcheggiare al P6 (parcheggio a pagamento) distante circa 10 minuti a piedi dal salone.

Per chi fosse interessato a capire come raggiungere il Salone vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del Salone di Parigi 2024 per ricevere indicazioni precise e puntuali.

[ Ermanno Ceccherini ]