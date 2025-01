L’Automobile Club d’Italia, fondato a Torino il 23 gennaio 1905, compie 120 anni

In occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla nascita dell’Automobile Club d’Italia, il Presidente Angelo Sticchi Damiani, insieme al Segretario Generale Vincenzo Leanza, hanno guidato in mattinata una nutrita rappresentanza istituzionale dell’ente da Sua Santità Papa Francesco e nel pomeriggio, al Quirinale, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Presidente Sticchi Damiani ha espresso il suo pensiero: “Siamo profondamente grati al Santo Padre e al Presidente Mattarella per questi incontri di grande valore e profondo significato, e per le parole di apprezzamento, che ci incoraggiano a proseguire, con slancio ancora maggiore, nella nostra missione al servizio di una mobilità sempre più sicura, pulita, sostenibile e inclusiva, a beneficio di tutti i cittadini”.