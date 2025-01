Incetta di premi per i modelli Opel nell’anno passato e in apertura del 2025

I bestseller di Opel hanno convinto clienti ed esperti tanto da fare incetta di riconoscimenti e premi internazionali: dal SUV top di gamma, il nuovo Opel Grandland che ha vinto il «Volante d’Oro 2024», alle compatte Astra e Astra Sports Tourer premiate in Europa, alla citycar Corsa Electric che ha meritato il premio «Best in Class» e «Auto elettrica dell’anno», fino agli innovativi veicoli commerciali ad idrogeno Vivaro e Movano HYDROGEN

Per la Casa di Rüsselsheim il 2024 è stato un anno straordinario sotto molti punti di vista. Il marchio Opel ha celebrato i “125 anni di produzione automobilistica Opel” e allo stesso tempo è diventato il primo costruttore tedesco a offrire almeno una variante elettrica a batteria per ogni suo modello.

Negli ultimi 12 mesi, la Casa tedesca ha festeggiato il debutto in listino di nuovi modelli:

Questi ultimi due modelli sono stati oggetto di particolare attenzione impressionando per le innovative tecnologie di propulsione pulite.

A questa lunga lista di premi ricevuti l’anno passato si aggiunge anche quello di quest’anno, il premio «SMARTBEST 2025» riconosciuto dalla giuria internazionale di AUTOBEST assegnato per l’introduzione di ChatGPT in molte vetture e veicoli commerciali sottolineando come Opel renda le “migliori tecnologie accessibili e alla portata di tutti“.

«Volante d’Oro 2024» per il nuovo SUV Grandland

Il nuovo Opel Grandland sta già portando il futuro dell’automobile su strada”, ha promesso qualche mese fa il CEO di Opel Florian Huettl. La giuria di AUTO BILD e BILD am SONNTAG ha chiaramente concordato con questa valutazione. Elegante, dinamico, spazioso e, soprattutto, elettrificato in ogni versione: il nuovo arrivato “made in Germany” ha convinto gli esperti con le sue numerose virtù. Il premio: il «Volante d’Oro 2024»1 come «Migliore Auto sotto i 50.000 euro» e quindi il 21° «Volante d’Oro» per Opel. I clienti possono finalmente toccare con mano le tecnologie intelligenti, le soluzioni di comfort e la gamma di propulsori elettrificati del nuovo arrivato: il nuovo Grandland è nelle concessionarie di tutta Italia.

Corsa e Astra vincono premi a livello internazionale

Opel Corsa ha conquistato il cuore dei clienti per molti anni. La citycar di Opel è un bestseller perenne. Secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici, è l’utilitaria più venduta in Germania per il quarto anno consecutivo.

Inoltre, negli ultimi mesi ha raccolto numerosi riconoscimenti, come il recente premio «Best in Class» 2025 da electricar per Opel Corsa Electric come «Best Electric City Vehicle» in Germania. Nel Regno Unito, la piccola auto elettrica ha ricevuto diversi premi: Auto Express l’ha nominata «Auto dell’anno» e «Auto elettrica dell’anno» e Carbuyer le ha conferito il premio per la «Migliore piccola auto elettrica usata». Inoltre, la Opel Corsa Electric ha vinto il premio «EV of the Year 2024» nei Paesi Bassi. Ma non è solo l’agile utilitaria ad essere ben accolta da clienti ed esperti: la campagna pubblicitaria «Yes, of Corsa» ha ottenuto un totale di 10 premi in diverse categorie dall’Art Directors Club tedesco.

Nel frattempo, Opel Astra, disponibile sia come cinque porte che come station wagon Sports Tourer flessibile, sportiva ed elegante, è la vettura ideale per la famiglia, il tempo libero e il lavoro.

Queste virtù hanno aiutato ancora una volta la bestseller della classe compatta a passare da un successo all’altro in tutta Europa lo scorso anno. In Ungheria, Opel Astra Sports Tourer è stata nominata «Business Car of the Year 2024» e «Public’s Favourite Car of the Year 2024». In Polonia, Opel Astra è stata nominata «Migliore auto compatta 2024», nel Regno Unito ha vinto il premio «Miglior auto media 2024» e «Migliore auto familiare». Inoltre, le varianti elettriche a batteria hanno aggiunto ulteriori titoli.

Company Car & Van ha premiato Opel Astra Electric con il titolo «Auto elettrica media dell’anno 2024» nel Regno Unito. In Finlandia, Opel Astra Sports Tourer Electric è stata votata «Miglior veicolo elettrico in Finlandia 2025» dall’Associazione finlandese di ingegneria elettrica.

Vivaro e Movano premiati per i loro progetti innovativi

Anche i veicoli commerciali del marchio hanno dimostrato ancora una volta come semplifichino il lavoro in mobilità, soprattutto con soluzioni orientate al futuro che riducono l’impronta di CO 2 . Un esempio è Opel Vivaro Electric (foto sopra) . Il furgone elettrico a batteria è stato nominato «Best Medium E-Van 2024» ai British Business Vans Awards.

Un punto di forza speciale tra i veicoli commerciali è l’innovativo progetto di celle a combustibile a idrogeno, che Opel utilizza per la prima volta nel furgone più grande della sua gamma di veicoli commerciali leggeri, Opel Movano. Grazie alla combinazione di propulsione a celle a combustibile a idrogeno e batteria ricaricabile, il nuovo Opel Movano HYDROGEN è in grado di percorrere più di 500 chilometri (WLTP) e di essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti.

Per la soluzione promettente e sostenibile, What Van?ha conferito a Opel Movano HYDROGEN il premio «Editor’s Choice Award 2025». Anche la giuria del Dutch Van of the Year Awards ha riconosciuto il potenziale futuro della soluzione di propulsione e ha conferito a Opel Vivaro HYDROGEN il premio «2025 Promise of the Year».

[ La selezione dei premi Opel e Vauxhall nel 2024 ]

Opel Astra e Astra Sports Tourer Auto elettrica media dell’anno 2024 Azienda Car & Van, Regno Unito Migliore auto media 2024 Business Motoring Awards, Regno Unito La migliore auto per famiglie Auto aziendale, Regno Unito Auto aziendale dell’anno 2024 Giuria COTY, Ungheria Auto dell’anno preferita dal pubblico 2024 Voto online, Ungheria Miglior auto compatta 2024 ‘Motor’ + AUTO.pl, Polonia Miglior veicolo elettrico in Finlandia 2025 Associazione di Ingegneria Elettrica, Finlandia Opel Corsa Premio Migliore della categoria 2025 electricar magazine, Germania 10 premi per la campagna “Sì, di Corsa” Club dei direttori artistici Germania Il veicolo cittadino più desiderabile Premio Ruota d’Oro, Macedonia EV dell’anno 2024 Associazione dei conducenti aziendali, Paesi Bassi Auto dell’anno in assoluto Auto Express Used Car Awards 2024, Regno Unito Supermini dell’anno Auto Express Used Car Awards 2024, Regno Unito Auto elettrica dell’anno Auto Express Used Car Awards 2024, Regno Unito Piccola auto usata dell’anno Rivista per concessionari di auto, Regno Unito Auto con il miglior rapporto qualità-prezzo 2025 Parkers Awards, Regno Unito La migliore piccola auto usata 2025 e la migliore piccola auto elettrica usata 2025 Acquirente auto, Regno Unito Opel Grandland Volante d’oro 2024 AUTO BILD e BILD am SONNTAG, Germania Opel Movano HYDROGEN Premio Scelta dell’Editore What Van?, Regno Unito Opel Vivaro HYDROGEN Premio Promessa dell’anno 2025 Van of the Year, Paesi Bassi Opel Vivaro / Vivaro Electric Miglior Medium del 2024 e Miglior Medium E-Of 2024 Business Vans Awards, Regno Unito Opel / Vauxhall SMARTBEST 2025 per ChatGPT Giuria AUTOBEST Vauxhall Miglior sito web del produttore Auto aziendale, Regno Unito

[1] AUTO BILD edizione 46/2024 e BILD am SONNTAG edizione 45/2024, categoria «Migliore auto sotto i 50.000 euro».