Audi Q6 e-tron: primo contatto con il nuovo SUV dei quattro anelli

Autocentri Balduina mostra al pubblico la nuovissima Audi Q6 e-tron e per farlo sceglie una location d’eccellenza, le Officine Farneto a Roma

In occasione della presentazione ufficiale della nuova Audi Q6 e-tron, Autocentri Balduina ci ha invitati in una location che porta questa presentazione a un livello decisamente superiore. Tutto si è svolto infatti alle Officine Farneto a Roma, un rinomato spazio multifunzionale dal design post industriale che offre servizi di grande qualità in un ambiente unico.

D’altronde Autocentri Balduina ci ha abituati a eventi simili, e anche questa volta la loro premura nell’organizzare un appuntamento così importante ha permesso ai presenti di godere di momenti di grande piacevolezza. Ad allietare la serata non è mancata dell’ottima musica, e le performance del danzatore madrileno Sergio Bernal.

Il contorno quindi all’importante presentazione dello sport utility tedesco è stato di grande prestigio, e non poteva essere diversamente.

Una storia di famiglia che fa sentire i clienti a casa

Autocentri Balduina è un pilastro dell’industria automobilistica romana. Le abilità imprenditoriali di Mario Cappella davano vita nel 1962, in un’Italia in pieno boom economico, a questa azienda familiare cresciuta con la vocazione di soddisfare le esigenze dei propri clienti garantendo loro estrema soddisfazione attraverso l’offerta di una vasta gamma di servizi.

Ma veniamo a lei, la nuovissima Audi Q6 e-tron. Il patron di Autocentri Balduina, Andrea Cappella (nella foto) l’ha presentata e descritta nei minimi dettagli, mentre noi, presto, la metteremo a dura prova su strada, ma di questo ne parleremo a breve.

Lungo 4,77 metri e con ben 2,89 metri di passo, questo SUV è probabilmente una giusta e gradita via di mezzo tra la enorme Q8 e-tron (quasi 5 metri) e la più piccola Q4 e-tron. È la prima vettura dei «quattro anelli» a nascere sulla nuova piattaforma PPE che, sviluppata in collaborazione con Porsche, accoglierà presto anche la Macan di ultima generazione.

Audi sembra non sbagliare un colpo, e anche con questo SUV elettrico ci tiene a sottolinearlo

L’impatto estetico è naturalmente di grande qualità come Audi ci ha ultimamente abituati. L’ampia mascherina frontale accoglie i fari a Led disposti su due livelli che intensificano il senso di sportività cercando di camuffare un po’ le dimensioni generose del frontale. Le luci diurne possono inoltre essere personalizzate nelle grafiche, cosa che i più attenti alla tecnologia gradiranno sicuramente.

Le prese d’aria presenti sulla parte inferiore del muso sono vere, e hanno uno scopo ben preciso e di grande importanza: raffreddare il pacco batterie.

La stessa incisività e personalità la ritroviamo anche sulla fiancata, che corre veloce e morbida verso il posteriore dove fa da padrona l’enorme striscia Led che unisce le due estremità delle fiancate. Un finto estrattore cerca di sopperire alla mancanza degli scarichi (da linee così sportive è anche lecito attendersi qualche terminale di carattere) e in parte ci riesce bene, d’altronde per le elettriche questo aspetto non è assolutamente semplice da gestire.

Parola d’ordine tecnologia, ma anche comodità e qualità

L’abitacolo è un tripudio di tecnologia. Ad accoglierci ci sono ben 3 display ad altissima risoluzione. Uno funge da cruscotto digitale (11,9 pollici), uno da centro di comando e infotainment (14,5 pollici, questo addirittura OLED) e infine uno dedicato al passeggero che permette la riproduzione di contenuti multimediali da 10,9 pollici. Quest’ultimo in marcia con un gioco di riflessi, si rende invisibile al guidatore, affinché non possa distrarsi mai mentre è al volante. Rimarrà tuttavia ben visibile per il passeggero, che continuerà a beneficiare dei suoi film preferiti.

La digitalizzazione completa di Audi non finisce qui. Ogni comando infatti è una superficie touch. Non esistono bottoni fisici di alcun tipo ma solo tasti a sfioramento. Clima, lunotto, infotainment, funzioni di bordo, regolazione ADAS, regolazione specchi retrovisori e chi ne ha più ne metta sono gestiti da comandi touch. Non mancano svariate prese USB e finiture che manco a dirlo sono da prima della classe. Anche in questo caso ci stupiamo ben poco, Audi coccola i propri clienti in modo eccellente. A testimoniarlo anche la comodità dei sedili (anche posteriori) e lo spazio a disposizione dei cinque passeggeri che anche dietro godono di grande comfort.

Motori e batterie sono un gran bel biglietto da visita

Altra chicca il doppio bagagliaio da 526 litri al posteriore (che diventano 1.530 abbattendo la seconda fila) e il pozzetto di 64 litri posizionato all’anteriore al posto del classico motore termico.

Le Audi Q6 e-tron potranno contare sulla trazione integrale Quattro (tranne le versioni base da 292 cv e 326 cv, che saranno a trazione posteriore) e su diverse declinazioni di potenza. Si parte da 296 cavalli della base, passando dai 326 cv della performance, ai 387 cv della versione intermedia, arrivando a 517 cv per la SQ6 e-tron.

La batteria delle versioni più performanti è da 94,9 kWh con una autonomia dichiarata per la 326 cavalli di 625 km. La più piccola da 292 cavalli monta una batteria da 75,8 kWh quindi una dotazione leggermente inferiore rispetto alle sorelle maggiori. Tanta tecnologia si traduce anche in innovazione per le ricariche che incrementano velocità e sicurezza. Il nuovo sistema da 800 volt reso possibile dalla piattaforma PPE, alle colonnine giuste può sfruttare la ricarica a 270 kW che garantisce in soli 10 minuti ben 260 km di autonomia.

Parliamo chiaramente di corrente continua, sulla alternata i numeri dati dalla ricarica a 11 kW parlano di una ricarica completa in circa 9 ore. In futuro ci sarà anche la possibilità di avere la 22 kW, ma per adesso bisogna accontentarsi. Inutile dire che con tali potenze in gioco anche le prestazioni sono di assoluto rilievo.

Per questa anteprima vi basti sapere che già la Q6 e-tron da 387 cavalli scatta da 0-100 km/h in circa 5,8 secondi e spinge con grande determinazione fino a 210 km/h che sarebbero anche di più se non fosse limitata elettronicamente. Osservando gli interni possono trarre in inganno le palette dietro al volante. Lì siamo abituati a vedere il cambio, ma in questo caso abbiamo il regolatore per la frenata rigenerativa che nel traffico o in discesa si rivela un’ottima alleata alla voce consumi.

Ci vediamo alla «ROMA ECO RACE»

Non vogliamo dirvi oltre di questa Audi Q6 e-tron, e lo facciamo per stuzzicare il vostro interesse in vista di quello che sarà uno degli eventi più importanti nella capitale nei prossimi giorni, ovvero la «ROMA ECO RACE». Motori360 infatti sarà a bordo proprio della nuovissima Q6 e-tron che Autocentri Balduina ha messo a nostra disposizione per questo importante evento. Avremo quindi modo di parlarne in modo approfondito e di toccare con mano le sue qualità dinamiche che si riveleranno fondamentali per la buona riuscita della corsa più pulita… di Roma. Restate connessi, perché 11 e 12 ottobre ne vedrete delle belle lungo il percorso di 200 km (Roma-Fiuggi) che questa gara di regolarità prevede.

[ Tony Colomba ]