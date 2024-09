Nuovo DACIA Duster al «porte aperte» del 21 e 22 settembre

Dopo il reveal mondiale e l’apertura degli ordini, il nuovo DACIA Duster sarà il protagonista del prossimo week end di sabato 21 e domenica 22 settembre quando verrà ufficialmente dato avvio alle consegne sul mercato italiano.

L’iconico SUV di DACIA alla terza generazione, ha già raccolto molti ordini con la prevalente scelta negli allestimenti di vertice «Journey» ed «Extreme». Il SUV Duster si evoluto profondamente e rappresenta un’offerta davvero al passo coi tempi, sia nello stile che nei contenuti di prodotto. Inedita e moderna la proposta full hybrid 140 che coniuga ottime prestazioni con costi di acquisto e gestione davvero contenuti e che viene proposta al lancio con un’offerta finanziaria dedicata con rata di 149 euro al mese.

Le Concessionarie italiane DACIA saranno aperte in questo week end per mostrare dal vivo e, soprattutto, far provare l’ultima e attesa nuova generazione del Duster.