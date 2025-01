MG cresce in Italia: 40.208 unità nel 2024 e un +32%

MG Motor prosegue nel suo percorso di crescita e chiude altri dodici mesi di successi, con risultati estremamente positivi che vedono il brand incrementare del 32% le vendite sul mercato italiano e consolidare la propria posizione con una quota di oltre il 2,55% e del 3% quella del canale dei privati

Il posizionamento scelto dal brand di essere il marchio con il migliore rapporto value for money in ogni segmento di appartenenza e l’impegno continuo di rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze dei clienti italiani, ha permesso a MG di conquistare in meno di quattro anni, la fiducia di circa 80.000 clienti.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha dichiarato: ”Sono orgoglioso ed estremamente soddisfatto di questi risultati che premiano l’impegno della squadra MG. Sono frutto del lavoro intenso e continuo, di una visione strategica che ha messo al centro le persone e ha investito sulla fiducia. I traguardi che ci hanno messo alla prova sono stati molto sfidanti, ma per noi il risultato non è solo un fatto numerico. Certamente aver superato le 40.000 unità è la prova tangibile del successo commerciale ma quello a cui puntiamo è mantenere salda la fiducia che i clienti ci hanno accordato. Il nostro impegno va oltre il successo di vendita, è rendere il cliente MG un guidatore soddisfatto. In MG abbiamo identificato il 2024 come l’anno del consolidamento e per raggiungere il traguardo ci siamo impegnati in particolare su due aspetti cruciali, affiancati dal prezioso supporto della rete commerciale: la logistica e il post vendita. Aprire un magazzino ricambi in Italia e trovare i giusti partner nella logistica, ci ha permesso di abbattere i tempi di consegna delle parti di ricambio e delle vetture. Vorrei ringraziare tutta la rete che con la professionalità e la dedizione ci permette di offrire un servizio di eccellenza.”.

Tecnologia Hybrid+: +Tecnologia, +Performance, +Competitività

L’anno passato MG ha lanciato l’innovativa tecnologia Hybrid+, una soluzione all’avanguardia introdotta sui due nuovi modelli MG3 Hybrid+ e MG ZS Hybrid+, che li ha posizionati ai vertici delle rispettive categorie di appartenenza, e che nei prossimi mesi arriverà anche sulla nuova MG HS.

MG ZS Classic stabilmente sul podio delle vetture a benzina

MG ZS motorizzato a benzina è il B SUV compatto e confortevole, molto ben equipaggiato nel 2024 ha totalizzato 26.500 unità. Lo scorso ottobre, con l’introduzione in gamma del nuovo modello ZS Hybrid+, la versione a benzina già esistente è stata aggiornata secondo le nuove normative GSR2 ed è disponibile come MG ZS Classic, con motorizzazione 1.5 l nei due allestimenti Comfort e Luxury.

Nuova MG HS con motorizzazione a benzina e ibrida plug-in

Ad affiancare la nuova ZS anche il C SUV della gamma MG, l’HS che arriva completamente rinnovato nel design e con aggiornamenti particolarmente importanti sulla versione ibrida plug-in.

La MG HS PHEV presenta la parte elettrica del sistema fortemente potenziata, con una batteria da 21 kWh che le consente un’autonomia in modalità esclusivamente EV di oltre 100 km che una volta esaurita, consente di marciare in modalità full hybrid, questa la caratteristica di questo sistema che ha portato MG a definirla un ibrido nell’ibrido.

In gamma anche la versione a benzina che beneficia anch’essa del nuovo design ed è equipaggiata col quattro cilindri 1.5 turbo da 170 cavalli disponibile con cambio manuale e automatico a 7 rapporti. La nuova MG HS Plug-in hybrid grazie appunto agli aggiornamenti tecnici offre anche delle emissioni di CO 2 estremamente contenute che la fanno rientrare a pieno titolo nella categoria più avvantaggiata secondo le nuove norme sulle vetture aziendali.

MG consolida la sua posizione anche nel settore B2B

Anche nel mercato noleggio e B2B MG ha consolidato il suo posizionamento con una quota di mercato dell’1,6%. Un risultato frutto delle esperienze positive da parte delle società che hanno avviato la collaborazione con MG già nel 2022 e che negli anni hanno deciso di confermare la fiducia accordata incrementando sensibilmente i volumi totali.

Bene anche la mix alimentazioni che ha visto la quota di elettrico oltre al 6,5% e il plug-in quasi al 7%. Un risultato sicuramente molto positivo che vede il 2025 come un anno di svolta per quanto riguarda la clientela large corporate e più in generale il mondo del noleggio di lungo termine potendo disporre di una gamma full hybrid estesa (MG3, ZS, HS) e una tecnologia plug-in all’avanguardia, come quella di cui dispone HS PHEV.

MG Cyberster

I dodici mesi del 2024 si sono conclusi con l’arrivo sul mercato dell’attesa roadster Cyberster, la sportiva con cui MG celebra il centenario di marca e ripropone la sua interpretazione di sportività in chiave del tutto nuova. Seppur ispirata alle sue radici che avevano reso famoso il marchio britannico nel secolo scorso, punta con decisione lo sguardo al futuro.

L’impatto estetico di MG Cyberster è decisamente forte, il design distintivo da vera sportiva britannica ad alto contenuto tecnologico, porta la firma del Team guidato da Carl Gotham, direttore del SAIC Advanced di Londra. La vettura ha una grande personalità che ne rende unica e inconfondibile la presenza su strada. Con un corpo vettura basso e filante, e un profilo laterale reso dinamico dalle nervature sopra i passaruota e dai generosi cerchi in lega da 20” (19” per la versione RWD), la MG Cyberster presenta uno stile molto personale sottolineato anche dall’unicità delle portiere ad apertura verticale. Equipaggiata con due potenti motori elettrici, uno per ogni asse, e una batteria NMC da 77 kWh è disponibile nelle due configurazioni a trazione integrale AWD con potenza massima di 510 cavalli/375 kW e coppia massima di 725 Nm e a trazione posteriore RWD con potenza pari a 340 cavalli/250 kW e coppia massima di 475 Nm.

Tutta la gamma MG è offerta con 7 anni/150.000 km e il supporto di una capillare rete commerciale costituita da 70 MG Store e 140 punti vendita e assistenza.

Logistica ottimizzata per vetture e ricambi

MG nel corso del 2024 ha avviato nuove partnership strategiche per l’ottimizzazione delle attività di logistica con un impatto estremamente positivo sulle consegne delle vetture provenienti dagli hub portuali. Inoltre dallo scorso luglio è stato inaugurato a Tortona (AL) un magazzino ricambi nazionale che ha permesso l’abbattimento dei tempi di consegna a 24/48 ore delle parti di ricambio (in base alle località da raggiungere). Lo spazio dispone di un’area di oltre 3.000 mq ed è stato concepito per offrire un livello di servizio superiore, con una fill-rate >95%, grazie all’elevata capacità mensile di traffico in entrata e uscita che prevede un inbound di 40 container e un outbound di oltre 20.000 parti di ricambio.

MG in Europa – SAIC GROUP nel mondo

Il successo di MG si è esteso a tutta Europa dove con 240.000 vetture vendute in 13 paesi, MG risulta essere il primo brand cinese, con l’Italia al primo posto tra i mercati continentali.

Anche il risultato globale messo a punto dall’intero gruppo SAIC ha visto incrementare il proprio volume di vendite a 4.639.000 unità.