Da RAM il pick-up 1500 RHO e il Laramie Night Edition

In occasione del Salone di Bruxelles, che terminerà il prossimo 19 gennaio, RAM Trucks espone per la prima volta al pubblico europeo il nuovo RAM 1500 RHO insieme alla versione Laramie Night Edition che si distingue per l’elegante estetica nera e gli interni raffinati

RAM 1500 RHO, il pick-up tecnologicamente più avanzato di sempre

Grazie all’altezza da terra di 30 cm, 5 cm in in più rispetto alla gamma RAM 1500 standard, e con cerchi anti-stallonamento da 18 pollici e pneumatici da 35 pollici, il RHO supera senza sforzo qualsiasi ostacolo impegnativo. Da segnalare il ripartitore di coppia BorgWarner e l’assale posteriore Dana 60 con differenziale autobloccante elettronico che forniscono la forza e la stabilità necessarie per superare i terreni accidentati; inoltre, l’utilizzo di ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2, abbinati al sistema Active Terrain Dynamics di RAM, offrono una guida fluida e una maneggevolezza precisa, sia su strada che in fuoristrada.

In termini di capacità, il RHO offre non solo un carico utile di 650 kg, ma anche una capacità di traino la più alta tra i concorrenti europei fino a 3,5 tonnellate e una profondità di guado d’acqua che raggiunge gli 81 cm.

All’interno troviamo una lavorazione di alta qualità, con sedili anteriori in pelle elettrica a 12 regolazioni con impostazioni di memoria, una nuova funzione di massaggio e loghi ricamati. L’attenzione ai dettagli fa un ulteriore passo avanti con i cruscotti confezionati a mano, un badge personalizzato per la console centrale con VIN specifico del veicolo e un badge RHO sul cruscotto laterale del passeggero.

Progettato per essere il pick-up tecnologicamente più avanzato di sempre, il RAM 1500 RHO offre una serie di caratteristiche innovative combinate con la quinta generazione del sistema Uconnect, cinque volte più veloce della generazione precedente.

Il RHO offre oltre 50 pollici di schermi digitali disponibili combinati e include un 14,5” touchscreen centrale da 4 pollici con funzionalità split-screen e uno schermo passeggero da 10,25 pollici esclusivo della categoria con funzioni di copilota, intrattenimento e visualizzazione delle telecamere esterne del veicolo.

La tecnologia all’interno dell’abitacolo è ulteriormente migliorata con l’esclusiva doppia ricarica wireless del telefono e un sistema audio Harman Kardon da 900 watt con 19 altoparlanti e un subwoofer da 10 pollici per un’esperienza sonora coinvolgente.

RAM 1500 Laramie Night: stile raffinato, valore eccezionale

Al Salone belga esposto anche il RAM 1500 Laramie Night Edition, mezzo ideale per chi cerca un aspetto sofisticato con comfort e tecnologia all’avanguardia. Sotto il cofano troviamo il nuovo motore SST Hurricane Standard Output da 3,0 litri, che eroga 420 cavalli e 636 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti.

La Laramie Night Edition offre interni premium equipaggiati con il gruppo di equipaggiamento Laramie Level 2, dotato del sistema Uconnect 5 con touchscreen da 14,4 pollici, doppia ricarica wireless, schermo del passeggero anteriore da 10,2 pollici e sistema audio premium Harman Kardon a 19 altoparlanti. Il comfort è elevato grazie ai sedili anteriori riscaldati e ventilati, ai sedili posteriori riscaldati, al volante riscaldato e al tetto apribile a doppio vetro.

Visivamente, la Laramie Night Edition si distingue per l’intramontabile esterno in cristallo nero diamante, il cofano Sport Performance e i paraurti in tinta con la carrozzeria. Gli accenti verniciati di nero, come le maniglie delle portiere, le calotte degli specchietti, la calandra con scritta R-A-M, le cornici dei fari e dei fanali posteriori, gli stemmi e i doppi terminali di scarico creano un look sorprendente e coeso.

I cerchi da 22 pollici in alluminio verniciato nero con pneumatici per tutte le stagioni e pedane laterali nere aggiungono un tocco audace e funzionale. Il modello è completato da un portellone posteriore elettrico.

Per celebrare il 50° anniversario del concessionario Klintberg & Way, è stata presentata in esclusiva al Salone dell’Auto di Bruxelles una Special Laramie Night Edition KW 50th Anniversary con strisce personalizzate per la carrozzeria, tappetini con marchio e due accessori versatili progettati sia per il lavoro che per il tempo libero: la copertura del tonneau Backflip e le innovative scatole portaoggetti Swing Case. Queste caratteristiche rendono il modello ideale per l’uso quotidiano, sia sul lavoro che durante i tempi di inattività. Questa edizione speciale disponibile in Belgio viene venduta con uno sconto particolare ai clienti (possessori di partita IVA) che hanno visitato il l Salone di Bruxelles con prezzi a partire da 70.400 € (IVA esclusa).

[ Redazione Motori360 ]