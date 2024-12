Da oggi parte l’asta per acquistare la Böhmerland 600 cc, la motocicletta più lunga del mondo

Su Catawiki, i collezionisti avranno tempo fino al prossimo 29 dicembre per aggiudicarsi un raro pezzo di storia dell’ingegneria prodotta negli anni venti e trenta in Cecoslovacchia

La Böhmerland 600 cc andata all’asta è una motocicletta, perfettamente funzionante, è dotata di una targa valida, che le consente di circolare legalmente nella maggior parte dei Paesi europei. Restaurata con grande cura, è corredata da documenti storici provenienti dalla Cecoslovacchia, tra cui una copia di una fattura di riparazione del 1936. Delle 700 unità originariamente prodotte, ne sono sopravvissute solo 30, rendendo questa moto estremamente rara e il sogno di ogni collezionista.

L’attuale proprietario, un’azienda familiare di appassionati collezionisti del nord Italia attiva da oltre 30 anni, è ora pronta a cedere questo esemplare unico a un nuovo proprietario che condivida la passione per le motociclette rare e il relativo patrimonio storico.

Prodotta tra gli anni Venti e Trenta in Cecoslovacchia, la Böhmerland si distingue per il suo telaio tubolare estremamente lungo e le ruote in alluminio pressofuso, un’innovazione che sarebbe diventata popolare solo negli anni Settanta e che oggi è presente nella maggior parte delle moto. Albin Liebisch, che progettò quasi ogni componente di questo veicolo unico, creò una motocicletta straordinariamente all’avanguardia per il suo tempo. Per un mezzo prodotto nell’epoca tra le due guerre mondiali, i colori vivaci rosso e giallo sottolineano l’impegno del marchio verso un design distintivo e anticonvenzionale, che lo differenzia nettamente dalle altre moto di quel periodo.

Gli esperti di Catawiki – il principale marketplace online per oggetti speciali che soddisfano le passioni delle persone – stimano il suo valore oltre gli 80.000 euro. Recentemente, un modello non funzionante è stato venduto all’asta per 53.000 £.

Davide Marelli, esperto di motociclette per Catawiki, commenta: “La Böhmerland 600 cc non è solo una parte fondamentale della storia dell’innovazione meccanica, ma anche una motocicletta perfettamente funzionante. Ogni modello Böhmerland veniva interamente realizzato, compreso il motore, da un unico produttore, rendendolo un esemplare unico e inimitabile. Quest’asta offre un’occasione rara di acquisire un pezzo vivente della storia del motociclismo”.

► L’asta si svolge dal 13 al 29 dicembre 2024 su Catawiki