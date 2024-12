Circular Economy Hub SUSTAINera di Stellantis: un successo sulla via della decarbonizzazione

In un solo anno di attività l’Hub SUSTAINera di Stellantis, a Mirafiori, ha raggiunto risultati record: 10.000 motori, 10.000 cambi e 1.000 batterie per veicoli elettrici rigenerati, 5.000 veicoli ricondizionati e 1,8 milioni di componenti processati e smistati. Un altro capitolo che sottolinea l’impegno nell’economia circolare del Gruppo che vuole divenire, entro il 2038, un’azienda a emissioni zero di carbonio

12 mesi di vita intensi quelli del Circular Economy Hub SUSTAINera di Mirafiori, a Torino. L’obiettivo di prolungare la vita utile di componenti e veicoli, applicando la strategia delle 4R a livello industriale (Remanufacturing, Repair, Reuse, Recycle, ovvero Rigenerazione, Riparazione, Riuso e Riciclo), ha registrato risultati importanti sottolineando l’obiettivo di Stellantis di diventare un’azienda a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, coniugando sostenibilità e sviluppo economico.

I risultati raggiunti presentano numeri importanti:

10.000 motori, 10.000 cambi e 1.000 batterie per veicoli elettrici, tutti rigenerati secondo le specifiche OEM di Stellantis, assicurando identiche prestazioni e la stessa garanzia dei ricambi originali post-vendita MOPAR;

5.000 veicoli ricondizionati;

1,8 milioni di componenti processati nel centro di smistamento per le attività di rigenerazione all’interno dell’Hub o presso altri fornitori, o destinati alla rete di riciclo Stellantis.

I componenti rigenerati confluiscono nella gamma SUSTAINera, che all’interno dell’ampia offerta post-vendita di Stellantis rappresenta l’alternativa all’insegna della sostenibilità, mirando a fornire ai clienti, sia possessori di automobili sia professionisti della manutenzione e della riparazione, prodotti e servizi a prezzi accessibili, senza compromessi a livello di qualità e nel pieno rispetto dell’ambiente, riducendo gli sprechi e il consumo di nuove risorse del pianeta.

I veicoli ricondizionati, conformi ai più rigorosi standard qualitativi, confluiscono nell’offerta di veicoli usati SPOTICAR.

Parallelamente, l’attività di demolizione dei veicoli (veicoli a fine ciclo vita e veicoli utilizzati per attività di ricerca e sviluppo) alimenta il canale dei ricambi Reuse: i componenti recuperati, ancora in ottimo stato, vengono venduti attraverso la piattaforma online del partner di Stellantis B-Parts (www.b-parts.com), leader nell’offerta di ricambi usati originali multimarca venduti a singoli clienti e riparatori attraverso la rete post-vendita di Stellantis. Invece, i componenti non più utilizzabili sono conferiti nella rete di riciclo esterna, ai fini del recupero dei materiali.

Le virtuose attività descritte generano, dunque, un business redditizio ma sostenibile in quanto atto a ridurre l’impatto ambientale, contribuendo direttamente all’obiettivo di conseguire, entro il 2030, oltre 2 miliardi di euro di ricavi dall’Economia Circolare, nel segno del piano Dare Forward 2030 di Stellantis.

Il luogo… del successo

L’avanguardistico Circular Economy Hub italiano occupa una superficie totale di 73.000 metri quadrati, di cui 55.000 recuperati da una struttura parzialmente in disuso. L’Hub dà attualmente lavoro a quasi 500 dipendenti, tutti qualificati: numeri già vicini all’obiettivo prefissato di 550 dipendenti entro il 2025.

Il modello dell’Hub genera efficienze e sinergie all’interno delle attività e contribuisce all’integrazione verticale di materiali e processi, dimostrando in maniera tangibile l’impegno di Stellantis a favore della sostenibilità e tracciando un nuovo capitolo per Mirafiori.

[ Andrea Colomba ]