MINI Cooper alla quinta generazione: Cooper C e Cooper S si rinnovano nel segno della continuità

Corpo vettura e griglia frontale richiamano la storia del marchio mentre il design minimalista e le innovazioni digitali caratterizzano gli interni

Le due motorizzazioni «C» e «S» – a scelta 3 o 4 cilindri – affiancano i modelli full electric e completano la gamma di propulsori della nuova MINI a 3 porte di nuova generazione che mantiene l’iconico go-kart feeling, da sempre tratto distintivo del marchio e infatti Stefanie Wurst, Head of MINI sottolinea così il debutto di queste nuove MINI: “In MINI, «Power of Choice» significa che oltre ai modelli MINI completamente elettrici, offriamo anche modelli come la nuova MINI Cooper con motore a benzina. Questa vettura è ideale per tutti coloro che desiderano guidare una classica MINI 3 porte e apprezzano le prestazioni tradizionali e il suono caratteristico di un motore a combustione”.

Propulsori e meccanica

I 150 kW/204 cv e la coppia massima di 300 Nm del 4 cilindri della MINI Cooper S le fanno coprire lo 0-100 km/h in 6,6” mentre il consumo di carburante combinato viene dato in 6,7-6,1 l/100 km e le emissioni di CO 2 combinate in 150-138 g/km (secondo WLTP).

Il più tranquillo 3 cilindri della MINI Cooper C da 115 kW/156 cv eroga una coppia di 230 Nm e permette all’auto di coprire lo 0-100 km/h in 7,7” (consumo di carburante combinato: 6,5-5,9 l/100 km, emissioni di CO 2 combinate: 146-133 g/km secondo WLTP).

MINI Cooper è stata dotata di un sistema di sospensioni a smorzamento che conferisce al mezzo agilità e maneggevolezza, doti esaltate dalla precisione a dalla prontezza dello sterzo e dall’efficacia dell’impianto frenante; il tutto per assicurare grande piacere di guida, sicurezza e comfort.

Esterni

Compattezza, sbalzi e cofano corti fanno da contrappunto alla lunghezza del passo, confermando le tipiche proporzioni della MINI di questo millennio e l’idea alla base del progetto: minimalismo, grande piacere di guida, bassa impronta ecologica.

Il frontale è caratterizzato dalla nuova griglia ottagonale e più in particolare dalla sua «cornice» in filigrana mentre le luci diurne orizzontali a LED sottolineano il nuovo allestimento di serie il cui aspetto è ulteriormente rafforzato da tre firme luminose selezionabili per le luci di marcia diurna dei fari a LED MINI e dietro dal nuovo disegno delle luci posteriori a matrice.

Tutte e tre le firme luminose, selezionabili, iniziano e terminano con un’animazione di benvenuto o commiato appositamente orchestrata.

Il sensore radar è posizionato sul montante orizzontale tra le prese d’aria mentre ben 12 sensori a ultrasuoni supportano i sistemi di assistenza alla guida aumentandone la sicurezza.

Interni

Eleganza e minimalismo, che si ispirano alla Mini classica, sono – assieme alle sue linee pulite – il segno distintivo di questo moderno abitacolo caratterizzato da spazi generosi e da un’atmosfera luminosa e accogliente dovuta al tetto panoramico in vetro; completano il quadro il nuovo volante, dal display OLED rotondo, la tipica barra di comando MINI e il cruscotto rivestito in tessuto bicolore.

Abbattendo il sedile posteriore (diviso 60-40), il volume del bagagliaio può variare da 210 a 800 litri.

Funzioni di guida

MINI toggle bar: riunisce le funzioni di guida più importanti (freno di stazionamento, selettore delle marce, tasto start/stop, selettore della modalità di guida, controllo del volume).

MINI Interaction Unit: è ora più vicina al guidatore; il diametro del sottile display OLED ad alta risoluzione con bordo in vetro di alta qualità è di 240 mm.

La sua logica di funzionamento è simile a quella di uno smartphone e può essere utilizzata «touch» in modo intuitivo e infatti nel menu principale le funzioni sono disposte orizzontalmente sotto forma di widget e possono essere selezionate tramite scorrimento e tocco.

Nella parte superiore del display OLED si possono visualizzare informazioni rilevanti come velocità e consumo di carburante mentre nell’area inferiore, le voci di menu Navigazione, Media, Telefono e Clima possono essere selezionate direttamente in qualsiasi momento.

Il selettore del cambio nella consolle centrale lascia il posto al vano del nuovo sistema di ricarica wireless 2.0 dove è possibile riporre gli smartphone e ricaricarli.

Assistenza alla guida

Nuova MINI Cooper è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida a partire dalla funzione Safe Exit che monitora l’area intorno alla vettura parcheggiata e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell’apertura della porta. Questa funzione oltre a ritardare lo sblocco delle porte, utilizza segnali luminosi esterni per avvisare di una possibile collisione.

Su strada, il pacchetto MINI Navigation offre – fra gli altri – come optional:

il supporto della visualizzazione 3D;

l’Augmented View;

la visualizzazione in tempo reale della situazione del traffico;

informazioni sulle possibilità di parcheggio, comprese le opzioni di pagamento digitale.

Il pacchetto completo Driving Assistant Plus aumenta la sicurezza assistendo il conducente grazie all’utilizzo di telecamere e radar supportando lo sterzo e il mantenimento della corsia mentre il controllo automatico di velocità e distanza rende la guida in città ancora più confortevole.

Il display OLED del MINI Intelligent Personal Assistant (IPA) può essere attivato dicendo semplicemente «Hey MINI», parole che fanno apparire una visualizzazione 3D sotto forma di un avatar «auto» o del compagno digitale MINI «Spike». Interagendo con il MINI IPA, il guidatore può utilizzare la propria voce per controllare un’ampia gamma di opzioni quali navigazione, telefonia, intrattenimento e altre funzioni della vettura.

E ancora, grazie a MINI App (l’innovativa funzione MINI Digital Key -Plus) lo smartphone si trasforma nella chiave dell’auto. L’animazione di benvenuto dei fari anteriori e posteriori inizia non appena il guidatore si trova a meno di tre metri di distanza mentre le porte si sbloccano quando il guidatore si trova a meno di un metro e mezzo. Tutto questo può essere trasferito digitalmente a diversi utenti, comprese le impostazioni personali del veicolo.

Innovazioni digitali

Nell’ambito degli optional MINI Experience Modes, due proiettori proiettano sul cruscotto diverse grafiche illuminate. L’interazione tra design visivo, illuminazione ambientale e sound design cambia l’aspetto dell’abitacolo e apre nuove possibilità di personalizzazioni di MINI Cooper.

Ogni modalità ha un proprio sfondo dinamico e può essere selezionata in base alle preferenze personali del guidatore; ad esempio, nella modalità personal, tramite MINI App si può impostare come sfondo del display la propria foto i cui colori dominanti si estendono poi sulle superfici tessili del cruscotto e dei pannelli delle porte sotto forma di grafica illuminata.

Allestimenti

Quattro le nuove varianti (Essential, Classic, Favoured e JCW) che offrono ampie possibilità di personalizzazione. A seconda della versione scelta, le nuove MINI Cooper C e MINI Cooper S sono disponibili con diverse verniciature della carrozzeria e rivestimenti interni.

I colori possono essere combinati con uno dei quattro colori del tetto e creare una varietà di contrasti. Un’opzione esclusiva in combinazione con il pacchetto Favoured Trim è il design Spray-Tech del caratteristico tetto Multitone. Questo è caratterizzato da una sfumatura a tre colori.

Per i cerchi in alluminio da 16 a 18 pollici sono disponibili nuovi design ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.

