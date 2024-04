Mercedes Benz SUV attack: ben 12 rialzate per dominare il mercato

Dalle parti di Stoccarda hanno le idee chiarissime e il mercato conferma che i SUV della Stella sono tra i modelli di maggior successo

In casa Mercedes la strada per l’elettrificazione sembra ormai essere tracciata, ma i tedeschi conservano una enorme flessibilità consentendo al pubblico di scegliere in autonomia la motorizzazione a loro più adeguata. A quanto pare questa strategia sta restituendo ottimi risultati. Su tutti i modelli prodotti a farla da padrone sono sicuramente i SUV, ormai segmento più redditizio e popolare a livello globale.

La stella conta nel suo Portfolio ben 12 SUV, più Classe C e Classe E nelle varianti All-Terrain che strizzano l’occhio alle avventure su strade bianche senza troppe rinunce. Tutti i modelli citati sono tra l’altro disponibili in varie motorizzazioni, idonee alle esigenze del guidatore, con diesel e benzina di ultima generazione e ibride ed elettriche all’avanguardia.

A breve Mercedes presenterà la nuova Classe G elettrica, ma nel frattempo la scelta non manca

Manca poco al debutto della Classe G 100% elettrica, ma nel frattempo Mercedes non è rimasta a guardare, anzi. La Classe G andrà ad aggiungersi ai quattro modelli già presenti in gamma che possono contare su una propulsione completamente elettrica: EQA, EQB, EQE SUV ed EQS SUV. La EQS è inoltre disponibile anche nella versione Maybach, che fonde in modo magistrale lusso, prestazioni ed eleganza.

Le quattro sorelle elettriche sono in compagnia delle termiche, che coprono praticamente ogni segmento del mercato attuale senza escludere le versioni AMG ad alte prestazioni, le due o le quattro ruote motrici e diesel e benzina con potenze da 116 a 658 cavalli.

Mercedes sta diventando sinonimo di SUV, e l’Italia ne è un esempio

Nel 2023 il 65% delle vendite di Mercedes è stato rappresentato proprio dai SUV, con ben 31.636 esemplari. Tra le termiche più amate compaiono in ordine di vendite GLA, GLC e GLB. Il mondo BEV ha visto trionfare sul podio la EQA seguita da EQB ed EQE SUV.

Dati alla mano il 64,2% degli automobilisti ha preferito le versioni Diesel, il 13,2% quelle benzina, il 16,2% le ibride e solo il 6% le elettriche al 100%.

“Mai come oggi, soprattutto nel segmento dei SUV, possiamo offrire così tante opportunità di scelta, non solo di modelli, ma anche di tecnologie di trazione”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, Direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia; “i nostri clienti non sono tutti uguali e hanno necessità ed esigenze di mobilità che si differenziano attraverso un’ampia serie di variabili e per questo, devono poter scegliere senza condizionamenti né pregiudizi. Le motorizzazioni elettriche rappresentano un’opportunità e un’alternativa in più, che affianchiamo con orgoglio all’offerta di propulsori tradizionali di ultima generazione, un’estensione della nostra gamma per una scelta tecnologica di grande valore, che guarda dritta al futuro”.

[ Ermanno Ceccherini ]