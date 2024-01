Kangoo, la “voiture à vivre”, raggiunge 4 milioni di unità prodotte presso lo stabilimento di Mauberge

Kangoo, la “voiture à vivre”, come la definisce Renault, raggiunge il ragguardevole traguardo dei 4 milioni di unità prodotte nello stabilimento di Maubeuge, nel Dipartimento dell’Alta Francia; un record che dimostra tutto il suo successo e quanto le varie generazioni nei suoi 26 anni di produzione di questo modello abbiano saputo conquistare i clienti. Quel suo spirito ingegnoso, divertente e avanguardista, lo accompagnerà per tutta la vita.

La storia, Kangoo si declina in due versioni distinte, Kangoo per i privati e Kangoo Express per i commercianti, gli artigiani e le flotte, con allestimenti su misura. Per far fronte ai competitor costretti a dotarsi a loro volta di porta scorrevole, Kangoo si arricchisce, nel 1999, di una seconda porta scorrevole, rispondendo così sempre di più alle esigenze degli utenti. A seguire Kangoo viene declinato addirittura in una versione 4×4 e in serie limitate, come la serie Pampa. Il successo non si fa attendere!

Nel 2002 si raggiunge il traguardo di 1 milione di Kangoo prodotti nello stabilimento di Maubeuge. Cinque anni dopo, nel 2007, Kangoo festeggia 2 milioni di unità realizzate in questo leggendario stabilimento. Ė così che, nel 2011, Renault lancia la versione elettrica di Kangoo, sempre a Maubeuge, ed avvia una nuova rivoluzione sul mercato automotive, arriva il Kangoo Z.E. (dove Z.E. sta per “zero emissioni”) che diventa il primo veicolo 100% elettrico ad ottenere il prestigioso titolo di International Van Of The Year, creando peraltro il segmento delle furgonette elettriche.

Dopo il restyling di Kangoo 2 nel 2013, nel 2021 comincia la produzione della terza generazione di Kangoo e a Luglio 2023 si festeggia un nuovo traguardo raggiunto dallo stabilimento di Maubeuge: sono stati prodotti 150.000 Kangoo di terza generazione! E, per completare la nuova gamma, entra in scena anche Grand Kangoo con i suoi 7 posti al Salone IAA di Monaco nel 2023.

Oltre 400 Kangoo al giorno sono assemblati sulla linea di produzione dell’avanzato stabilimento e ogni 90 secondi esce un nuovo Kangoo!