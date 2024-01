Stellantis: anche nel 2023 è leader in Italia nei veicoli a basse emissioni (LEV)

La crescita è stata registrata per tutti i marchi del Gruppo che ha mantenuto la leadership del mercato italiano anche nel 2023 con una crescita dei volumi di oltre il 10% tra vetture e veicoli commerciali leggeri arrivando al 33,5%

Nonostante le incertezze che continuano a caratterizzare a livello mondiale l’andamento dell’intero settore automotive, Stellantis anche nel 2023 ha mantenuto la leadership del mercato italiano, facendo registrare, per vetture e veicoli commerciali leggeri (*), una crescita dei volumi di oltre il 10%, con una quota complessiva del 33,5%.

In particolare, nonostante la situazione dei veicoli elettrificati (LEV) si confermi complessa e stenti a crescere in attesa dei nuovi incentivi governativi, Stellantis nel 2023 ha acquisito una quota del 25,1% (vetture più veicoli commerciali leggeri), confermando il proprio ruolo guida nella transizione energetica nazionale; particolarmente brillante l’inserimento nel settore dei veicoli commerciali elettrici, dove Stellantis ha ottenuto una quota del 47,5%, con Opel e Fiat rispettivamente ai primi due posti; se si guarda poi all’intero settore dei veicoli commerciali, incluse cioè anche le motorizzazioni termiche, il Gruppo ha ottenuto una quota del 45,5%.

L’andamento dei singoli brand

◙ Alfa Romeo

La Casa del Biscione, a conferma del positivo trend degli ultimi anni, conclude anche il 2023 in forte crescita sottolineando così il suo ruolo di brand e leader indiscusso del comparto Premium con il maggiore sviluppo anno su anno: volumi quasi raddoppiati e quota di mercato in crescita dello 0,6% sul 2022.

Mentre la pluri-premiata Tonale è saldamente al primo posto tra i C-SUV, dove ha sfiorato una quota del 6% nel segmento. La versione top di gamma Plug-in Hybrid da 280 cavalli a trazione integrale Q4 ha contribuito significativamente al successo, ridefinendo gli standard di Sportività Efficiente e posizionandosi tra i modelli Premium Plug-in Hybrid preferiti in Italia. Inoltre, di particolare orgoglio per il brand è stata la consegna all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato della Tonale in configurazione specifica consolidando così un legame che nasce negli anni ’50 per arrivare ai nostri giorni.

In particolare, entro la fine del 2024, sarà completata la consegna del primo lotto di ben 400 Tonale in versione Hybrid all’Arma destinate ai nuclei radiomobile in tutta Italia; stessa fiducia anche per la versione richiesta dalla Polizia di Stato che vedrà il proprio parco auto arricchirsi di 850 unità entro il primo semestre del 2024.

Anche Stelvio ha confermato ottime performance conquistando il 10% del segmento D-SUV e consolidando il suo successo nel comparto delle flotte aziendali e noleggi, anche attraverso il riconoscimento dal prestigioso titolo di «Miglior auto per dirigenti» recentemente assegnatogli ai «Mission Fleet Awards». Va sottolineato che nel canale B2B, dove le motorizzazioni termiche incidono per il 73%, Stelvio è leader con un market share del 16,8%.

Con l’arrivo nel 2024 della «MILANO» – primo Sport Urban Vehicle 100% elettrico che incarna totalmente il DNA tipico del marchio – Alfa Romeo rientra nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa, con un mezzo che rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che erano in attesa del ritorno del marchio in questo segmento.

Raffaele Russo, Country Manager Alfa Romeo Italia: “Sono orgoglioso delle performance commerciali di Alfa Romeo e soprattutto dell’elevato livello di soddisfazione dei clienti per quanto riguarda il prodotto, l’esperienza d’acquisto premium e i servizi di assistenza post-vendita. Tutto ciò è possibile solo con un grande lavoro di squadra sia del Brand che dei Concessionari della Rete Ufficiale. È da qui che ripartiamo per un 2024 ancora più ambizioso e ricco di successi”.

◙ Citroën

Nel 2023 percentuali i volumi di vendita di Citroën sono cresciuti di quasi 2 punti; bene l’intera gamma, tra cui la nuova C5 X Hybrid Plug-In, e il SUV familiare nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In, entrambi con la doppia offerta PHEV 180 cavalli e 225 cavalli.

Grande successo di prenotazioni per la Casa del double chevron sia per la nuova ë-C3 (la prima vettura elettrica del segmento B prodotta in Europa) e sia per Citroën Ami -100% ëlectric, il best-sellers dei quadricicli leggeri elettrici in Italia, con oltre 13.000 ordini dal lancio.

◙ DS Automobiles

Il brand DS ha avuto la fiducia del mercato anche nel 2023 grazie ad un’offerta articolata che ha consentito il sostanziale mantenimento dello 0,4%. Sotto l’etichetta «E-TENSE», DS Automobiles offre il 100% della propulsione elettrica nonché soluzioni ibride plug-in per arrivare fino a 360 cavalli e alla trazione 4×4.

A partire da quest’anno, ogni nuovo modello di DS Automobiles sarà 100% elettrico!

Per i clienti più attenti, DS Automobiles ha inoltre elaborato una suite di servizi esclusivi, denominati «ONLY YOU, a wealth of attention».

◙ FIAT

Anche nel 2023 Fiat Panda, si conferma la vettura più venduta in Italia con quasi 102.000 immatricolazioni e una quota di mercato nel segmento A del 49,7%, percentuale che comprende anche le circa 4.700 elettriche 500e (super premiata: Auto Europa 2022, Unione italiana giornalisti dell’automotive; Best Small EV ai Fully Charged Awards; What Car? agli Electric Car Awards 2023 per citarne alcuni) immatricolate lo scorso anno, dato che conferma la leadership di tale vettura anche nel segmento full electric.

Positivo anche l’avvio della raccolta ordini della Fiat 600e che, nel corso del 2024, sarà affiancata dalla versione ibrida già ordinabile in concessionaria.

A conferma del proprio impegno ambientale FIAT ha iniziato il 2024 lanciando «Bonus Tricolore FIAT», che si aggancia agli incentivi statali potenziando il contributo fino a 9.000 euro grazie ad un finanziamento dedicato.

◙ Jeep ®

Confermato per il terzo anno consecutivo il successo di Jeep® che, con la sua tecnologia 4xe, ha nuovamente conquistato la leadership del mercato italiano Plug-In Hybrid, con una quota del 15,7% tra tutti i modelli PHEV grazie, in particolare, ai SUV «made in Italy» Compass 4xe e Renegade 4xe (in vetta tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV).

A questi modelli si aggiungono Wrangler, l’icona del marchio, e Grand Cherokee 4xe, il SUV più premiato di sempre giunto alla sua 5a generazione e per la prima volta in versione Plug-In Hybrid.

Non va poi dimenticato che Jeep Compass è la numero uno del mercato autovetture PHEV e primeggia nel segmento C-SUV considerando ogni alimentazione mentre l’ultima arrivata, Jeep Avenger B-SUV 100% elettrico è stata la più venduta del 2023.

Le dichiarazioni di Novella Varzi, Country Manager Jeep Italia

“Per Jeep è stato un anno intenso e soddisfacente. Siamo riusciti a chiudere con una quota importante e l’ottavo posto del ranking domestico assoluto. Abbiamo una gamma ricca, e il risultato, specie a inizio 2023, prima dell’arrivo di Avenger, è stato sostenuto da Renegade e Compass che ci hanno dato grosse soddisfazioni tant’è che Compass è rimasto primo nella classifica dei C-SUV dimostrando quanto questa vettura sia apprezzata dai nostri clienti, e Renegade è cresciuta, a dimostrazione che l’introduzione dell’Avenger non ha sottratto quote di mercato al leader tra i B-SUV Plug-In. Ora iniziamo il 2024 rimboccandoci le maniche per costruire un nuovo anno di successo, sfruttando l’anno commerciale pieno di Avenger, la disponibilità della versione e-Hybrid e le novità che riguarderanno Compass e Renegade”.

◙ Lancia

Lancia Ypsilon archivia il 2023 con quasi 44.800 immatricolazioni e volumi in crescita del +9% rispetto al 2022.

È la terza vettura più venduta in Italia nel 2023 ed è il secondo modello più venduto dal Gruppo Stellantis, sia nelle immatricolazioni totali che nelle vendite del canale Privati.

La quota di mercato registrata sul Segmento B-Berlina è pari al 14,9%, la seconda miglior performance di sempre dopo il picco del 15,3% consuntivato nel 2022.

All’interno delle vendite del Segmento B, Lancia Ypsilon è il modello «ibrido» più venduto con quasi 39.700 immatricolazioni ed una quota del 46,9%, quasi una vettura ogni due. Ottime anche le vendite della versione Ecochic GPL che sfiorano le 5.000 unità: è il terzo modello più venduto sul Segmento B alimentato a GPL con una quota del 9,7%.

◙ Opel

La Opel Corsa, da oltre 40 anni apprezzata dai clienti, nel 2023 si conferma bestseller nel segmento B-Berlina, con una quota di mercato del 40% mentre la strategia di «elettrificazione» Opel si conferma vincente come confermato dai grandi risultati nel mercato BEV tanto nelle auto quanto nei veicoli commerciali leggeri.

◙ Peugeot

Il 2023 ha visto la totale elettrificazione dei modelli a listino (tra versioni Hybrid, plug-in HYBRID e 100% electric), con l’obiettivo di arrivare nel 2030 a una gamma di veicoli 100% BEV.

La Casa del Leone è prima nel segmento B-Berlina elettrico del mercato autovetture con la Peugeot e-208 che, insieme alla nuova Peugeot e-2008, fa segnare una quota complessiva del 28,9% nel segmento B concreta dimostrazione dell’apprezzamento dei clienti italiani per le piccole della casa del «leone». Nel totale. con oltre 91.319 veicoli venduti, Peugeot registra una crescita di oltre il 17% delle sue vendite. Il lancio della nuova 2008 è un vero successo e il modello registra il suo record storico di vendita con oltre 23.700 unità vendute nelle motorizzazioni benzina, diesel e 100 % elettrica. La strategia di elettrificazione adottata da PEUGEOT nel 2019 sta quindi dando i suoi frutti.

Santo Ficili, Managing Director Stellantis Italia

“Il 2023 è stato un anno complesso in cui Stellantis ha tuttavia consolidato in Italia la propria leadership assoluta nelle vendite dei veicoli a basse emissioni. È un risultato che abbiamo raggiunto grazie al nostro continuo impegno strategico per l’elettrificazione a 360 gradi come abbiamo dimostrato nell’ultimo anno con gli investimenti fatti in Italia. Anche nel 2024, insieme all’importante appoggio della nostra rete di vendita, continueremo su questa strada con la commercializzazione in Italia di 12 modelli BEV a conferma dell’importanza dell’Italia nell’ambito della strategia mondiale di Stellantis”.

(*) secondo l’elaborazione dei dati forniti da Dataforce.