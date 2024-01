STELLANTIS si elegge leader italiana del segmento veicoli commerciali per il 2023

Nuovi successi per il gruppo Stellantis che vede i suoi veicoli commerciali in testa alle vendite italiane. Ottimi risultati anche per la produttività degli stabilimenti

Stellantis ha chiuso un ottimo anno, che vede i veicoli commerciali dominare le vendite italiane con notevole distacco dalla concorrenza.

Le unità vendute nel 2023 sono state ben 88.600 corrispondenti ad una quota di mercato del 45,5%. Un dato che si commenta da sé visto che la quota di inserimento è salita, rispetto al 2022, del 21%.

Il Ducato piace agli italiani e conquista ancora una volta il mercato

In cima alle vendite troviamo Fiat Professional con il sempreverde Ducato che forte di un recente «lifting» fa nuovi proseliti e segna vendite di tutto rilievo: rispetto al 2022 infatti il Ducato ha fatto segnare nell’anno appena concluso un + 9% con una quota di mercato pari al 29,3%. Lo seguono, seppur a distanza, i cugini di Citroën con 14.000 unità vendute e una quota di mercato del 7,2%.

Anche Peugeot e Opel fanno registrare vendite interessanti. Il marchio francese può contare su 11.500 unità per una quota di mercato del 5,9%. Opel ne ha collocate 8.700 unità pari ad una quota di mercato del 4,5%, ma si prende la rivincita nel settore, in rapida ascesa, dei veicoli commerciale elettrici.

Lo scettro nella categoria veicoli commerciale «elettrici» va a Opel

Stellantis alla voce veicoli commerciali elettrici crea il vuoto… e domina le classifiche con un ottimo 47,5% grazie al fondamentale contributo di Opel con una quota del 22,1%, seguita da Fiat Professional che si ferma all’11,9%, Citroën al 6,9% e Peugeot al 6,5%. fanno rispettivamente registrare il 6,9% e il 6,5%.

Anche in questo mercato Stellantis ha dimostrato di avere le carte giuste per dominare un settore sempre più importante e centrale; senza contare che sono in arrivo alcune novità che potrebbero dare un’ulteriore spinta alle vendite.

Un enorme plauso va allo stabilimento italiano di Atessa (Chieti), specializzato proprio nella produzione di veicoli commerciali il cui 85% sono stati esportati: un dato che rivela e sottolinea l’importanza e la centralità dello stabilimento di Atessa nelle dinamiche di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali.

Il 2024 si preannuncia un anno altrettanto soddisfacente, grazie al crescente interesse verso i nuovi modelli chiamati a questo punto a confermare i primati raggiunti negli scorsi anni. I presupposti ci sono, restiamo in attesa di altri record.

[ Ermanno Ceccherini ]