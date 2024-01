Jeep Renegade compie 10 anni, ma non datele dell’anziana

10 anni di successi per la Jeep Renegade, che continua a rinnovarsi rimanendo fedele alla formula originale

Era il 2014 quando FCA stava lanciando uno dei modelli di maggior successo per gli anni a venire. Marchio importante, nome storico, formula moderna con evidenti richiami al passato. Era il 2014 e il grande pubblico conosceva per la prima volta la Jeep Renegade, prima americana Made in Italy, anzi Made in Sud. Chi scrive, quest’ultima affermazione la pronuncia con un pizzico di orgoglio. La Renegade è nata a Melfi, e da lì ha poi preso il largo, e che largo!

Definire la storia della Jeep Renegade una storia di successo è riduttivo. In questi dieci anni sono circa 2 milioni gli esemplari venduti. Numeri mostruosi, giustificabili pensando a ciò che Renegade rappresenta, ovvero un progetto mirato, intelligente, nato e sviluppato nel momento giusto e al giusto prezzo. Già, perché la piccola italo americana nasce quando il mercato è alla ricerca di SUV/Crossover compatti senza spese eccessive, e chi meglio di Jeep per creare qualcosa del genere?

Una collezione di immagini delle varie versioni

Anno 2019: le versioni Jeep Renegade Limited e «S» (bianca)

Anno 2019: la nuova Jeep Renegade Limited

Anno 2019: la nuova Jeep Renegade Trailhawk

La Renegade sa distinguersi, non passa inosservata, è robusta, ben fatta e non le manca di certo la personalità. Il giorno del lancio ricordo perfettamente la «fila» in un concessionario Jeep per provarla. Già lì era chiaro che sarebbe stato un successo. Non vi nego che più volte ho valutato anch’io l’acquisto. In occasione di quel test drive provai le due versioni di punta: la 1.4 Multiair da 170 cavalli e la 2.0 diesel da 140 cavalli, tutte e due a trazione integrale e quasi full optional. Soddisfatto da entrambe rimasi stupito dalla qualità degli interni, dalla cura per alcuni dettagli e dal reparto informatico/tecnologico di tutto rispetto. Non di meno, i motori già noti al gruppo Fiat, si confermarono una garanzia.

Arriva il model year 2024

La Jeep Renegade si è fatta apprezzare in città, nel misto, in autostrada, nei lunghi viaggi e naturalmente anche in off-road: insomma, nessun contesto è riuscito a impensierirla più di tanto. Negli ultimi anni sono anche arrivate le versioni 4xe (B-Suv PHEV più venduto in Italia) e la e-hybrid che hanno reso più green il mitico B-Suv senza snaturarlo. Poche auto come la Renegade sanno combinare sapientemente così tante caratteristiche. Il tutto senza dimenticare mai il suo DNA da Jeep, che nelle versioni 4×4 più specialistiche ne fa una incredibile arrampicatrice.

A breve in Europa apriranno gli ordini per la versione MY24. Le certezze di un’evoluzione che strizza l’occhio al passato ci sono. Così come sono evidenti i segni di una storia gloriosa che prosegue.

Buon Compleanno Renegade, noi come sempre ti aspettiamo dopo i festeggiamenti per metterti alla prova nella tua ultima evoluzione.

[ Ermanno Ceccherini ]