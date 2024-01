Qatar Airways cerca personale di bordo: il 3 febbraio a Roma il «Walk-in Recruitment Day»

È possibile compilare la propria candidatura entro giovedì 18 gennaio per partecipare alla selezione per il Cabin Crew

La compagnia aerea di bandiera del Qatar conta oggi oltre 170 destinazioni collegate dallo scalo di Doha (da ultimo la rotta su Venezia che sarà operativa da giugno e quella di Amburgo da luglio), e con la sua continua espansione della sua rete globale è alla ricerca di personale di bordo da inserire nel suo pluri-premiato team di Cabin Crew.

Quando la selezione

Per chi sogna di diventare ambasciatore del mondo di Qatar Airways, il viaggio inizia a Roma con il walk-in recruitment day di sabato 3 febbraio alle ore 8.00 presso l’Aleph Rome Hotel – Curio Collection by Hilton a Via di San Basilio, 15.

Questo appuntamento rientra nei piani della compagnia aerea di continuare a investire in talenti altamente motivati per offrire la sua leggendaria ospitalità e un servizio di classe mondiale, creando esperienze memorabili per i clienti, come dimostrano gli innumerevoli premi che continua a ricevere (World’s Best Business Class, Best Airline in the Middle East, World’s Best Business Class Lounge e World’s Best Business Class Lounge Dining).

Oltre a programmi di formazione impareggiabili il personale di bordo potrà viaggiare in oltre 170 destinazioni in tutto il mondo con il supporto dei migliori benefit del settore, offerti dalla pluri-premiata compagnia aerea che da aprile a settembre 2023, ha trasportato oltre 19 milioni di passeggeri, attraverso l’Aeroporto Internazionale di Hamad, votato da Skytrax come «World’s Best Airport».

Come partecipare

È possibile compilare la propria candidatura entro giovedì 18 gennaio al seguente link: https://careers.qatarairways.com/global/en/job/230000HF/Cabin-Crew-Recruitment-Rome-Italy-2024.

