Lettera all’Europa by Luca de Meo, meditate gente, meditate…

Luca de Meo, CEO di Renault Group, ha reso pubblica la sua «Lettera all’Europa», inviata il 19 marzo 2024 ai principali decision maker e stakeholder in tutta Europa. In questo documento di venti pagine, disponibile in una dozzina di lingue europee, si rivolge a tutti i protagonisti della vita politica europea.

“In vista dei dibattiti che alimenteranno la campagna elettorale, ritengo opportuno far sentire la mia voce non per fare politica, ma per dare un contributo alle scelte sulla politica giusta”.

