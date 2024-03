Easter Jeep Safari alla edizione n.58 (Moab-Utah, 23-31 marzo 2024)

È l’occasione giusta per vedere da vicino la gamma completa di concept Jeep® e Jeep® Performance Parts by Mopar

Da quasi sessant’anni migliaia di appassionati di rock-crawling e del brand Jeep si riuniscono in occasione di uno dei più grandi raduni off-road del mondo, ospitato dal club Red Rock 4-Wheelers di Moab.

Come tutti gli appassionati (e non solo) sanno, il brand Jeep rincorre da sempre se stesso per superare i propri limiti e quindi, in occasione di questo evento annuale, sarà svelata una collezione completamente nuova di SUV concept che sarà possibile testare su un percorso eccezionale messo a punto proprio per provarne le effettive capacità.

I team di progettazione del marchio Jeep e di Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar si impegnano costantemente al massimo per ideare e realizzare veicoli unici nel loro genere, in grado di trovarsi a proprio agio su ogni tipo di fondo e dislivello e portare la guida in fuoristrada a un livello superiore; anche in occasione di questo «Safari» saranno capaci di dimostrare la superiorità in 4×4 di Jeep, quella che reso celebre il brand nel mondo e che si consolida di anno in anno.

Numerosi «trail markers» in attesa dell’evento forniranno indizi su quanto verrà svelato durante l’Easter Jeep Safari di quest’anno, e tutte le informazioni saranno rese man mano disponibili dalla Casa.

[ Andrea Colomba ]