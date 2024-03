Gianluca Bardelli nominato Socio Onorario del Jaguar Club Italia

Il prestigioso club nella gestione della comunicazione istituzionale si arricchisce di una figura di grande rilievo: Gianluca Bardelli, grande esperto del marchio, imprenditore di successo e rinomato pilota di auto storiche

Gianluca Bardelli è stato nominato socio onorario dello storico Jaguar Club Italia. Noto esperto del marchio, imprenditore di successo e rinomato pilota di auto storiche, Bardelli porterà la sua esperienza senza pari alla gestione della comunicazione istituzionale del Club. Tra le sue responsabilità, Bardelli assumerà la direzione dei canali social e dell’ufficio stampa del Jaguar Club Italia.

Questa nuova designazione rappresenta un importante passo avanti nella promozione e nella valorizzazione del marchio Jaguar all’interno della comunità automobilistica. Bardelli, in occasione della prestigiosa nomina, ha espresso la sua gratitudine a tutti i soci dell’Enthusiast Jaguar Club Italia, di cui è stato membro e con cui ha collaborato attivamente. La sua dedizione e passione per il mondo delle auto storiche e in particolare per il marchio Jaguar saranno un prezioso contributo alla crescita e al successo del Jaguar Club Italia.

