Ford Italia: Sabina Grixoni nuova Direttrice Comunicazione e Relazioni Esterne

Passaggio di consegne in casa del marchio dell’ovale blu, Marco Alù Saffi lascia la direzione comunicazione e PR e assume il ruolo di Direttore Sviluppo Rete, al suo posto Sabina Grixoni

Sabina Grixoni è la nuova Direttrice Comunicazione e Relazioni Esterne di Ford Italia, posizione in precedenza ricoperta da Marco Alù Saffi, che ha assunto a sua volta la posizione di Direttore Sviluppo rete. Le nomine, effettive dallo scorso gennaio 2024, sono state annunciate dall’azienda automobilistica nella giornata internazionale della donna che si celebra l’8 marzo.

E che curriculum…

Sarda, classe 1986, Sabina si laurea in Comunicazione e Giornalismo all’Università degli Studi di Sassari, conseguendo poi una specializzazione in Editoria e Informazione presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo’.

Durante gli studi universitari muove i primi passi nel field marketing di Red Bull Italia, al termine dei quali si trasferisce in Lussemburgo per un tirocinio presso il Parlamento Europeo.

Nel corso degli anni ricopre diversi ruoli di crescente responsabilità nelle relazioni esterne, nella comunicazione istituzionale, interna e brand PR presso diverse multinazionali, tra cui HEINEKEN Italia, Lavazza Group, Brembo.

Testarda e fiera come la sua terra d’origine, Sabina unisce all’impegno per tematiche di sostenibilità e parità di genere una grande passione per lo sport, in particolare la pallavolo, la letteratura e il cinema. Costante della sua vita i viaggi, preferibilmente on-the-road, alla scoperta di luoghi e sapori sempre nuovi e diversi.