Zity by Mobilize: maggiore convenienza del car sharing elettrico a Milano

Generalizzato piano di abbattimento delle tariffe anche H24 e istituzione delle «Zity Zones» per viaggiare gratuitamente verso il centro città durante la settimana lavorativa

Zity, società di mobilità in condivisione del Gruppo Renault, opera a Madrid, Lione e Milano, con una flotta interamente elettrica di 1.163 veicoli e 625.000 utenti registrati.

Fin dai suoi esordi, Zity si è costantemente impegnata per offrire ai cittadini una esperienza di mobilità più flessibile e conveniente analizzando periodicamente le richieste più comuni dei cittadini, portando avanti numerose iniziative volte al servizio dei propri utenti e introducendo funzionalità sempre rinnovate e convenienti.

A questo riguardo Zity by Mobilize annuncia ora la riduzione di alcune tariffe, permettendo così agli utenti di usufruire del servizio di car sharing 100% elettrico in città con vantaggiose riduzioni di prezzo come nel caso, ad esempio, delle «Flat rates», grazie a cui gli utenti possono prenotare un veicolo 100% elettrico a prezzi fissi in base alle ore di effettivo utilizzo dell’auto e usufruire dell’auto con chilometraggio illimitato; tra queste, la tariffa giornaliera di 24 ore, di per se vantaggiosa, viene ora ridotta da 49,99 a 44,99 euro al giorno.

Una novità per la città di Milano

In particolare, nella città meneghina, riguarderà anche le diverse «Zity Zone» in cui Zity è attivo in città, che si estendono dal centro alle zone più periferiche:

◘ Nella centrale Zona 1 l’inizio, la fine del noleggio e il parcheggio sono totalmente gratuiti!

◘ Le Zone 2 e 3 (aree progressivamente più distanti dal centro), saranno anch’esse soggette a tariffe ridotte, rispettivamente di 2,99 euro – con una riduzione di 2 euro rispetto alla tariffa precedente – e di 4,99 euro.

Altre novità di sicuro appeal sono la riduzione della «Night Fee» – la tariffa che permette di muoversi di notte in totale libertà – da 1,99 euro a 1 euro, e l’introduzione delle «Zity’s Mornings», nuova iniziativa che, calibrata su coloro che hanno bisogno per motivi di lavoro di spostarsi nelle prime ore del mattino, consente agli utenti di usufruire di corse gratuite verso il centro città durante la settimana lavorativa.

Dal lunedì al venerdì, tutti i noleggi di durata superiore ai 3 minuti effettuati tra le 6.00 e le 12.00 nella zona visibile sull’app, nel centro di Milano, saranno «gratuiti» fino a un massimo di 10 euro.

L’iniziativa offre ai cittadini l’opportunità di muoversi in città in modo economico e pratico nei momenti di maggiore richiesta, quando la città è congestionata dal traffico intenso e non è sempre agevole raggiungere la propria destinazione con facilità.

Con le recenti variazioni tariffarie e le iniziative in corso per soddisfare le esigenze dei propri utenti, Zity by Mobilize va oltre la semplice soluzione di mobilità condivisa, riafferma il proprio impegno nella trasformazione del trasporto urbano e consolida ulteriormente la propria posizione di innovatore leader nel settore della mobilità urbana.

[ Andrea Colomba ]