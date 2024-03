Dal MASE disponibili oltre 70 milioni di euro per “Bonus colonnine per imprese e professionisti”

Potranno usufruire del contributo economico imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e singoli professionisti, sarà attivo esclusivamente online dalle ore 12.00 del 15 marzo fino alle 17.00 del 20 giugno 2024, e sarà gestito da Invitalia

Il prossimo 15 marzo a partire dalle ore 12.00 esclusivamente online, riapre lo sportello “bonus colonnine per imprese e professionisti”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici con una dotazione di oltre 70 milioni di euro

Lo strumento resterà attivo per almeno altri 3 mesi, per permettere al maggior numero possibile di potenziali beneficiari di usufruire del contributo economico e sarà attivo fino alle 17.00 del 20 giugno 2024.

“Con la riapertura dello sportello – afferma il Ministro Gilberto Pichetto Fratin – vogliamo dare, grazie agli oltre 70 milioni di euro disponibili per sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica, nuove opportunità di sviluppo della mobilità elettrica nel Paese, sostenuta in modo consistente dal PNRR e centrale per raggiungere gli obiettivi del PNIEC”.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica.

Queste possono riguardare l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Il contributo copre, fino al limite massimo del 10% del costo per l’acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Invitalia – che gestisce la misura per conto del MASE – mette a disposizione il suo numero verde gratuito 800 77 53 97 e una scheda contatto online all’interno dell’area riservata sul sito www.invitalia.it .

Per tutte le informazioni:

Bonus colonnine per imprese e professionisti | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

• Bonus colonnine per imprese e professionisti • Contributo ad imprese e professionisti per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica