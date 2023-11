EICMA 2023: le nostre imperdibili della kermesse milanese

Anche quest’anno va in scena l’evento motociclistico più apprezzato dagli appassionati. Diamo un’occhiata a ciò che vedremo, dal 7 al 12 novembre, negli otto padiglioni di Fiera Milano a Rho in questa quasi guida dell’evento

Con leggero anticipo sulla prima giornata che vedrà gli appassionati muoversi tra i tanti padiglioni della fiera, anche quest’anno volevamo esservi d’aiuto per non perdervi nessuna novità che il mondo del motociclismo e non ha da offrire a EICMA 2023. Mettetevi comodi, ecco il nostro viaggio tra i padiglioni più interessanti.

Ricordiamo che l’inaugurazione dell’80a Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote avverrà alle 11.00 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza di Pietro Meda, Presidente di EICMA S.p.A., Paolo Magri, Amministratore Delegato Eicma S.p.A. e Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori), Matteo Salvini, Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia e Anna Scavuzzo, Vice-Sindaco del Comune di Milano.

APRILIA

La casa di Noale esporrà l’intera gamma con qualche novità. Tra queste il nuovo scooter SR GT Replica, la piccola bicilindrica RS 457 e una inedita versione di Touareg 660.

Trovate Aprilia al Padiglione 9-Stand e76.

AIROH

Tutto pronto per la presentazione della nuova gamma 2024. Ricche novità in tema onroad, offroad e urban.

Trovate i loro caschi al Padiglione 18 – Stand e90.

BLUEBRAKE

L’azienda Bluebrake presenterà un nuovo ABS per veicoli elettrici leggeri che renderà la vita dei consumatori molto più sicura e rilassante in ogni circostanza.

Trovate Blubrake al Padiglione 18 allo Stand dedicato alla Urban Mobility.

BOSCH

Bosch presenterà il nuovo Motorcycle Stability Control ora disponibile anche per modelli sotto i 400 cc di cilindrata. Tra questi il TVS Apache RTR 310 che porta in dote il Dynamic Stability Control proprio di Bosch. Il sistema analizza accelerazione e velocità angolare ben 100 volte al secondo. Bosch presenta anche il TFT Cluster da 5 pollici.

Trovate Bosch al Padiglione 18 – Stand b54

CITROËN

Il marchio francese punta molto sulla mobilità sostenibile, l’esposizione che ha programmato a EICMA ne è la conferma, con la presenta di AMI 100% elettrica sia in versione standard che Buggy. Per gli interessati sarà disponibile anche il Test Drive.

Trovate Citroën al Padiglione 15 – Stand 02

CGM ITALIA

CGM propone novità per la stagione 2024 ed espone i nuovi modelli urbani come 191 Pix, 126 Iper e 116 Air. Esordio assoluto per il primo integrale di casa, ribattezzato 311 Blast. Nel segmento Young fa la sua comparsa il 261 Mini.

Trovate CGM Italia al Padiglione 9 – Stand c56.

CF MOTO

CF MOTO mostrerà inediti modelli e alcuni interessanti concept. Tra questi la 450mt, una leggera la 125mk, piccola naked per giovani motociclisti. Verrà probabilmente mostrata anche la Papio X0-1, lanciata in Oriente qualche mese fa, in occasione delle presentazioni estive.

Trovate CF MOTO al Padiglione 24-Stand 054.

CABERG

Caschi Bergamo esporrà la sua gamma al completo con tutte le novità del 2024. Per gli appassionati di caschi apribili verrà presentato il 292 Unlimited.

Trovate Caberg al Padiglione 22 – Stand c30.

DUCATI

Come sempre il marchio italiano presenta un enorme assortimento di modelli e versioni. Saranno esposti tutti i nuovi modelli e avremo modo di toccare con mano la nuovissima Multistrada RS e qualche chicca racing da non sottovalutare.

Trovate Ducati al Padiglione 15-Stand 2.

EBAY

Con Ebay Garage il pubblico avrà modo di conoscere il mondo del P&A cioè il mercato di parti e accessori per auto e moto. All’evento non mancheranno tanti ospiti speciali. Lo stand di Ebay avrà la colorazione del Mooney VR46 Racing Team con una show bike esposta e il simulatore GT3 con l’auto ufficiale di Valentino Rossi.

ENGINES ENGINEERING

L’azienda di Bologna presenterà un innovativo prototipo su base Ducati Desert per affrontare al meglio la Africa Eco Race. Il Kit di trasformazione sarà poi messo in vendita per rendere le vostre Desert x ancora più aggressive e specialistiche.

FANTIC

Fantic si annuncia a Eicma con una gamme sempre interessante e con la rinnovata versione gamma MX e Enduro.

Trovate Fantic al Padiglione 15-Stand 48.

FIAT

Analogamente a Citroen (sorella di casa Stellantis) anche Fiat espone una vettura elettrica, si tratta nello specifico della Topolino, gemellina della AMI che strizza l’occhio alla tradizione italiana.

Fiat presenta anche delle inedite versioni di E-Ducato ed E-Scudo allestiti in modo specifico per il trasporto di motociclette.

Trovate Fiat al Padiglione 18 – Stand b58.

FB MONDIAL

Mondial presenterà la Spartan, naked essenziale con motore 125 cc e 11 cavalli. Prezzo d’attacco inferiore ai 2.990 Euro.

Trovate FB Mondial al Padiglione 22-Stand p42.

FORMA BOOTS

A Eicma Forma ci presenta la nuova collezione 2024. Tra questi degli inediti Urban e il restyling dei KUMO con suola in gomma EVA, chiusura Fast e nuovo materiale Poron XRD per proteggere la caviglia.

GALFER

La casa spagnola presenta nuovi freni a disco colorati ad alte prestazioni: è pronto l’esordio dei Colored Disc Wave.

Trovate Galfer al Padiglione 24 – Stand n52

HERO MOTORCORP

Uno dei più grandi produttori di moto al mondo ha in mente di presentare a EICMA prodotti e tecnologia all’avanguardia. Tra queste succose novità per la Dakar.

Trovate Hero al Padiglione 48 – Stand 11

HONDA

Dall’Oriente con furore per presentare la nuova linea del sempreverde SH, completa della nuova versione denominata VETRO. Non mancheranno le nuove Africa Twin my 2024 completa degli ultimi aggiornamenti.

Forse avremo modo di vedere anche la nuova CB1000.

Trovate Honda al Padiglione 13-Stand g79.

ITALJET

Per gli appassionati Italjet non è una novità, nuovo invece è l’ultimo Dragster First Edition che fa già registrare il tutto esaurito.

Trovate Italjet al Padiglione 15-Stand 48.

KABUTO

EICMA è l’occasione giusta per la presentazione di tutte le novità che il brand giapponese ha in programma per il 2024.

Trovate Kabuto al Padiglione 13 – Stand 64

KEEWAY

Keeway ci mostrerà il nuovo scooter Adventure VIESTE 300 XDV, che sta già riscuotendo un discreto successo. Non mancheranno di certo novità, ma al momento è tutto Top Secret.

Trovate Keeway al padiglione 22-Stand 48.

KTM

Anche il marchio austriaco sa bene come farsi osservare. Nello specifico punta tutto sulla rinnovata gamma di stradali per il 2024, tra queste compaiono Duke 125 e Duke 390. Non mancherà la nuova gamma enduro 2024 e forse una graditissima sorpresa. In occasione del compleanno dei modelli Duke che compiono 30 anni, KTM forse ha in mente per noi qualche sorpresa. Vi suggeriamo di rimanere…concentrati.

Trovate KTM al Padiglione 18-Stand D85.

KOVE

Kove esporrà la 450 Rally, la 800x in versione PRO ma anche la piccola sportiva 450rr. Non si escludono eventuali sorprese, tra queste la possibile presentazione di un nuovo scooter e di una elettrica da cross.

Trovate KOVE al Padiglione 22-Stand q48.

KYMCO

La capacità di Kymco di sfornare modelli vincenti e di grande personalità è ormai evidente a tutti. A EICMA 2023 verrà presentata la versione definitiva della REVONEX ambiziosa naked elettrica che potrebbe stravolgere il mercato.

Ci saranno anche due nuovi scooter. Il potente AK 550 e Krv 180.

Trovate Kymco al Padiglione 11-Stand e04.

LAMBRETTA

Dopo aver festeggiato lo scorso anno 75 anni, Lambretta torna con una anteprima mondiale. Si vocifera di un nuovo scooter, ma questa volta elettrico. Saranno presenti anche X Series e G350.

Trovate Lambretta al Padiglione 11 – Stand 10.

LIQUI MOLY

La Liqui Moly presenta un nuovissimo spray per catene race ed espone prodotti già leader tra i box della MOTO 2 e della MOTO 3, come oli e lubrificanti.

Non mancherà la presentazione di nuove partnership e il rafforzamento di quelle esistenti, senza dimenticare il rapporto con il reparto corse.

Trovate Liqui Moly al Padiglione 13 – Stand p70.

KAWASAKI

Per il marchio più verde del mondo è il momento di Special Edition per celebrare i 40 anni del brand Ninja. Per farlo sono vestite di una livrea speciale diversi modelli, che riprendono i colori degli anni 90. In tinta speciale avremo ZX-10R, ZX-6R, ZX-4RR. A ciò si aggiunge una vera rivoluzione motociclistica, la nuova Ninjia 7 Hybrid.

MARABESE

Marabese festeggia i suoi primi 40 anni disegnando e progettando moto per i grandi marchi. Attualmente ha ben 400 concept all’attivo e per loro questa è la prima volta ad EICMA.

Trovate Marabese al Padiglione 13 – Stand n80

MYTECH

Mytech a EICMA 2023 presenterà la sua nuova linea di valige e borse ed annesse novità per il 2024.

Trovate Mytech al Padiglione 15 – Stand 30

MOBILIZE

Mobilize è una novità assoluta qui a EICMA. Al suo esordio ha già in mente di fare le cose in grande con la presentazione di Mobilize DUO, quadriciclo al 100% elettrico ancora in fase concept.

La sua natura gli permette di accedere un po ovunque, e ha una autonomia di 140 km. Fa di design innovativo, materiali riciclati e paraurti assorbenti il suo punto forte. Il veicolo a fine vita sarà riciclabile per un buon 95%. Al DUO si affianca il BENTO, la sua versione commerciale per i lavori urbani.

Trovate Mobilize e le sue novità al Padiglione 24 – Stand 068.

MOTO GUZZI

Periodo di grande entusiasmo per i guzzisti di tutto il mondo. Il marchio italiano in piena evoluzione raccoglie un successo dopo l’altro, ed EICMA 2023 è l’occasione giusta per la presentazione dell’attesissima Stelvio. Non mancheranno però la V100 Mandello, la V85TT e il resto della gamma. Riflettori puntati anche sulla V7 Stone Corsa.

Trovate Moto Guzzi al Padiglione 9 – Stand d70.

MICHELIN

Il noto marchio francese porterà a EICMA 3 nuovissimi pneumatici per moto:

Power 6, Power GP2 e Anakee Road. Quest’ultime saranno di primo equipaggiamento su alcune BMW, Triumph, Honda e KTM. Non mancheranno accenni importanti sulla nuova gamma 2024.

MOTO MORINI

La casa italiana è una delle più attese a Milano. In questa occasione infatti presenta la X-CAPE 1200, simile nelle forme alla 650 ma con il possente V-Twin 1.187 visto già sulla Super Scrambler. Alla kermesse milanese non mancherà la nuovissima Calibro, Cruiser di razza guidabile anche con patente A2.

Trovate Moto Morini al Padiglione 18-Stand c54.

MV AGUSTA

Se c’è una casa iconica e di grande fascino quella è proprio MV Agusta, che per EICMA 2023 stravolge completamente i canoni classici del marchio presentando la Crossover 9.5 in versione finalmente definitiva. Non mancheranno la magnifica Superveloce 98, la Brutale e la 1000RR Assen.

Trovate MV Agusta al Padiglione 18-Stand b68.

NILOX

Il brand italiano produttore di tecnologia avanzata esporrà diverse novità dai monopattini alle Action cam.

Trovate Nilox al Padiglione 11 – Stand e41

NIU

Il brand elettrico vuole ancora stupire. Ecco perché porterà ad Eicma grandi novità, anteprime mondiali e la presentazione di un nuovo modello elettrico. Non ci resta che attendere.

Trovate NIU al Padiglione 11-Stand m06.

PIAGGIO

Per Piaggio fa la sua comparsa a EICMA la leggenda italiana. La Vespa nelle sue nuove versioni. Tra queste la 400 e la 530 Hpe Life Support. Vedremo anche la rinnovata Vespa GTV e forse qualche interessante novità.

Trovate Piaggio al Padiglione 9 – Stand q54.

POLINI

Dopo anni di successi e stima incondizionata dai giovani appassionati in cerca di prestazioni, Polini strizza l’occhio all’elettrico per una mobilità sostenibile ad alte prestazioni. Il passaggio dal termico all’elettrico è quasi compiuto. A EICMA non mancherà il motore E-P3+ per e-bike.

Trovate Polini al Padiglione 15 – Stand 30.

QJ MOTOR

QJ esporrà la gamma Adventure, Sport Naked e Street Cruiser. Non mancherà l’esposizione di alcuni veicoli elettrici.

Trovate QJ Motor al padiglione 9 – stand 54

SCORPION SPORTS

Molte le novità in casa Scorpion, dai caschi EXO 1400 EVO II AIR il nuovo GRAN TURISMO in fibra Ultra-TCT e il GT in Ultra-TCT Carbon, a quelli per i più giovani, gli EXO JNR Air, per terminare con l’EXO TECH EVO PRO dotato della nuovissima calotta in fibra Ultra-TCT che adotta il rivoluzionario FLIP-BACK con doppia omologazione P/J (integrale e Jet).

Trovate i loro caschi al Padiglione 13 – Stand 80

SEM MOTORBIKE

Per SEM il giorno 10 va in scena la finale mondiale di e-Cross e giorno 11 una sessione di autografi con il SEM Brand Ambassador David Philippaerts.

Trovate SEM al Padiglione 22 – Stand 18.

SHARK

La casa francese presenta la nuova gamma per il 2024. L’evento prenderà il nome di “Come see the Future” e punta su innovazione, sicurezza e alte prestazioni.

In esposizione ci saranno Skwal i3, Spartan GT Pro, Spartan RS, D-Skwal 3 e Ridill 2.

STYLMARTIN

Stylmartin presenterà le nuove edizioni per il 2024, tra cui ZED e PIPER, in pelle scamosciata, suola Michelin e sistema D30 per la massima protezione delle zone più sensibili.

SYM

Il marchio di Taiwan è pronto a presentare le sue ultime novità. Al momento sappiamo poco, ma al salone avremo modo di approfondire. Sym fa parte dello stesso gruppo che ingloba anche Hyundai e Kia, ed offre per i propri prodotti ben 4 anni di garanzia o 100 mila km.

SHOEI

Shoei presenta i nuovi DDS 2024 ovvero Neotec 3 e GT-AIR 3 definiti secondo slogan della casa “Di un altro Mondo”. Non mancheranno gamme colore inedite per le versioni già presenti e tanti modelli in esposizione da provare.

Trovate SHOEI al Padiglione 22 – Stand G48

SUZUKI

La casa orientale presenterà importanti novità in anteprima mondiale e per farlo si affiderà anche al suo canale YouTube. Tutto avverrà in tempo reale, e c’è aria di sorprese. Non mancherà un “Angolo del Racing” con esposte la GSX-R1000 SERT e la RM-Z450 di Roczen.

Non mancheranno le ultime nate in casa Suzuki come V-Strom 800 SE e il reparto Hayabusa.

TRACKTING

Quando si tratta di proteggere le nostre care due ruote dai furti, Trackting ci viene in soccorso con due soluzioni. La prima si chiama Trackting Smart ed è un potente antifurto GPS per moto senza canone ne abbonamenti. La seconda soluzione invece è specifica per bici ed e-bike, offre servizi di protezione e prende il nome di Trackting bike.

Trovate Trackting al Padiglione 15 – Stand 37

T-MOTO

Il dealer italiano specializzato in pit bikes e minimoto sara presente a EICMA e si rivolgerà alla generazione Z che per prima ha accolto T-Moto su Tik Tok. La Guest Star per l’evento sarà M1TO, la loro gamma proprietaria di pit-bikes pensata per i giovanissimi.

TNT MOTOR

TNT presenterà la nuova Eco 125, spinta dai suoi 11,6 cavalli e capace di superare i 100 km/h. Tra gli accessori più interessanti avremo un display TFT e lo Start&Stop.

Trovate TNT Motor al Padiglione 9 – Stand i59.

TRIUMPH

Gli inglesi hanno le idee chiarissime: quest’anno vogliono davvero soddisfare tutti i motociclisti che visiteranno il loro stand. Si parte con la presentazione della nuova MX250, pronta a dire la sua nel mondiale MX2. Vedremo dal vivo anche Scrambler 1200 e 1200 Xe, Tiger 900, Thruxton e le nuove piccole di casa, Speed 400 e Scrambler 400X, pronte per il 2024.

TUV ITALIA

Molto interessante l’idea che il TUV porta a EICMA 2023. Parlerà infatti dei nuovi requisiti e delle nuove normative in termini di omologazioni. Tra queste abbiamo:

Obbligo di adeguarsi all’EURO 5+, interazione con OBD II e tutti i cambiamenti in fase di omologazione.

VELOCIFERO

Velocifero presenta in via definitiva RACE-X scrambler guidabile già a 16 anni con 170 km di autonomia e 110 km/h. La ricarica totale avviene in 2 ore e mezzo sia alla rete domestica che alle colonnine. Prezzi da 7600 euro, incentivi esclusi.

Trovate Velocifero al Padiglione 9 – Stand 66

V MOTO

Per EICMA V MOTO presenterà il progetto Apd, sviluppato da Pininfarina e che si prospetta essere davvero molto molto interessante. Non mancherà l’esposizione di nuovi veicoli elettrici e il risultato di importanti collaborazioni come quella con Ducati Corse, Porsche Carrera Cup e Super Soco.

Trovate V Moto al Padiglione 11 – Stand i46.

VOGE

Molta riservatezza per Voge che senz’altro porterà buona parte della sua riuscitissima gamma. Voci di corridoio parlano di una novità, un nuovo scooter. Ne sapremo di più in fiera.

Trovate Voge al Padiglione 24 – Stand C82.

WUNDERLICH

I tedeschi di Wunderlich presentano una nuova gamma di accessori premium non solo per BMW ma anche per Ducati e Harley Davidson. Nuoccio di riguardo sarà dedicato alla nuova GS1300 ma anche alla nuova Multistrada V4.

Tra le novità più attese i faretti Microflooter 3.0.

WD40

WD40 torna a EICMA per presentare una gamma nuova di prodotti a uso motociclistico. Il nome della nuova gamma è WD40 specialist, non ci resta che capire nello specifico di cosa si tratta.

Trovate WD40 al Padiglione 22 – stand g28

YAMAHA

Se c’è qualcuno che a EICMA fa sempre le cose in grande quella è Yamaha, e anche quest’anno non sembra volersi smentire. Il suo padiglione è enorme e non ammette rinunce in termini di modelli e versioni.

Ci saranno però anche le ultime novità, tra queste una bellissima XSR 900 in versione GP e la nuova MT-09 sia in versione standard che SP. Gli amanti delle strade sterrate e delle sfide impegnative apprezzeranno la rinnovata Wr450f.

Trovate Yamaha al Padiglione 24 – Stand i52.

YADEA

Yadea presenta un nuovo modello, al vertice per prestazioni e tecnologia. Proveranno a bissare il successo del Keeness VFD, capace di prestazioni da 125 cc oggi presentato in nuovi colori.

Trovate Yadea al Padiglione 18 – Stand 52

ZERO MOTORCYCLE

La Zero Motorcycle si presenta con tutta la gamma 2024 al completo. Il lancio ufficiale avverrà proprio a EICMA. Interessante per il mercato italiano la SR, che per l’occasione viene aggiornata.

Trovate Zero Motorcycle al Padiglione 13 – Stand M72

AREA e-BIKE

All’esterno del Padiglione 18 non mancherà un’area dedicata alla prova delle e-bike. Il percorso urbano consiste in un tratto pianeggiante, ma i più temerari potranno affrontare un percorse ben più adrenalinico. I numeri delle e-bike in costante rialzo confermano l’interesse degli italiani verso questo mondo, ottima scelta quella di avere a EICMA il modo di provarne diverse in contesti differenti.

EICMA eSPORTS ARENA

Finalmente virtuale e reale si uniscono alla kermesse milanese. In questa occasione andranno in scena competizioni motociclistiche online sui più noti simulatori attualmente sul mercato.

[ Ermanno Ceccherini ]