AUTO EUROPA 2024: UIGA presenta le 7 finaliste della trentottesima edizione del prestigioso premio

La selezione è stata operata dai membri dell’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive e da una giuria di 150 Opinion Leader in base alle più attuali tendenze di mercato

Sempre più vicina la finale del premio «Auto Europa 2024» con cui l’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA) proclama la vettura – rigorosamente prodotta e commercializzata nel vecchio continente nel corso dell’anno – che ha suscitato “maggiore interesse e approvazione tra giornalisti di settore, esperti e pubblico”.

La scelta della vettura vincitrice fra le 7 finaliste sarà effettuata dai giornalisti specializzati della UIGA, dagli Opinion Leader e da una Giuria Popolare, che potrà votare collegandosi direttamente al link www.premioautoeuropa.it, già attivo e disponibile per i lettori dei siti di informazione automobilistica che potranno tutti partecipare alla votazione.

Questo importante, ultimo step avrà luogo nel corso di una due giorni che si terrà il 23 e 24 ottobre 2023 presso la sede milanese di Bosch Italia.

Caratteristiche delle 7 finaliste brevemente descritte, in rigoroso ordine alfabetico

[ Audi Q8 e-tron ]

Una delle BEV di punta della casa di Ingolstad. Aggiornata nell’estetica che ora è più filante e aerodinamicamente più efficiente in entrambe le versioni, SUV e Sportback, affina ulteriormente la propria infinita dotazione elettronica ricca di Adas e di strumenti di sicurezza e connettività come mai prima.

Ora Q8 e-tron, totalmente elettrica, è disponibile con tre diversi livelli di potenza, 250, 300 e 350 kW per la più sportiva SQ8 e due capacità di accumulo per le batterie, 95 kWh per le versioni 50 e-tron e 114 kWh per le SQ8. Audi dichiara per questi modelli autonomie fino a 600 km.

[ Bmw Serie 5 ]

La bavarese Bmw lancia la nuova Serie 5, berlina che assume dimensioni ancora più generose rispetto al passato fino a superare i 5 metri di lunghezza a tutto vantaggio dell’abitabilità interna e del comfort, che diventa davvero sontuoso e si arricchisce ulteriormente nella dotazione elettronica dedicata alla sicurezza e alla connettività.

La Serie 5 è disponibile in versione BEV da 340 o da 601 cavalli, nel caso della Dual Motor, ma è proposta anche con motorizzazioni mild-hybrid diesel e benzina e sono in arrivo anche le versioni plug-in hybrid.

[ Dacia Jogger Hybrid ]

È la proposta del marchio romeno alla crescente richiesta di crossover. Dacia fa della concretezza dei propri prodotti un valore che rassicura gli utenti, e le vendite in forte crescita delle vetture di questo marchio testimoniano il successo di tale approccio. Jogger è una versatile station wagon di dimensioni compatte ma con notevole abitabilità interna e grande duttilità nello sfruttamento dello spazio di carico nel caso non si utilizzino tutti e sette i posti disponibili.

Ora Jogger ha il record di essere anche la prima Dacia ibrida plug-in e, caso unico nel mercato italiano, con un listino che parte da meno di 25.000 euro.

[ Fiat 600e ]

Fiat scopre la 600e, una crossover di dimensioni compatte, 417 cm la sua lunghezza massima, ma, come spesso accade per le elettriche, la compattezza della meccanica lascia spazio al comfort dei passeggeri. Fiat 600e propone un equipaggiamento ricco di Adas con possibilità di guida semiautonoma e di connettività con un cruscotto digitale da 7 pollici e uno schermo da 10,3 per le funzioni di infotainment.

Il motore eroga 156 cavalli e con una batteria da 54 kWh Fiat dichiara una autonomia media di circa 400 km. Nel corso del prossimo anno sarà disponibile una versione mild-hybrid benzina da 136 cavalli.

[ Jeep Avenger ]

Una interpretazione moderna di una SUV con il marchio iconico dei fuoristrada nati oltreoceano. In questo caso la Avenger condivide la stessa piattaforma del Gruppo Stellantis con la sola trazione anteriore che si giova, però, di una serie di controlli elettronici specifici per la marcia in off-road o su fondi difficili come neve, sabbia o fango.

La motorizzazione principale è elettrica con un motore da 156 cavalli che grazie a una batteria da 54 kWh garantisce, secondo il costruttore, circa 400 km di autonomia. Avenger viene proposta anche con un sistema ibrido benzina 1.200 da 101 cavalli.

[ Peugeot 408 ]

Stile contemporaneo, tanta tecnologia elettronica nell’abitacolo che adotta l’apprezzato i-cockpit della Casa del Leone con grande schermo touch da 10 pollici per gestire le funzioni di bordo e una notevole abitabilità interna. La crossover 408, dalle linee spigolose e filanti, condivide con la 308 la meccanica e gli interni ma offre più spazio e comfort: è più lunga di 32 cm.

La C-SUV francese viene offerta con un motore benzina 3 cilindri da 130 cavalli o nelle versioni plug-in hybrid benzina da 180 o 225 cavalli. In rampa di lancio anche la declinazione «EV».

[ Renault Austral ]

Idealmente Austral è l’erede della fortunata Kadjar, della quale, però, è più lunga raggiungendo i 451 cm. Basata sulla piattaforma CMF-CD dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi si distingue per un look muscoloso ma non privo di eleganza e con interni curati dove spicca la qualità dei materiali.

Molto hi-tech la plancia con un unico schermo a forma di «L» rovesciata da 12 pollici di fronte al conducente e uno da 9 o 12, in base agli allestimenti, sulla plancia centrale. Motori tutti elettrificati 3 e 4 cilindri fino a 200 cavalli di potenza massima per la ibrida plug-in e, optional, le ruote posteriori sterzanti.

Queste sono dunque le «magnifiche 7» di «Auto Europa 2024» ammesse alla fase finale del concorso della UIGA, che si terrà a Milano il 23 e 24 prossimi, modelli differenti anche nella propulsione…, la grande sfida del futuro prossimo: 100% elettriche, elettrica ricaricabile (mild e full hybrid) anche con motori a benzina o a gasolio.

Da questa ristretta rosa emergerà l’«Auto Europa 2024», ma ciascuna delle altre sei potrà aggiudicarsi i premi assegnati dalla «Giuria Opinion Leader» e dalla «Giuria Popolare»; quest’ultimo riconoscimento verrà assegnato in base alla preferenza espressa da quanti vorranno farlo collegandosi al sito www.premioautoeuropa.it

[ Redazione Motori360 ]