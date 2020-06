PSA Groupe: da agosto 2020 produrrà nello stabilimento di Mulhouse 10 milioni/mese di maschere chirurgiche

La produzione andrà ai dipendenti del Gruppo e a Organizzazioni che combattono il virus e l’esclusione

“Dall’inizio di questa crisi, la priorità del Gruppo è stata quella di proteggere i propri dipendenti e abbiamo deciso di investire in questa produzione, che inizierà questa estate. Questa decisione, condivisa con i sindacati, ci rende collettivamente più forti per vincere contro il Covid-19” dichiara Xavier Chéreau, Director of Human Resources and Transformation di PSA Groupe.

La crisi sanitaria ha indotto il Gruppo francese ad implementare un protocollo di misure sanitarie rafforzate in ciascuno dei suoi stabilimenti per proteggere i propri dipendenti e supportare le organizzazioni che combattono il virus e l’esclusione; in tale ambito è stata in particolare prevista la distribuzione di mascherine protettive per ogni dipendente (da 2 a 4 al giorno); per eliminare i rischi derivanti da fluttuazione del mercato ed eventuale incostanza delle forniture, il Gruppo ha deciso di essere autonomo producendo queste mascherine direttamente in Francia da agosto 2020 mentre la formazione dei team dedicati a questo progetto sarà organizzata dal mese di giugno 2020.

I macchinari necessari per questo tipo di fabbricazione sono prodotti da una società francese sul territorio nazionale e la produzione sarà organizzata in due fasi concomitanti:

■ Da agosto 2020 verrà implementata una linea automatizzata nello stabilimento di Mulhouse e una dozzina di dipendenti del Gruppo si dedicherà alla produzione di queste mascherine. Parallelamente, una seconda linea automatizzata verrà messa in funzione presso il partner francese, che per un anno produrrà maschere per il Gruppo.

■ Da agosto 2021, questa seconda linea verrà trasferita a Mulhouse in da assicurare in modo del tutto autonomo la produzione stessa destinata alla protezione dei dipendenti del Gruppo ed alle organizzazioni che combattono il virus e l’esclusione.

Lo stabilimento di Mulhouse è dotato di tutte le caratteristiche sanitarie necessarie per fabbricare questo tipo di materiale al ritmo previsto di 10 milioni di pezzi/mese .

I dipendenti dedicati alla produzione di maschere saranno formati dal nostro partner a partire dal mese di giugno.

[ Redazione Motori360 ]